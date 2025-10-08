יום רביעי, 08.10.2025 שעה 06:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"גאה לאהוב ולהיות נאהב על ידי העם בישראל"

חוסה רודריגס, לשעבר במכבי ת"א, מכבי חיפה והפועל ת"א, פרסם הודעת תמיכה נרגשת בישראל והוסיף ש-7.10 לעולם לא יישכח מליבו: "יום ששינה את חיי"

|
חוסה רודריגס (רדאד ג'בארה)
חוסה רודריגס (רדאד ג'בארה)

חוסה רודריגס, שגדל במחלקות הנוער של הרקלס וריאל מדריד, נחקק בזיכרון האוהדים בכדורגל הישראלי כאשר שיחק במכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל תל אביב, וגם במדריד בזכות הישג יוצא דופן: הוא היה השחקן הצעיר ביותר אי פעם שעלה לשחק בליגת האלופות במדי ריאל מדריד, 11 ימים בלבד לפני יום הולדתו ה־18. זו הייתה הופעת בכורה חלומית שהשאירה חותם אצל אוהדי הבלאנקוס.

מאז, הקריירה שלו הייתה מסע ברחבי חצי מאירופה. הוא שיחק במדי דפורטיבו לה קורוניה, גלאטסראיי, מיינץ, פורטונה סיטארד, מאלגה, מכבי תל אביב, פואנלברדה, מכבי חיפה, אוניון סן ז’ילואז, הפועל תל אביב ואדנה דמירספור. דווקא בישראל חווה את אחת התקופות המיוחדות ביותר בחייו, מקצועית ואישית, ונוצר שם חיבור עמוק שנשאר חזק עד היום.

לאחר כמעט שנה ללא קבוצה, חתם רודריגס ב־14 ביולי בפלאמורטרי מהליגה האלבנית, שם הוא מנסה לשוב לכושרו הטוב ביותר. "7 באוקטובר לעולם לא יימחק מזיכרוני. זהו יום ששינה את חיי וחרוט בלבי. נדמה שזה היה רק אתמול... וכבר עברו שנתיים. אני גאה לאהוב ולהיות נאהב על ידי העם בישראל", כתב הקשר ברשתות החברתיות, לצד ההאשטאג #עם_ישראל_חי.

הסטורי של רודריגס (צילום מסך)הסטורי של רודריגס (צילום מסך)

“רודריגס, שהיה בעבר אחד הכישרונות הבולטים ביותר של ריאל מדריד ושטייל ברחבי אירופה, ממשיך להוכיח כי סיפורו גדול הרבה יותר ממשחק הכדורגל עצמו, זהו גם סיפורו של שחקן שלא שוכח לעולם את הארץ ואת האנשים שעיצבו את חייו”, התייחסו ב’מארקה’ לפוסט.

