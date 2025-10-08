בן שמעון מתלבט אם לעלות במערך של 3 בלמים

נבחרת ישראל תקיים היום אימון נוסף בבית הנבחרות בשפיים במהלכו ינסה המאמן הלאומי רן בן שמעון לתרגל את המערך שיעלה איתו מול נורבגיה. אחת ההתלבטויות של בן שמעון היא האם לשחק במערך של 3 בלמים או מערך של קו של ארבעה שחקני הגנה.

בנבחרת מקווים שסתיו למקין יתגבר על הרגישות שיש לו ברגל ובגללה התאמן אתמול בצידי המגרש. אחד השחקנים עליהם רן בן שמעון לא מוותר הוא מחמוד ג'אבר שנמצא בתמונת ההרכב. שחקן אחר שנותן חומר מחשבה לבן שמעון לגבי ההרכב הוא מוחמד אבו פאני.

מקומם של ה"סטארים" אוסקר גלוך ומנור סולומון מובטח, כמו גם מקומם של אליאל פרץ שלדעת כולם עשה את קפיצת הדרך הכי משמעותית בתקופה של רן בן שמעון, ודור פרץ שעשוי שוב לשחק כחלוץ מטרה, דבר שלא היה טוב בו במשחק האחרון של קבוצתו מכבי תל אביב מול מכבי חיפה.

דור פרץ באימון (שחר גרוס)

בהנחה שבן שמעון יחליט לשחק במערך של 3 בלמים, מי שצפוי יהיה לרדת לספסל הוא דן ביטון שמצוי בכושר מצוין בהפועל באר שבע. בנבחרת מנסים לנטרל את כל רעשי הרקע סביב ההמולה התקשורתית שתהיה וישנה בנורבגיה.

"כל מה שצריך לעניין אותנו זה נטו המשחק ולא שום דבר אחר. למרות פערי האיכות וישנם כאלה, שיחקנו טוב במשחקים האחרונים ורואים את ההתקדמות. רן בן שמעון הצליח לייצר נבחרת של שחקנים שרוצים להיות בנבחרת. מי שלא רוצה ועושה סימנים שלא רוצה, רן לא מכריח אף אחד לבוא למרות שהוא יכול. כאן ישחקו רק מי שרוצים באמת להיות", אמרו בנבחרת.