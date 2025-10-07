ג'וקוביץ' קרס באמצע משחק בעקבות עומס חום

החום הכבד והלחות הקיצונית באסיה גובים מחיר מהטניסאים. במהלך משחק בטורניר שנגחאי מאסטרס, נובאק ג'וקוביץ' התמוטט היום (שלישי) על המגרש ונזקק לעזרה רפואית.

בימים האחרונים שוררות בשנגחאי טמפרטורות העולות על 30 מעלות, עם תחושת חום של כ-40 מעלות ולחות שהגיעה במקרים מסוימים עד ל-90%. התנאים הקשים הפכו לנושא שיחה מרכזי בקרב שחקנים ומומחים.

ג'וקוביץ', שסבל גם במשחק הקודם מהקאות בשל החום, שוב נקלע למצוקה ונשכב על המשטח לפרק זמן ממושך. לאחר טיפול קצר הצליח לחזור ולנצח את הספרדי חאומה מונאר 3:6, 5:7, 2:6, בדרך לרבע הגמר, אך מיד לאחר מכן קרס שוב ונשכב על הרצפה עד שהמאמן שלו סייע לו לקום.

נובאק ג׳וקוביץ׳ (IMAGO)

לאחר המשחק, הסרבי בן ה־38 סירב לדבר עם התקשורת, אך לאחר ההתמודדות הקודמת אמר: ״זה פשוט אכזרי לשחק בלחות של מעל 80% יום אחרי יום, במיוחד למי שמשחק בשעות היום, תחת השמש. זה כמעט בלתי אפשרי״.

גם יאניק סינר נאלץ לפרוש ממשחקו מול טאלון גריקספור בשל התכווצויות קשות שנגרמו מהחום. השחקנית הבריטית אמה רדוקנו לא השלימה את משחקה בטורניר ווהאן, לאחר שלקתה במכת חום כשהטמפרטורה הגיעה ל-35 מעלות והלחות הייתה גבוהה במיוחד.

בקרב שחקנים ופרשנים גוברות הקריאות לשינוי תקנות ה-ATP ולהוספת כללים דומים לאלה הקיימים בטורנירי גרנד סלאם, שיאפשרו עצירות או ביטול משחקים במצבי חום ולחות קיצוניים.