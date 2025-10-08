חוסה רודריגס, שגדל במחלקות הנוער של הרקלס וריאל מדריד, נחקק בזיכרון האוהדים בכדורגל הישראלי כאשר שיחק במכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל תל אביב, וגם במדריד בזכות הישג יוצא דופן: הוא היה השחקן הצעיר ביותר אי פעם שעלה לשחק בליגת האלופות במדי ריאל מדריד, 11 ימים בלבד לפני יום הולדתו ה־18. זו הייתה הופעת בכורה חלומית שהשאירה חותם אצל אוהדי הבלאנקוס.

מאז, הקריירה שלו הייתה מסע ברחבי חצי מאירופה. הוא שיחק במדי דפורטיבו לה קורוניה, גלאטסראיי, מיינץ, פורטונה סיטארד, מאלגה, מכבי תל אביב, פואנלברדה, מכבי חיפה, אוניון סן ז’ילואז, הפועל תל אביב ואדנה דמירספור. דווקא בישראל חווה את אחת התקופות המיוחדות ביותר בחייו, מקצועית ואישית, ונוצר שם חיבור עמוק שנשאר חזק עד היום.

לאחר כמעט שנה ללא קבוצה, חתם רודריגס ב־14 ביולי בפלאמורטרי מהליגה האלבנית, שם הוא מנסה לשוב לכושרו הטוב ביותר. "7 באוקטובר לעולם לא יימחק מזיכרוני. זהו יום ששינה את חיי וחרוט בלבי. נדמה שזה היה רק אתמול... וכבר עברו שנתיים. אני גאה לאהוב ולהיות נאהב על ידי העם בישראל", כתב הקשר ברשתות החברתיות, לצד ההאשטאג #עם_ישראל_חי.

הסטורי של רודריגס (צילום מסך)

“רודריגס, שהיה בעבר אחד הכישרונות הבולטים ביותר של ריאל מדריד ושטייל ברחבי אירופה, ממשיך להוכיח כי סיפורו גדול הרבה יותר ממשחק הכדורגל עצמו, זהו גם סיפורו של שחקן שלא שוכח לעולם את הארץ ואת האנשים שעיצבו את חייו”, התייחסו ב’מארקה’ לפוסט.