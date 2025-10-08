מוזי וכיוף מלפנים: הצביעו ל-Winner המחזור ה-6

המחזור השישי בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)

טימוטי מוזי

איזו תצוגה אדירה של שחקן הכנף של בית”ר ירושלים. הוא עלה מהספסל במחצית במצב שקבוצתו בפיגור 1:0 ובעשרה שחקנים, והוביל אותה למהפך ו-2:5 אדיר על הפועל פתח תקווה בטדי עם שלושער ובישול, מה שהעניק לו גם זימון לנבחרת ישראל.

טימותי מוזי עם כדור המשחק (אורן בן חקון)

ניב אנטמן

ניב אנטמן סיפק בשבת משחק שהזכיר את אביו גיורא אנטמן, כשהציל שני פנדלים, שמר על ה-0:0 מול עירוני קריית שמונה והשיג להפועל חיפה נקודה יקרה באצטדיון סמי עופר.

ניב אנטמן בטירוף (עמרי שטיין)

שריף כיוף

השוער השני של מכבי חיפה הושמץ רבות והיו אוהדים שחששו אחרי פציעתו של גיאורגי ירמקוב, אך כיוף הוכיח להרבה אנשים כי הוא שוער איכותי, כשעמד בלחץ ורשם מספר הצלות נאות ב-1:1 מול מכבי תל אביב בבלומפילד.

שריף כיוף (רדאד ג'בארה)

אורי עזו

שחקן הכנף הצעיר והמוכשר עבר קיץ לא פשוט עם הליך בוררות מול קבוצת האם שלו, מכבי תל אביב. לבסוף, הושאל לקבוצה אליה הושאל בחצי העונה הקודמת, מ.ס אשדוד, והראה מה הוא יודע לעשות על המגרש כשרשם שער אדיר במבצע אישי גדול ב-0:2 של קבוצתו על בני ריינה באצטדיון הי”א.

אורי עזו מאושר (שחר גרוס)

אופיר דוידזאדה

המגן השמאלי הוותיק, שחזר הקיץ, להפועל באר שבע, רשם משחק מצוין ב-1:2 על הפועל תל אביב. הוא כבש בדקה השישית את השער שהעלה את הקבוצה מבירת הנגב ליתרון ורשם משחק טוב גם מבחינה הגנתית מול סתיו טוריאל באגף.

אופיר דוידזאדה בטירוף (רדאד ג'בארה)

רוג'ריו סנטוס

אחרי פתיחת עונה לא טובה, עירוני טבריה התאוששה בשני המחזורים האחרונים עם שני ניצחונות, כשהיא שומרת בהם על שער ריק. לשוער שלה, רוג’ריו סנטוס, יש חלק גדול בזה, והשבוע הוא היה מצוין ב-0:1 על הפועל ירושלים