קיליאן אמבפה, יחד עם איברהימה קונטה, נעדר בפעם השנייה ברציפות מהאימון של נבחרת צרפת, כאשר בשלב זה הוא נותר במחנה האימונים ומסרב לעזוב את הסגל.

ההתאחדות הצרפתית, ששומרת על דיסקרטיות מלאה בנושא מצבו, אינה רוצה לקחת כל סיכון, במיוחד כאשר לצרפת מצפים שני משחקים נוחים יחסית, מול אזרבייג׳ן ואיסלנד, במסגרת מוקדמות המונדיאל שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

ביום שני הבהיר המאמן דידייה דשאן כי הפציעה של אמבפה "אינה חמורה" במידה שתצריך את חזרתו למדריד, אפשרות שצצה בתקשורת הצרפתית בשעות האחרונות, אך טרם אושרה.

דידייה דשאן וקיליאן אמבפה (IMAGO)

הצוות הרפואי של הנבחרת מעדיף לאפשר לו מנוחה כדי למנוע החמרה במצב הקרסול, גם אם מדובר בפציעה קלה יחסית, וזאת בעונה עמוסה במיוחד שבה אין כמעט זמן התאוששות. בתקשורת הספרדית כבר לחוצים: “הפציעה של אמבפה מתחילה להדאיג את ריאל מדריד”.

היום תערוך נבחרת צרפת אימון נוסף, שנחשב למכריע בקביעת כשירותו של אמבפה למשחק ביום שישי בפארק דה פראנס. ההתאחדות בצרפת ממשיכה לשמור על עמימות מוחלטת סביב מצבו, גם בשל הפציעה של איברהימה קונטה, שנפצע אף הוא בשבת במשחק בין צ׳לסי לליברפול ולא השתתף באימון ביום שלישי.