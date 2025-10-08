הפועל י-ם נערכת לליובליאנה: כל משחק חשוב

הפועל ירושלים תארח הערב (רביעי, 21:00) בהיכל על שם ראנקו ז'ראביצה את צדביטה אולימפיה ליובליאנה של המאמן זבזדן מיטרוביץ'. האדומים-לבנים מגיעים למחזור השני של היורוקאפ לאחר שניצחו במחזור הפתיחה את המבורג, וכעת יקבלו חיזוק משמעותי עם שובו של קאשיוס ווינסטון. לעומת זאת, יונתן אלון ייאלץ להסתדר ללא אוסטין ווילי, שנמצא בגרמניה לרגל הולדת בנו.

הקבוצה מהבירה מסיימת רשמית את תקופת ההכנה שלה, לאחר שהפסידה במשחק הראווה מול ברוקלין נטס בלילה שבין שבת לראשון. טרם פתיחת העונה שיחקה ירושלים בגביע ווינר, קיימה משחק אימון ואת הסופרקאפ – כולם כחלק מההכנה לקמפיין האירופי. במשחק הראשון ביורוקאפ גברה כאמור על המבורג, בעוד יריבתה הערב, קבוצתו של מיטרוביץ', פתחה את העונה עם ניצחון מרשים על מנרסה – הקבוצה שתפגוש את הפועל ירושלים בשבוע הבא.

הכותרות סביב הקבוצה מהבירה לא עסקו רק במפגש הקרוב, אלא גם במשחק הבא שלה באירופה. אתמול דווח בעיתון “מארקה” הספרדי כי ברצלונה סירבה לאפשר להפועל ירושלים להתאמן באולמה הביתי, הפלאו בלאוגרנה. זאת לאחר שהמלון שבו אמורה הייתה הקבוצה להתארח במנרסה ביטל את ההזמנה בטענה לסיבות ביטחוניות. בשל כך, נאלצו הירושלמים להזמין מלון חלופי בברצלונה, המרוחקת כשעה ועשרים דקות מהיכל מנרסה.

שחקני הפועל ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)

למען הסר ספק, בערב שלפני המשחק תערוך הפועל ירושלים את האימון המסכם שלה באולם מנרסה כנהוג. הבעיה שעלתה לכותרות נוגעת דווקא לאימון הקליעות ביום המשחק. לאור המרחק הרב, לא נראה הגיוני שהקבוצה תבלה כארבע שעות בדרכים בין האימון למשחק עצמו, כך שקיימת אפשרות שהפועל ירושלים תוותר על אימון הקליעות באותו יום.

שחקן הקבוצה נמרוד לוי התייחס להכנות ואמר: “היה לנו אימון טוב. אחרי ימים של נסיעות היינו צריכים לעבוד על הגוף, לנוח כמה שאפשר ולהתכונן בצורה נכונה. תחושת קדם העונה טובה, אבל עכשיו אנחנו מסתכלים קדימה. אנחנו יודעים שכל משחק חשוב לנו, ואנחנו מתחילים עם משחק בית קשה מול יריבה איכותית. נעשה הכול כדי להמשיך את המומנטום”.