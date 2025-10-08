רבע 2, 07:26: הפועל ת"א - מכבי ת"א 29:31

ערב היסטורי בכדורסל הישראלי. בשעה זו, הפועל תל אביב “מארחת” את מכבי תל אביב בסופיה שבבולגריה, לדרבי חסר תקדים במסגרת המחזור השלישי של המפעל הבכיר באירופה – היורוליג. החבורה של דימיטריס איטודיס מול זו של עודד קטש, לעיני היבשת כולה על הבמה הכי גדולה שיש.

למפגש הראשון מסוגו ביורוליג מגיעים האדומים עם מאזן של 0:2 מרשים בעונת הבכורה שלהם במסגרת הזו – אחרי ניצחונות על ברצלונה ואנדולו אפס. אלופת היורוקאפ חסרה את ים מדר וברונו קבוקלו הפצועים, אך עדיין מחזיקה סגל עתיר כוכבים שמנסה להמשיך במומנטום הנהדר גם נגד היריבה העירונית הגדולה.

הדרבי התל אביבי האחרון היה יחסית מזמן, אז בחודש מרץ של 2025, הפועל ת”א רשמה 70:76 על מכבי ת”א בליגת ווינר סל. אז אולי את ההפסד הזה הצהובים כבר הספיקו לשכוח, אבל מה שעוד טרי בזיכרונם הם שני המשחקים האחרונים ביורוליג, בהם נכנעו לאנדולו ולפאריס.

מכאן, מכבי ת”א תרצה למנוע כדור שלג שעלול להשפיע גם על פתיחת הליגה הקרובה, ואין ספק שניצחון בדרבי הוא דרך טובה לעשות את זה. מנגד, הפועל ת”א תנסה להשיג עוד חותמת רצינית לגבי המטרות שלה לעונה הזו – וכל זאת בקרב בין שתי קבוצות ישראליות ביורוליג שעשוי להיזכר לדורות.

רבע ראשון: 24:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, תמרי בלאט, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

הכדור הראשון הוא אדום, ווינרייט ניסה לקלוע מהפינה, אך החטיא שלשה, כשמנגד גם ווקר פספס מחוץ לקשת. לאחר 40 שניות ללא סל, ברייאנט חדר לסל ושם שתיים ראשונות, בריסט ענה עם שלשה, 2:3 למכבי אחרי דקה של משחק. בריסט איבד כדור לאחר צעדים בצהוב, מיציץ’ חדר לנקודות הראשונות שלו, אך ווקר והורד ענו עם שתי לייאפים משלהם, ברייאנט ואוטורו השיבו מנגד, ווקר ענה עם שלשה ובלאט נתן אסיסט לבריסט, 8:12 צהוב.

האדומים המשיכו להחטיא, ווקר צלף שלשה גדולה, זרק עקיצה לאיטודיס שעל ספסל, ספג טכני ומנגד המאמן היווני הזעיק פסק זמן ראשון במשחק. השחקנים חזרו לפרקט, מיציץ’ דייק פעם אחת וחילק אסיסט למלקולם שקלע שלשה, אך הורד הרגיע עם שתי נקודות מהעונשין, כשבלאט המשיך עם חטיפה וסורקין שם לייאפ, 12:19 למכבי.

דן אוטורו הלך לקו העונשין וקלע פעם אחת, ברייאנט שם שתי נקודות, סורקין הניח לייאפ מנגד, כשבלייקני ובלאט החליפו שלשות גדולות וזה 18:24. אך אז, אוטורו שם שתי נקודות, ג’ונס וברייאנט הוסיפו חמש משלהם, השלימו ריצת 0:7 בדקה וחצי והורידו את הפועל תל אביב ליתרון בסוף הרבע הראשון.

רבע שני:

סנטוס פתח את הרבע עם נקודה מהעונשין, בלייקני שם שלשה גדולה באדום, ליף קלע ארבע נקודות רצופות בצהוב, אך ג’ונס הצלף שלשה מנגד ועשה 29:31.