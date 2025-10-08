יום רביעי, 08.10.2025 שעה 12:43
כדורסל ישראלי

היחסים ב-Winner לדרבי התל אביבי ביורוליג

הפועל ת"א פייבוריטית עם יחס של פי 1.85 לניצחון ביותר משמונה נקודות על מכבי ת"א במפגש ההיסטורי. וגם: ירושלים ביורוקאפ וחולון בליגת האלופות

|
וסיליה מיצ'יץ וג'יילן הורד (חגי מיכאלי ו-IMAGO)
וסיליה מיצ'יץ וג'יילן הורד (חגי מיכאלי ו-IMAGO)

הכדורסל הישראלי יהיה הערב (רביעי) בשיאו במסגרות האירופאיות. במוקד – הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב בסופיה שבבולגריה, בדרבי היסטורי וראשון מסוגו ביורוליג. בנוסף, הפועל ירושלים תפגוש את אולימפיה לובליאנה ביורוקאפ והפועל חולון בורסאספור בליגת האלופות של פיב”א.

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן

בדרבי התל אביבי, הפועל ת”א פייבוריטית די משמעותית מול מכבי ת”א עם יחס של פי 1.85 לניצחון ביותר משמונה נקודות. יחס זהה יתקבל עבור עבור ניצחון צהוב או אם החבורה של עודד קטש תפסיד בעד שמונה נקודות. תוצאה בהפרש שמונה נקודות בדיוק לזכות האדומים, תניב יחס של פי 9.00.

ביורוקאפ, ירושלים עדיפה על לובליאנה עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר משבע נקודות. אם הסלובנים ייצאו עם ידם על העליונה או יפסידו עד שבע נקודות, המנחשים נכונה יזכו ביחס זהה. יחס של פי 9.00 יתקבל על תוצאה בהפרש של שבע נקודות בדיוק לזכות הירושלמים.

בליגת האלופות של פיב”א, המפגש צמוד – כאשר חולון עם יחס של פי 1.80 לניצחון או הפסד בנקודה. יחס זהה יתקבל אם בורסאפור תנצח ביותר מנקודה אחת ויחס של פי 9.00 יתקבל אם הטורקים ינצחו בנקודה אחת בדיוק.

