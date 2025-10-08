יום רביעי, 08.10.2025 שעה 08:37
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
226-188פיינורד1
1911-258פ.ס.וו. איינדהובן2
1610-178אייאקס3
1512-178אלקמאר4
1511-148כרונינגן5
1314-228ניימיכן6
1311-148טוונטה אנסחדה7
1312-138פורטונה סיטארד8
1010-158אוטרכט9
1014-148גו אהד איגלס10
1022-118ספרטה רוטרדם11
913-128הירנביין12
713-98וולנדם13
715-108טלסטאר14
714-88נאק ברדה15
715-78זוולה16
617-78אקסלסיור רוטרדם17
320-78הראקלס אלמלו18

"שחקני אייאקס לא מסתדרים עם צוות האימון"

בהולנד חשפו את הסיבות להחתמת עוזר המאמן החדש: מעבר לרצונו של הייטינחה לסגל אימון רחב יותר, חלק מהצוות נמצא ביחסים לא טובים עם שחקני הקבוצה

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

השיח בהולנד סביב הסיטואציה הלא פשוטה באייאקס נמשך, ולאחר שאמש (שלישי) מונה פריד גרים לעוזר המאמן במהלך של הבעת אמון בג’ון הייטינחה, בהולנד חשפו כי המהלך רק מצביע על עוד בעיות.

למעשה, לפי כתב ‘ESPN.NL’ כריסטיאן ווילארט, אחת הסיבות העיקריות לצירוף גרים היא שחלק מחברי צוות האימון לא נמצאים ביחסים טובים עם שחקני הקבוצה, ובמועדון חיפשו להעביר תחומי אחריות כדי לצמצם את החיכוך.

זה בעצם מה שקורה מתחת לפני השטח של החתמת גרים, ורק ממשיך לחשוף את הבעיות של אייאקס תחת הייטינחה, שזוכה לביקורת נרחבת מהקהל והתקשורת בהולנד.

גג'ון הייטינחה (IMAGO)

בדיווח בהולנד אף הוסיפו והסבירו כי רצונו של מאמן אייאקס לצרף חבר צוות נוסף אינו חדש והיה קיים כבר בקיץ, אך הבעיות שעלו בין הצוות לשחקנים הניעו את הגלגלים יותר במהרה.

תחילה ניסו להחתים את עוזר מאמן דה גרפשחאפ, אך ללא הצלחה, ולבסוף בחרו בגרים שהיה מאמן אקדמיית הנוער במועדון. למרות זאת, ווילארט ציין כי כמה דברים לא מסתדרים ב”התפשרות” הזו, מאחר והם חיפשו דברים מסוימים בעוזר מאמן דה גרפשחאפ אותם גרים לא מביא לשולחן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */