דריכות שיא במכבי ת״א: רוצים להפוך את העונה

דריכות שיא במכבי תל אביב לקראת המחזור השלישי של היורוליג. מחזיקת הגביע מגיעה למשחק כשהיא מחפשת את ניצחון הבכורה שלה במפעל הבכיר של אירופה, לאחר פתיחת עונה לא פשוטה עם מאזן של שני הפסדים. מנגד, מחכה לה לא סתם יריבה, אלא יריבתה העירונית הפועל תל אביב, בדרבי תל אביבי היסטורי ראשון במסגרת היורוליג. צהוב-כחול מול אדום-לבן, יוקרה, כבוד, וזכות ההתרברבות – כל אלה יהיו על הכף הערב (רביעי, 21:05).

במועדון הצהוב נערכו מספר שיחות עם השחקנים, והמסר באשר לחשיבות הדרבי הובהר היטב. שתי הקבוצות מגיעות למשחק מנקודות מוצא שונות לחלוטין: בעוד הפועל תל אביב נהנית מפתיחת עונה מושלמת עם שני ניצחונות על ברצלונה ואנאדולו אפס, מכבי תל אביב של עודד קטש מנסה להתאושש לאחר שבוע משחקים כפול שנחתם בשני הפסדים.

״לא ציפינו לפתוח כך את העונה, מצד שני כולם רוצים להפוך את המומנטום״, אמרו גורמים בסביבת הקבוצה. אתמול המריאו קטש ושחקניו לבולגריה, שם ייערך המשחק, כאשר על פניהם של אנשי הצוות והשחקנים ניכרה הדריכות הרבה. ״כולם מבינים את גודל הרגע״, אמר אחד מאנשי המועדון. במכבי יודעים שניצחון בדרבי יכול להחזיר ביטחון ולפתוח דרך חדשה, אך הפסד נוסף עלול להעמיק את המשבר ולהגביר את הלחץ על הקבוצה.

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

למרות הפתיחה הלא טובה, במועדון מזכירים כי מדובר בקבוצה שעדיין נמצאת בתהליך בנייה. השחקנים ממשיכים ללמוד זה את זה, לעבוד על התיאום ולנסות להשתפר תוך כדי תנועה. ״אין זמן לחכות״, אמר גורם בקבוצה, ״אנחנו חייבים לבצע טוב יותר כבר עכשיו״.

במכבי תל אביב לא מתמקדים רק בדרבי, אלא גם במה שמצפה להם אחריו. לוח המשחקים הצפוף לא משאיר מקום למנוחה, והמאמנים מודעים לכך שהיורוליג אינה ליגה סלחנית. לאחר משחק הליגה הקרוב מול הפועל באר שבע דימונה, תצא מכבי לשבוע משחקים כפול נוסף, הפעם מול שתי יריבות מהטופ האירופי, ברצלונה ואולימפיאקוס.