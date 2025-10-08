יום רביעי, 08.10.2025 שעה 21:32
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%171-1832ולנסיה1
100%168-1902הפועל ת"א2
100%165-1732ז'לגיריס3
50%185-1792אולימפיאקוס4
50%165-1662אנדולו אפס5
50%170-1872מונאקו6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%161-1772פנרבחצ'ה10
50%175-1792ליון וילרבאן11
50%182-1832פנאתינייקוס12
50%190-1782פאריס13
50%167-1562פרטיזן בלגרד14
50%151-1572ריאל מדריד15
50%171-1682וירטוס בולוניה16
50%179-1702דובאי17
0%204-1912באסקוניה18
0%189-1702הכוכב האדום19
0%186-1722מכבי ת"א20

רבע 2, 07:26: הפועל ת"א - מכבי ת"א 29:31

יורוליג, מחזור 3: דרבי חם ונהדר בבולגריה, כשהאדום נגד הצהוב. ברייאנט מוביל את איטודיס, לוני ווקר חד מנגד אצל קטש. ריף גרוס, שליח ONE לסופיה

|
תמיר בלאט בין שני שחקני הפועל ת
תמיר בלאט בין שני שחקני הפועל ת"א (רדאד ג'בארה)

ערב היסטורי בכדורסל הישראלי. בשעה זו, הפועל תל אביב “מארחת” את מכבי תל אביב בסופיה שבבולגריה, לדרבי חסר תקדים במסגרת המחזור השלישי של המפעל הבכיר באירופה – היורוליג. החבורה של דימיטריס איטודיס מול זו של עודד קטש, לעיני היבשת כולה על הבמה הכי גדולה שיש.

למפגש הראשון מסוגו ביורוליג מגיעים האדומים עם מאזן של 0:2 מרשים בעונת הבכורה שלהם במסגרת הזו – אחרי ניצחונות על ברצלונה ואנדולו אפס. אלופת היורוקאפ חסרה את ים מדר וברונו קבוקלו הפצועים, אך עדיין מחזיקה סגל עתיר כוכבים שמנסה להמשיך במומנטום הנהדר גם נגד היריבה העירונית הגדולה.

הדרבי התל אביבי האחרון היה יחסית מזמן, אז בחודש מרץ של 2025, הפועל ת”א רשמה 70:76 על מכבי ת”א בליגת ווינר סל. אז אולי את ההפסד הזה הצהובים כבר הספיקו לשכוח, אבל מה שעוד טרי בזיכרונם הם שני המשחקים האחרונים ביורוליג, בהם נכנעו לאנדולו ולפאריס.

מכאן, מכבי ת”א תרצה למנוע כדור שלג שעלול להשפיע גם על פתיחת הליגה הקרובה, ואין ספק שניצחון בדרבי הוא דרך טובה לעשות את זה. מנגד, הפועל ת”א תנסה להשיג עוד חותמת רצינית לגבי המטרות שלה לעונה הזו – וכל זאת בקרב בין שתי קבוצות ישראליות ביורוליג שעשוי להיזכר לדורות.

רבע ראשון: 24:25 להפועל תל אביב

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
עופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה (ראובן שוורץ)עופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה (ראובן שוורץ)
שמעון מזרחי (רדאד גשמעון מזרחי (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אלייזאלייז'ה ברייאנט (ראובן שוורץ)
דן אוטורו (ראובן שוורץ)דן אוטורו (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
תמיר בלאט (רדאד גתמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
מרסיו סנטוס (רדאד גמרסיו סנטוס (רדאד ג'בארה)
לוני ווקר (רדאד גלוני ווקר (רדאד ג'בארה)

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, תמרי בלאט, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

הכדור הראשון הוא אדום, ווינרייט ניסה לקלוע מהפינה, אך החטיא שלשה, כשמנגד גם ווקר פספס מחוץ לקשת. לאחר 40 שניות ללא סל, ברייאנט חדר לסל ושם שתיים ראשונות, בריסט ענה עם שלשה, 2:3 למכבי אחרי דקה של משחק. בריסט איבד כדור לאחר צעדים בצהוב, מיציץ’ חדר לנקודות הראשונות שלו, אך ווקר והורד ענו עם שתי לייאפים משלהם, ברייאנט ואוטורו השיבו מנגד, ווקר ענה עם שלשה ובלאט נתן אסיסט לבריסט, 8:12 צהוב. 

אלייזאלייז'ה ברייאנט זורק (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט מול דן אוטורו (רדאד גתמיר בלאט מול דן אוטורו (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט מול וסיליה מיציץתמיר בלאט מול וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

האדומים המשיכו להחטיא, ווקר צלף שלשה גדולה, זרק עקיצה לאיטודיס שעל ספסל, ספג טכני ומנגד המאמן היווני הזעיק פסק זמן ראשון במשחק. השחקנים חזרו לפרקט, מיציץ’ דייק פעם אחת וחילק אסיסט למלקולם שקלע שלשה, אך הורד הרגיע עם שתי נקודות מהעונשין, כשבלאט המשיך עם חטיפה וסורקין שם לייאפ, 12:19 למכבי. 

דן אוטורו הלך לקו העונשין וקלע פעם אחת, ברייאנט שם שתי נקודות, סורקין הניח לייאפ מנגד, כשבלייקני ובלאט החליפו שלשות גדולות וזה 18:24. אך אז, אוטורו שם שתי נקודות, ג’ונס וברייאנט הוסיפו חמש משלהם, השלימו ריצת 0:7 בדקה וחצי והורידו את הפועל תל אביב ליתרון בסוף הרבע הראשון.

רבע שני:

סנטוס פתח את הרבע עם נקודה מהעונשין, בלייקני שם שלשה גדולה באדום, ליף קלע ארבע נקודות רצופות בצהוב, אך ג’ונס הצלף שלשה מנגד ועשה 29:31. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */