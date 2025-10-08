"מגיעים עם מוטיבציה להיות הפתעת המפעל"

בני הרצליה תחל הערב (רביעי, 20:00) את משחקיה בליגת האלופות של פיב”א. הרצליה הוגרלה לבית D של המפעל, כשאיתה טנריף הספרדית, טופאש בורסה הטורקית וטרפאני האיטלקית. במשחק הפתיחה שלה, תשחק הקבוצה הישראלית מול טופאש, במשחק "בית" של הטורקים שייערך בסמוקוב בבולגריה. בהרצליה יערוך הופעת בכורה השחקן החדש-ישן של הקבוצה, שון דאוסון.

זהו הקמפיין האירופי השלישי של הרצליה בארבע העונות האחרונות. בעונת 2022/23, שיחקה בליגת האלופות והוגרלה גם כן לבית שנתפס על ידי רבים כקשה במפעל, יחד עם טנריף, ריטאס וילנה ופריסטרי של ואסיליס ספאנוליס, והייתה קרובה מאוד להעפלה לשלב הבא לאחר שסיימה עם מאזן של 2 ניצחונות (שניהם על ריטאס) וארבעה הפסדים.

בעונת 2023/24 שיחקה בפיב”א יורופקאפ, ניצחה את טורניר המוקדמות אליו הוגרלה, אך לבסוף בשל המלחמה הקבוצות הישראליות לא השתתפו במפעל מסיבות תפעוליות של הנהלת המפעל.

יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

בקמפיין הקודם שלה בליגת האלופות, הרצליה הייתה צריכה לארח בחדרה מאחר והאולם בהרצליה לא עמד בתנאי המפעל. הפעם הקבוצה מהשרון תצטרך להתרחק קצת יותר מאולם היובל, כשהיא תארח את משחקיה באופובה שבצ’כיה, מרחק שעתיים נסיעה מקרקוב.

הכירו את היריבה

טופאש סיימה בעונה שעברה במקום הרביעי בליגה הטורקית, אחרי פנרבחצ'ה, בשיקטאש ואנדולו אפס. בפלייאוף הודחה ברבע הגמר, בהפסד 2:1 לבחאצ'שהיר. בורסה פתחה את הליגה הטורקית עם ניצחון מפתיע על פנרבחצ'ה בהארכה והפסד דרמטי לגלאטסראיי.

השחקן הבולט בסגל של טופאש הוא ג׳ו תומאסון, אקס מכבי תל אביב וגלבוע גליל. שחקנים בולטים נוספים הם הסנטר הליטאי מרקו בלאזביץ', הגארד הצרפתי, הוגו בסון והפורוורד הטורקי, סייביר ייגיטצ'אן. המאמן הוא אמיל רייקוביץ' המקדוני.

אמיל רייקוביץ' (IMAGO)

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד, אמר לקראת המשחק: “הוגרלנו לבית קשה עם קבוצות מאוד איכותיות מהטופ האירופי. אנחנו לא מתכוונים לשחק רק בשביל ההשתתפות ומגיעים עם מוטיבציה להיות הפתעת המפעל, להביא רוח ייחודית ולשחק כדורסל איכותי כדי להצליח לעלות לשלב הבא”.

שחקן הקבוצה, אלייז'ה סטיוארט, הוסיף: “עשינו הכנה טובה לעונה. הוגרלנו לשחק מול קבוצות מצוינות, אבל אני מאמין שאנחנו נהיה קבוצה תחרותית שתתחרה על ההעפלה לשלב הבא”.