פרנקו: קשה לקרוא לזה בית, זה לא האולם שלנו

העונה האירופית של הפועל חולון תצא מחר (רביעי, 18:00) לדרך עם מפגש מול בורסאספור, במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב"א. הסגולים צהובים של דני פרנקו מגיעים במצב טוב מאוד מבחינת הסגל, שכן למעט ג'ורדן בון, שמתקרב לחזרה למגרשים, כל שאר שחקני הסגל כשירים ויעמדו לרשות הקבוצה נגד הטורקים, שהעפילו למפעל דרך שלב המוקדמות.

מעבר למשחק הערב חולוניה של דני פרנקו לא תחזור ארצה בתום ההתמודדות, היות והקבוצה תארח שוב בשבוע הבא את חובנטוד בדאלונה בסומבות'ליי שבהונגריה. בזירה המקומית הפועל חולון תחל את דרכה במוצאי שבת של ה-18.10, עם משחק נגד הפועל ירושלים בהיכל הטוטו שבחולון.

דני פרנקו, שהתארח בתוכנית בערוץ היוטיוב של הפועל חולון, אמר לקראת בורסאספור: “קודם כל לקרוא לזה בית כשאתה בהפועל חולון זה מאוד קשה, כי לכולנו ברור מה האפקט ומה ההשפעה של האולם הזה ושל הקהל של הפועל חולון לאורך השנים על המועדון. מי כמוני שחווה את זה על בשרו יודע”.

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

תמיד הקהל שלנו והאווירה בחולון גרמו לשחקנים להוציא מעצמם יותר, לפחות מהחוויה שלי, ממה שהם ידעו לתת במקומות אחרים. בורסאספור היא קבוצה טורקית ותמיד המשחקים מולם מורכבים. מעבר לעניין של תקציבים, זו ליגה מאוד תחרותית ואיכותית מאוד באירופה”.

הקושי עם בורסאספור מעבר לרמה הפרסונלית, הוא שקבוצה שנערכת למוקדמות בעצם צריכה להגיע מוכנה כבר לאמצע ספטמבר, ולנצח שלושה משחקי נוקאאוט, שכל אחד מהם הוא להיות או לא להיות, כשגם הליגה התחילה, ככה שיש לנו אתגר מאוד משמעותי, אבל אנחנו נערכים אליו בצורה קצת שונה, כי ההכנה שלנו התחילה באיחור והצטרפו אלינו שחקנים בשלב מאוחר”.

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

אנחנו מגיעים במצב בו אנחנו לא באמת מוכנים לאתגר לפי הספר, אבל מצד שני יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות לפחות מניסיון, כדי לצמצם את הפערים. זה אומר שהעובדה שהליגה שלנו לא התחילה, נותנת לנו את האופציה להתמקד קודם כל במשחק הראשון, להתכונן למשחק הזה באלמנטים המקצועיים שהוא דורש מאיתנו להגיע איתם, ברמת ההכנה הכי טובה שאנחנו יכולים".