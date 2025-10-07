הבלם סילבן דסלנדס מועמד להפועל חיפה

הפועל חיפה מחפשת בלם לחיזוק הסגל בשוק השחקנים החופשיים ויכול להיות שהיא מצאה אחד, כשל-ONE נודע לראשונה כי סילבן דסלנדס מועמד לקבוצה.

הצרפתי בן ה-28 סיים את החוזה שלו באומוניה 29 הקפריסאית בסוף עונת 2024/25 שבה הקבוצה ירדה ליגה, כשהוא ערך במדיה 22 הופעות וסיים עם שער אחד.

ב-2023/24 שיחק בסאביל האזרית, שם שיתף פעולה עם שני שחקנים ישראלים: ידין לוגסי וניר ברדע. בשנים שלפני כן שיחק גם בהונגריה וברומניה.

בצעירותו הגיע בגיל 18 לוולבס האנגלית, שם בעיקר זכה להופעות בקבוצת המילואים, לצד הופעות בודדות בקבוצת הבוגרים שהייתה בזמנו בליגה השנייה.