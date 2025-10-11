"צ'לסי מכינה 35 מיליון אירו עבור מארק קסאדו"

צ’לסי בחנה בקיץ את העומס בקישור של ברצלונה, והחליטה לבדוק אפשרות להחתים כמה מהכישרונות הצעירים הבולטים של המועדון. לבסוף, היא התמקדה בפרמין לופס, שבחר להישאר וללבוש את החולצה של ברצלונה. אך מאחורי אותה עסקה שלא יצאה לפועל, הסתתר גם עניין מוקדם יותר במארק קסאדו, שההנהלה של הבלוז דחתה באותו זמן כאשר נראתה אפשרות ממשית לצרף את לופס.

כעת, כשההימור על פרמין נשכח, צ’לסי שבה להתעניין בקסאדו לקראת חלון ההעברות של החורף. על פי הדיווח של ‘The Daily Briefing’, הידוע בסיקורו את שוק ההעברות, צ’לסי מכינה הצעה בסך כ־35 מיליון אירו עבור מארק קסאדו, ביודעה שארסנל גם עוקבת מקרוב אחר המתרחש, והיא רוצה להקדים אותה.

המידע מגיע בעיתוי שבו קסאדו איבד בחודשים האחרונים מחשיבותו בתוכניותיו של המאמן האנזי פליק. לדוגמה, במשחק שבו הפסידה ברצלונה 4:1 לסביליה באצטדיון סאנצ'ס פיחואן, פליק לא העניק לו אפילו דקה אחת של משחק, למרות העייפות, התוצאה והפציעות בסגל.

קסאדו, שגדל באקדמיית הנוער של ברצלונה והוא אוהד המועדון מילדות, עדיין חולם להצליח בקבוצה הבכירה, אך לעיתים המציאות המקצועית מכתיבה אחרת, וצ’לסי כבר אורבת להזדמנות.