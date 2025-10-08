רבע 4, 05:25: הפועל חולון - בורסאספור 66:68

המסע האירופי מתחיל מחדש. הפועל חולון מתחילה בשעה זו את דרכה בליגת האלופות של פיב”א לעונת 2025/26 כשהיא “מארחת” את בורסאספור במסגרת המחזור הראשון.

הקבוצה של דני פרנקו פתחה את העונה במסגרת הישראלית בגביע ווינר, שם סיימה בראשות בית ג’, אך הודחה ברבע הגמר לאחר הפסד להפועל העמק.

העונה שעברה של הפועל חולון במסגרת האירופית הסתיימה באכזבה, לאחר שהקבוצה לא הצליחה להעפיל לשמינית גמר המפעל ונעצרה בפליי-אין מול פטקים ספור.

בורסאספור הטורקית העפילה לליגת האלופות מסיבובי המוקדמות, לאחר שעברה שלוש קבוצות בדרך. במחזור האחרון שלה בליגה הטורקית הובסה ב-20 הפרש מול אנדולו אפס שלאחרונה פגשה את מכבי והפועל תל אביב.

רבע ראשון: 16:16

חמישיית הפועל חולון: קסבייר מנפורד, דריק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, ליאור קררה וניסייר ברוקס.

חמישיית בורסאספור: ברנדון צ’ילדרס, ברק אקין, וי.ג’יי קינג, ארתור קונונצוק ולנדרי אנוקו.

הטורקים פתחו טוב יותר את המשחק ועלו ליתרון 3:7 בזכות משחק שוטף, אך קררה קלע את נקודותיו הראשונות בליגת האלופות על מנת לצמק לשתיים. מנפורד רשם את השלשה השנייה שלו במשחק והעלה את הצהובים ליתרון, ובתוספת נקודות של וולטון קבעו ריצת 0:7.

הטורקים הגיבו בריצת 0:6, שהסתיימה בנקודות במתפרצת של מנפורד, שהיה רשום על שני שליש מהנקודות של חולון עד לאותו רגע. ברוקס נכנס בחזרה מהספסל, רשם סל בצד אחד וחסימה בצד השני, והאלי הופ שהסתיים בדאנק של מנפורד, שעלה לדו ספרתי, קבע שיוויון 16:16.

רבע שני: 33:42 בורסאספור

חניכיו של דני פרנקו פתחו בצורה לא מיטבית את הרבע השני, כאשר אפשרו ליריבה לקלוע את שש הנקודות הראשונות, עד שוולטון העלה את חולון על הלוח עם קליעת עונשין. נקודות של חסן מרטין קבעו 21:22 לזכות הטורקים וגרמו למאמן שלהם לקחת פסק זמן. הם חזרו טוב מפסק הזמן ורצו 0:6 פעם נוספת. מקריי תפר נקודות ראשונות מחצי מרחק, אך שלשה אקין קבעה יתרון 8, 23:31 לבורסאספור.

מקריי שמר את החבורה של פרנקו בעניינים, אך ההגנה של הקבוצה הישראלית פחות תפקדה ואפשרה ליריבתה לקלוע מכל הבא ליד ולעלות ליתרון 30:39. בראיינט קרופורד תפר שלשה,אך וולטון החזיר אחת משלו ובמחצית התוצאה עמדה על 33:42.

רבע שלישי: 59:62 להפועל חולון

מקריי פתח את המחצית השנייה עם שתי קליעות עונשין, גוקסנין קוקסל קלע מהצד השני. מקריי עלה לדו ספרתי וניכר כי הוא לקח את המשחק ההתקפי של חולון על גבו שלו. דמיון רוסר קלע שלשה מפינה כדי לצמק את הפער לארבע, 48:44. סל ועבירה של מנפורד, התוספת סל קשה של יאיר קרביץ, קבעו יתרון של חולון מזה זמן רב. מנפורד ו-וולטון, שגם קלע וגם מסר, קבעו יתרון 5 לאחר סל של עידן זלמנסון, 53:58. חניכיו של פרנקו השכילו לרדת להפסקה בין הרבעים ביתרון 3, 59:62.