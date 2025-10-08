הפסד טכני? נורבגיה חוששת מסקנדל מול ישראל

לקראת המשחק מול נבחרת ישראל במוקדמות מונדיאל 2026, התקשורת הנורבגית עוסקת פחות בכדורגל, ויותר בחששות כבדים מהמצב הביטחוני. לפי דיווחים ב־’NRK’, בכירים בהתאחדות המקומית מזהירים כי במקרה קיצון, אם תופר השליטה באירוע, נורבגיה עלולה אף להפסיד טכנית את המשחק.

מזכ"ל ההתאחדות, קארל־פטר לוקן, הודה בגלוי: "יהיה שקר לומר שלא חשבתי על זה". הוא הסביר כי ההתאחדות פועלת במלוא הכוח כדי למנוע ביטול של המשחק, שנחשב קריטי לחלום המונדיאל של הנבחרת. "המוקד שלנו הוא לאבטח את האירוע כאן. לדאוג שלשחקנים תהיה מסגרת רגועה וממוקדת, כדי שיוכלו להתעסק בכדורגל ולנסות להעפיל למונדיאל בפעם הראשונה זה 28 שנים", אמר לוקן.

נשיאת ההתאחדות, ליזי קלאבנס, הודתה אף היא כי רמת הלחץ גבוהה: "אתה אף פעם לא יודע איך משחק יתפתח, וכשנכנסת גם הפוליטיקה, אנחנו נדרשים להיערכות כפולה. אנחנו עושים פי עשרה מאשר בכל משחק בין-לאומי רגיל, כך שאנחנו מרגישים מוכנים".

שינו זוארץ וליזי קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

המשחק מעורר מחלוקת רבה על רקע המצב, ובשבועות האחרונים קראו גופים שונים, כולל ועדת מומחים של מועצת זכויות האדם של האו"ם, לפיפ”א ואופ”א להשעות את ישראל ממפעלים בין-לאומיים, מהלך שכמובן לא היה על הפרק.

"נורבגיה עלולה להפסיד טכנית"

עורך הדין אספן אוברג, לשעבר היועץ המשפטי של ההתאחדות הנורבגית וחבר בוועדה המשפטית של אופ"א, הסביר כי לפי תקנות פיפ"א, האחריות הביטחונית מוטלת על המדינה המארחת, וכי במידה שהמשחק יופסק בשל אירוע ביטחוני, נורבגיה עלולה להפסיד טכנית 3:0.

לדבריו, קיימים תקדימים לכך: דנמרק ב־2007 וסרביה ב־2014 נענשו באופן דומה בעקבות התפרעויות אוהדים. "אם הסכנה נובעת מגורמים מחוץ לאצטדיון, כמו הפגנות, הסף לענישה גבוה יותר. אבל אם המשחק מופרע בגלל הקהל, האחריות הישירה היא של ההתאחדות המארחת", אמר אוברג. הוא הוסיף: "פיפ"א תרצה שהמשחק יוכרע במגרש, אך האחריות של הנורבגים ברורה לחלוטין".

שחקני נורבגיה חוגגים עם הולאנד (IMAGO)

"שערורייה – זה היה משגע אותי"

מומחה ב-’NRK’ וכדורגלן העבר כריסטופר לוקברג, שיסקר את המשחק באצטדיון אולבאל, הביע חשש אמיתי מהאפשרות שהמשחק לא יושלם: "זה יהיה מיותר לגמרי. יש אין ספור דרכים להביע דעה בלי להרוס משחק כדורגל. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה". כשנשאל איך יגיב אם המשחק יופסק, ענה: "אני אישית הייתי מתחרפן, ואני חושב שגם העם הנורבגי כולו. זו הייתה שערורייה, פשוט כך". והוסיף: "עצם זה שמישהו מוחה במשחק לא ישים סוף למלחמה בין ישראל לפלסטינים".

קשר הנבחרת, פטריק ברג, אמר כי לא שקל כלל את האפשרות שתקרית ביטחונית תפגע בסיכויי נורבגיה להעפיל: "לא חשבתי על זה בכלל, אבל ברור שאני סומך על ההתאחדות שתדאג לביטחון. אני מצפה שתהיה להם שליטה מלאה במצב".

פטריק ברג (IMAGO)

לא מומלץ להגיע עם ילדים

לוקן הוסיף כי על אף שהאצטדיון עצמו צפוי להיות מאובטח, חשוב שהצופים ייערכו לאווירה חריגה מחוץ למתחם: "בפנים יהיה בטוח, אבל חשוב להבהיר שיהיו פעולות מחאה בחוץ, כדי שאנשים לא יופתעו כשתהיה התקהלות של מי שלא בא לראות כדורגל". כשנשאל אם היה ממליץ לאנשים לא להגיע עם ילדים, ענה בזהירות: "אני לא רוצה לומר זאת ישירות, אבל בהחלט ממליץ להגיע מוקדם ולהיות מוכנים לכך שיתרחשו מחאות מחוץ לאצטדיון. בפנים, זה יהיה בטוח ומוגן".