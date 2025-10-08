מהולנד לישראל: הקשר שחוזר להפועל תל אביב

לאחר שנתיים מעבר לים, ירין שיוביץ, הקשר האחורי בן ה-19, חוזר לארץ להפועל תל אביב, הקבוצה ממנה יצא לחו”ל. השחקן חתם לעונה אחת, זאת באמצעות נציגו אדם קידן. בשנתו האחרונה בארץ, בעונת המשחקים 2022/23, שימש כקפטן בקבוצת נערים א’ במועדון ממתחם וולפסון.

ב-01/07/2023 עבר ממחלקת הנוער של הפועל תל אביב למחלקת הנוער של הירנביין ההולנדית, מחזיקת הגביע ההולנדי משנת 2009. שיחק גם בקבוצה עד גיל 18 של המועדון וגם בקבוצה עד גיל 19. סה”כ, רשם 25 הופעות, לצד שער אחד, בגביע עד גיל 19.

הקשר האחורי, המתנשא לגובה של כ-1.80 מ’, בעל דרכון ישראלי ופולני, בעל רגל ימנית עוצמתית, חוזר ארצה רגע לפני המפגש מול הפועל כפר סבא, במסגרת המחזור השביעי בליגת העל לנוער, שם צפוי לעמוד לרשותו של שחר ויזינגר לראשונה.

מעבר לכך, יש לציין, כי נשיאות ההתאחדות לכדורגל התערבה בעניינו ולנוכח אישורה, ישמש כחריג גיל בקבוצת הנוער של המועדון ומעבר לכך נרשם בקבוצת הבוגרים בליגת העל, תחת הדרכתו של אליניב ברדה, שצפויה לארח ב-19/10 את מכבי תל אביב לדרבי לוהט.

לשיוביץ שתי הופעות במדי נבחרת ישראל הצעירה עד גיל 16, לצד 150 הופעות במדי קבוצות מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, מאז החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, בעונת המשחקים 2017/18.