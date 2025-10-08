שחקני הנוער של יונייטד פועלים בקרוואנים זמניים

מנצ'סטר יונייטד השקיעה כ-50 מיליון ליש”ט בשיפוץ מקיף של מבנה האימונים הראשי במתחם קרינגטון, שכלל שדרוג טכנולוגי, עיצוב פתוח ונגיש יותר ואפילו מספרה חדשה. אך בזמן ששחקני הקבוצה הבוגרת נהנים מהשדרוג המרשים, אלה הנמצאים על סף פריצה לקבוצה הראשונה דווקא סובלים מהמצב החדש.

מאז הקמת המתחם החדש, הקבוצות מתחת לגיל 21 ומתחת לגיל 18 של המועדון נאלצות לפעול בתנאים זמניים, כשהן ממוקמות בקרוואנים שהוצבו בחניון השחקנים. זאת בניגוד לתקופה שלפני השיפוץ, אז היו לקבוצות הללו חדרי הלבשה וטיפול צמודים למתקני הקבוצה הבוגרת, כיום אין להן מקום קבוע במבנה החדש, שנבנה במטרה להדגיש את ההפרדה בין הבוגרים לצעירים.

בהנהלת המועדון מסבירים כי הרעיון הוא ליצור תחושת שאיפה: להפוך את האזור של הקבוצה הראשונה למקום שאליו יש לשאוף להגיע. במסגרת זו נבנו שני חדרי הלבשה קטנים בלבד לצעירים, עם עשרה מקומות בסך הכול, המיועדים לשחקנים צעירים שמשתלבים באימוני הבוגרת של רובן אמורים.

עם זאת, ההחלטה לפנות את קבוצות הנוער מהמבנה נובעת גם מהעברת עובדי מועדון שאינם קשורים ישירות לכדורגל, מאולד טראפורד לקרינגטון, צעד ביוזמתו של ג’ים רטקליף. המשמעות: לקבוצות הצעירות פשוט לא נותר מקום.

מאז תחילת השיפוץ ב-2024, שחקני האקדמיה הבכירים מנהלים חיים של נוודים בין חדרי הלבשה המיועדים במקור לשחקנים בגילאי 12 עד 16. הם משתמשים בספסלים נמוכים ובארונות קטנים, נאלצים לקחת את הציוד הביתה מדי יום, ומרגישים את הירידה ביחס של המועדון כלפיהם.