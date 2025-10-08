אם יחליט לחזור: בני סכנין תעמיד לדין את יאסין

שוער בני סכנין עבד יאסין שהצטרף אתמול לנבחרת פלסטין, שנמצאת בימים אלה באלג'יריה, יעמוד לדין משמעתי ברגע שיחזור לארץ, בגלל שלטענת סכנין השוער יצא ללא אישור המועדון.

אגב, בסביבתו של יאסין טוענים שהודעת זימון רשמית מצד נבחרת פלסטין לגבי זימונו של יאסין הגיעה למשרדי המועדון. בכל מקרה, רק אחרי 16 באוקטובר אם יחליט לחזור ולשחק בסכנין, התמונה לגבי עתיד השוער תתבהר.

נציין כי אין מניעה שיאסין ישחק בנבחרת פלסטין ובמקביל ישחק גם בליגה הישראלית. סכנין נמצאת בסיטואציה לא פשוטה לקראת המשך המשחקים, שכן עד שתתבהר התמונה לגבי עתיד השוער, הקבוצה תישען על מוחמד אבו ניל שריצה עונש הרחקה מול מכבי נתניה ויחזור לבין הקורות.