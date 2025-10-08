יום רביעי, 08.10.2025 שעה 06:59
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
285-931ריטאס וילנה1
283-891פרומיתאס2
189-831היידלברג3
193-851לגיה ורשה4
 בית 2 
265-931נימבורק1
193-651סבאח באקו2
00-00אלבה ברלין3
00-00שאלון4
 בית 3 
273-911חובנטוד בדאלונה1
191-731שולה2
00-00הפועל חולון3
00-00בורסאספור4
 בית 4 
00-00טופאש בורסה1
00-00טנריפה2
00-00בני הרצליה3
00-00טראפני שארק4
 בית 5 
263-781וירצבורג1
282-941גלאטסראיי2
194-821איגוקאה3
178-631טרייסטה4
 בית 6 
253-691א.א.ק. אתונה1
169-531ו.א.פ ריגה2
00-00סולנוקי אולאי3
00-00לוויצה פטריוטי4
 בית 7 
00-00מלאגה1
00-00מרסין2
00-00אוסטנד3
00-00קרדיצה4
 בית 8 
261-981גראן קנאריה1
198-611בנפיקה ליסבון2
00-00לה מאן3
00-00סובוטיקה ספרטק4

פרנקו: קשה לקרוא לזה בית, זה לא האולם שלנו

מאמן הפועל חולון דיבר לקראת משחקה הראשון בליגת האלופות, כשהוא הזכיר את הקושי לשחק רחוק מהאוהדים: "מכיר את האפקט של הקהל, חוויתי על בשרי"

|
דני פרנקו (רדאד ג'בארה)
דני פרנקו (רדאד ג'בארה)

העונה האירופית של הפועל חולון תצא מחר (רביעי, 18:00) לדרך עם מפגש מול בורסאספור, במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב"א. הסגולים צהובים של דני פרנקו מגיעים במצב טוב מאוד מבחינת הסגל, שכן למעט ג'ורדן בון, שמתקרב לחזרה למגרשים, כל שאר שחקני הסגל כשירים ויעמדו לרשות הקבוצה נגד הטורקים, שהעפילו למפעל דרך שלב המוקדמות. 

מעבר למשחק הערב חולוניה של דני פרנקו לא תחזור ארצה בתום ההתמודדות, היות והקבוצה תארח שוב בשבוע הבא את חובנטוד בדאלונה בסומבות'ליי שבהונגריה. בזירה המקומית הפועל חולון תחל את דרכה במוצאי שבת של ה-18.10, עם משחק נגד הפועל ירושלים בהיכל הטוטו שבחולון.    

דני פרנקו, שהתארח בתוכנית בערוץ היוטיוב של הפועל חולון, אמר לקראת בורסאספור: “קודם כל לקרוא לזה בית כשאתה בהפועל חולון זה מאוד קשה, כי לכולנו ברור מה האפקט ומה ההשפעה של האולם הזה ושל הקהל של הפועל חולון לאורך השנים על המועדון. מי כמוני שחווה את זה על בשרו יודע”. 

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

תמיד הקהל שלנו והאווירה בחולון גרמו לשחקנים להוציא מעצמם יותר, לפחות מהחוויה שלי, ממה שהם ידעו לתת במקומות אחרים. בורסאספור היא קבוצה טורקית ותמיד המשחקים מולם מורכבים. מעבר לעניין של תקציבים, זו ליגה מאוד תחרותית ואיכותית מאוד באירופה”.

הקושי עם בורסאספור מעבר לרמה הפרסונלית, הוא שקבוצה שנערכת למוקדמות בעצם צריכה להגיע מוכנה כבר לאמצע ספטמבר, ולנצח שלושה משחקי נוקאאוט, שכל אחד מהם הוא להיות או לא להיות, כשגם הליגה התחילה, ככה שיש לנו אתגר מאוד משמעותי, אבל אנחנו נערכים אליו בצורה קצת שונה, כי ההכנה שלנו התחילה באיחור והצטרפו אלינו שחקנים בשלב מאוחר”. 

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

אנחנו מגיעים במצב בו אנחנו לא באמת מוכנים לאתגר לפי הספר, אבל מצד שני יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות לפחות מניסיון, כדי לצמצם את הפערים. זה אומר שהעובדה שהליגה שלנו לא התחילה, נותנת לנו את האופציה להתמקד קודם כל במשחק הראשון, להתכונן למשחק הזה באלמנטים המקצועיים שהוא דורש מאיתנו להגיע איתם, ברמת ההכנה הכי טובה שאנחנו יכולים". 

