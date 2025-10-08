רדיק: אתם אידיוטים, כולנו ידענו שזו פרסומת

לברון ג'יימס, אחד השחקנים הגדולים בתולדות ה-NBA, הצליח שוב להרעיד את עולם הספורט, הפעם לא בגלל מהלך על המגרש, אלא בגלל מהלך שיווקי מתוחכם. בימים האחרונים העלה כוכב לוס אנג'לס לייקרס פוסט מסתורי שבו רמז על "ההחלטה השנייה", והאוהדים נכנסו להיסטריה. רבים היו משוכנעים שמדובר בהכרזה על פרישה או על מעבר לקבוצה חדשה, אך האמת התבררה כהרבה יותר קלילה ומפתיעה.

במקום לעזוב את הליגה, לברון הכריז על תחילת "עידן הקוניאק" שלו, שיתוף פעולה מסחרי חדש עם מותג האלכוהול "הנסי". בקמפיין שהצליח להטעות מיליוני אוהדים, נראה לברון כשהוא נשאל "לאן אתה לוקח את הכישרון שלך השנה?", ומכריז לבסוף שמדובר בשיתוף פעולה עסקי, לא בהחלטה מקצועית. "זו הייתה רק פרסומת", כתבו רבים באכזבה ברשתות החברתיות.

למרות שהאוהדים התאכזבו מהעוקץ, בלייקרס לקחו את זה בהומור. המאמן ג’יי.ג’יי רדיק, שהתמודד עם שאלות בנושא במסיבת העיתונאים, הגיב בצחוק: "אתם אידיוטים, כולנו ידענו שזו פרסומת. קיבלתי כמה הודעות, אבל אף אחד לא באמת חשב שהוא פורש". בכך סיים המאמן את אחת מיממות השמועות המטורפות ביותר שידעה הליגה לאחרונה.

לברון ג'יימס (IMAGO)

ביום שאחרי הסערה, לברון חזר לשגרה באימוני הקבוצה ונראה מחויך כתמיד. הצוות בלייקרס דיווח שהאווירה במתחם האימונים הייתה רגועה, והכל התנהל כרגיל, גם אם העולם דיבר רק עליו. בגיל 40, השחקן הוותיק ממשיך לשמור על מספרים מדהימים: בעונה שעברה רשם ממוצעים של 24.4 נקודות, 7.8 ריבאונדים ו-8.2 אסיסטים ב-70 משחקים.

עם זאת, לברון לא צפוי לקחת חלק במשחקי ההכנה של הקבוצה לקראת פתיחת העונה. לפי דיווח של שאמס צ'ראניה מ-ESPN, הכוכב סובל מגירוי עצבי באזור הישבן ויעדיף להימנע מסיכונים עד פתיחת העונה ב-21 באוקטובר מול גולדן סטייט. רדיק אישר כי מדובר בצעד זהיר שמטרתו לשמור על כשירותו לקראת עונת המשחקים הארוכה.

היעדרותו של לברון מקדם העונה מגיעה דווקא בעונה שבה לקבוצה נוספו שחקנים חדשים כמו דיאנדרה אייטון, מרקוס סמארט וג'ייק לאראביה, שזקוקים לזמן התאקלמות לצידו. גם לוקה דונצ'יץ', שהצטרף בעונה שעברה, צפוי לשתף פעולה יותר עם ג'יימס ולקבל את תפקיד היוזם העיקרי, בעוד לברון ישחק לעיתים קרובות יותר ללא הכדור.

יפספס את קדם העונה. לברון ג'יימס (IMAGO)

בלייקרס יודעים שהמפתח לעונה מוצלחת טמון בבריאותו של הכוכב. אחרי 23 עונות בליגה, ג'יימס מוכיח שהוא עדיין מסוגל להשפיע ברמות הגבוהות ביותר, אך גם הוא מבין שהגוף דורש התחשבות. "אני לא צריך להוכיח כלום יותר", אמר בעבר. "אני פשוט רוצה ליהנות מכל יום שאני על המגרש". למרות הכל, דבר אחד ברור: לברון עדיין כאן, עדיין רעב, ועדיין מסוגל להכתיב את סדר היום של עולם הכדורסל, גם כשמדובר רק בבקבוק קוניאק.