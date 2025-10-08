יום רביעי, 08.10.2025 שעה 19:32
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
285-931ריטאס וילנה1
283-891פרומיתאס2
189-831היידלברג3
193-851לגיה ורשה4
 בית 2 
265-931נימבורק1
193-651סבאח באקו2
00-00אלבה ברלין3
00-00שאלון4
 בית 3 
273-911חובנטוד בדאלונה1
191-731שולה2
00-00הפועל חולון3
00-00בורסאספור4
 בית 4 
00-00טופאש בורסה1
00-00טנריפה2
00-00בני הרצליה3
00-00טראפני שארק4
 בית 5 
263-781וירצבורג1
282-941גלאטסראיי2
194-821איגוקאה3
178-631טרייסטה4
 בית 6 
253-691א.א.ק. אתונה1
169-531ו.א.פ ריגה2
00-00סולנוקי אולאי3
00-00לוויצה פטריוטי4
 בית 7 
00-00מלאגה1
00-00מרסין2
00-00אוסטנד3
00-00קרדיצה4
 בית 8 
261-981גראן קנאריה1
198-611בנפיקה ליסבון2
00-00לה מאן3
00-00סובוטיקה ספרטק4

רבע 4, 05:25: הפועל חולון - בורסאספור 66:68

ליגת האלופות של פיב"א, מחזור 1: לאחר בריחה של הטורקים ברבע השני, החבורה של פרנקו עלתה חדה מחדרי ההלבשה וכפתה משחק שקול. מנפורד ומקריי בולטים

|
ג'ורדן מקריי (לילך וויס-רוזנברג)
ג'ורדן מקריי (לילך וויס-רוזנברג)

המסע האירופי מתחיל מחדש. הפועל חולון מתחילה בשעה זו את דרכה בליגת האלופות של פיב”א לעונת 2025/26 כשהיא “מארחת” את בורסאספור במסגרת המחזור הראשון.

הקבוצה של דני פרנקו פתחה את העונה במסגרת הישראלית בגביע ווינר, שם סיימה בראשות בית ג’, אך הודחה ברבע הגמר לאחר הפסד להפועל העמק.

העונה שעברה של הפועל חולון במסגרת האירופית הסתיימה באכזבה, לאחר שהקבוצה לא הצליחה להעפיל לשמינית גמר המפעל ונעצרה בפליי-אין מול פטקים ספור.

בורסאספור הטורקית העפילה לליגת האלופות מסיבובי המוקדמות, לאחר שעברה שלוש קבוצות בדרך. במחזור האחרון שלה בליגה הטורקית הובסה ב-20 הפרש מול אנדולו אפס שלאחרונה פגשה את מכבי והפועל תל אביב.

רבע ראשון: 16:16

חמישיית הפועל חולון: קסבייר מנפורד, דריק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, ליאור קררה וניסייר ברוקס.

חמישיית בורסאספור: ברנדון צ’ילדרס, ברק אקין, וי.ג’יי קינג, ארתור קונונצוק ולנדרי אנוקו.

הטורקים פתחו טוב יותר את המשחק ועלו ליתרון 3:7 בזכות משחק שוטף, אך קררה קלע את נקודותיו הראשונות בליגת האלופות על מנת לצמק לשתיים. מנפורד רשם את השלשה השנייה שלו במשחק והעלה את הצהובים ליתרון, ובתוספת נקודות של וולטון קבעו ריצת 0:7.

הטורקים הגיבו בריצת 0:6, שהסתיימה בנקודות במתפרצת של מנפורד, שהיה רשום על שני שליש מהנקודות של חולון עד לאותו רגע. ברוקס נכנס בחזרה מהספסל, רשם סל בצד אחד וחסימה בצד השני, והאלי הופ שהסתיים בדאנק של מנפורד, שעלה לדו ספרתי, קבע שיוויון 16:16.

רבע שני: 33:42 בורסאספור

חניכיו של דני פרנקו פתחו בצורה לא מיטבית את הרבע השני, כאשר אפשרו ליריבה לקלוע את שש הנקודות הראשונות, עד שוולטון העלה את חולון על הלוח עם קליעת עונשין. נקודות של חסן מרטין קבעו 21:22 לזכות הטורקים וגרמו למאמן שלהם לקחת פסק זמן. הם חזרו טוב מפסק הזמן ורצו 0:6 פעם נוספת. מקריי תפר נקודות ראשונות מחצי מרחק, אך שלשה אקין קבעה יתרון 8, 23:31 לבורסאספור.

מקריי שמר את החבורה של פרנקו בעניינים, אך ההגנה של הקבוצה הישראלית פחות תפקדה ואפשרה ליריבתה לקלוע מכל הבא ליד ולעלות ליתרון 30:39. בראיינט קרופורד תפר שלשה,אך וולטון החזיר אחת משלו ובמחצית התוצאה עמדה על 33:42.

רבע שלישי: 59:62 להפועל חולון

מקריי פתח את המחצית השנייה עם שתי קליעות עונשין, גוקסנין קוקסל קלע מהצד השני. מקריי עלה לדו ספרתי וניכר כי הוא לקח את המשחק ההתקפי של חולון על גבו שלו. דמיון רוסר קלע שלשה מפינה כדי לצמק את הפער לארבע, 48:44. סל ועבירה של מנפורד, התוספת סל קשה של יאיר קרביץ, קבעו יתרון של חולון מזה זמן רב. מנפורד ו-וולטון, שגם קלע וגם מסר, קבעו יתרון 5 לאחר סל של עידן זלמנסון, 53:58. חניכיו של פרנקו השכילו לרדת להפסקה בין הרבעים ביתרון 3, 59:62.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */