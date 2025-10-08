יום רביעי, 08.10.2025 שעה 08:41
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

שחקני הנוער של יונייטד פועלים בקרוואנים זמניים

במועדון השקיעו כ-50 מיליון ליש"ט בשיפוץ מתחם האימונים, אך השאירו בחוץ את הקבוצות הצעירות שנודדות בין איזורים שונים מאז התחיל השיפוץ ב-2024

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד מאוכזבים (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר יונייטד מאוכזבים (רויטרס)

מנצ'סטר יונייטד השקיעה כ-50 מיליון ליש”ט בשיפוץ מקיף של מבנה האימונים הראשי במתחם קרינגטון, שכלל שדרוג טכנולוגי, עיצוב פתוח ונגיש יותר ואפילו מספרה חדשה. אך בזמן ששחקני הקבוצה הבוגרת נהנים מהשדרוג המרשים, אלה הנמצאים על סף פריצה לקבוצה הראשונה דווקא סובלים מהמצב החדש.

מאז הקמת המתחם החדש, הקבוצות מתחת לגיל 21 ומתחת לגיל 18 של המועדון נאלצות לפעול בתנאים זמניים, כשהן ממוקמות בקרוואנים שהוצבו בחניון השחקנים. זאת בניגוד לתקופה שלפני השיפוץ, אז היו לקבוצות הללו חדרי הלבשה וטיפול צמודים למתקני הקבוצה הבוגרת, כיום אין להן מקום קבוע במבנה החדש, שנבנה במטרה להדגיש את ההפרדה בין הבוגרים לצעירים.

בהנהלת המועדון מסבירים כי הרעיון הוא ליצור תחושת שאיפה: להפוך את האזור של הקבוצה הראשונה למקום שאליו יש לשאוף להגיע. במסגרת זו נבנו שני חדרי הלבשה קטנים בלבד לצעירים, עם עשרה מקומות בסך הכול, המיועדים לשחקנים צעירים שמשתלבים באימוני הבוגרת של רובן אמורים.

עם זאת, ההחלטה לפנות את קבוצות הנוער מהמבנה נובעת גם מהעברת עובדי מועדון שאינם קשורים ישירות לכדורגל, מאולד טראפורד לקרינגטון, צעד ביוזמתו של ג’ים רטקליף. המשמעות: לקבוצות הצעירות פשוט לא נותר מקום.

מאז תחילת השיפוץ ב-2024, שחקני האקדמיה הבכירים מנהלים חיים של נוודים בין חדרי הלבשה המיועדים במקור לשחקנים בגילאי 12 עד 16. הם משתמשים בספסלים נמוכים ובארונות קטנים, נאלצים לקחת את הציוד הביתה מדי יום, ומרגישים את הירידה ביחס של המועדון כלפיהם.

