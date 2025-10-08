רבע 2, 05:53: הפועל י-ם - א. לובליאנה 40:37

הפועל ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר הכרטיס ליורוליג. הקבוצה “מארחת” בשעה זו את צדביטה אולימפיה לובליאנה במסגרת המחזור השני של היורוקאפ, ומקווה להישאר מושלמת.

הקבוצה מעיר הבירה פתחה את העונה בצורה מצוינת: זה התחיל מ-3/3 בגביע ווינר, המשיך בניצחון בסופר קאפ הישראלי מול מכבי ת”א, כשלאחר מכן הדיחה את הרצליה ברבע גמר גביע ווינר ושוב ניצחה את מכבי בחצי הגמר.

במסגרת האירופית, העונה נפתחה ברגל ימין עם 85:100 מול המבורג בחוץ. לאחר מכן עשו האדומים את המסע לארה”ב, שם פגשו את ברוקלין נטס למשחק ראווה שנגמר בהפסד.

הפועל ירושלים עדיין מושלמת בכל המסגרות ופוגשת את לובליאנה, שגם היא ניצחה במחזור הראשון של היורוקאפ עם 69:76 מול מנרסה, היריבה הבאה של הירושלמים.

רבע ראשון: 29:29

חמישיית הפועל ירושלים: ג’סטין סמית’, ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אנתוני לאמב ויובל זוסמן.

חמישיית א. לובליאנה: די ג’יי סטיוארט, אומוג’ה גיבסון, קןמרון הוינדו, ג’קה בלזיץ’ ודיוויד סקארה.

המשחק החל עם שתי נקודות מהירות של די ג’יי סטיוארט, כשקרינגטון השיב עם זריקה מתוך הקשת, אך הסלובנים עלו לחמש הפרש עם שתי זריקות מדויקות. יובל זוסמן שם עוד שתיים לישראלים, אך הירוקים יצאו לריצה טובה והובילו 9:17. ג’ארד הארפר צלף שלשה. ירושלים נכנסה לקצב כשדמיטרו סקפינצב הכניס מקרוב עם הקרש. הירוקים יצאו להובלה נוספת, אך הירושלמים נתנו פייט ברבע צמוד.

רבע שני:

רוק רדוביץ’ צלף שלשה לאורחת, כשסטיוארט ניגש לקו והגדיל את הפער לחמש. מנגד, הארפר קלע את הנקודה הראשונה של ירושלים ברבע הזה שתי דקות לתוכו. ג’סטין סמית’ הוריד לשש הפרש אחרי כמה סלים של הירוקים. רועי פריצקי המשיך את ההתאוששות של האדומים עם שלשה מהצד.