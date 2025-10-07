יום רביעי, 08.10.2025 שעה 00:04
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

הבלם סילבן דסלנדס מועמד להפועל חיפה

פרסום ראשון: הצרפתי שנמצא כרגע ללא קבוצה עשוי להצטרף כשהוא מעוניין להגיע לארץ. שיחק בעונות האחרונות באומוניה 29 מקפריסין ובסאביל האזרית

|
סילבן דסלנדס (IMAGO)
סילבן דסלנדס (IMAGO)

הפועל חיפה מחפשת בלם לחיזוק הסגל בשוק השחקנים החופשיים ויכול להיות שהיא מצאה אחד, כשל-ONE נודע לראשונה כי סילבן דסלנדס מועמד לקבוצה.

הצרפתי בן ה-28 סיים את החוזה שלו באומוניה 29 הקפריסאית בסוף עונת 2024/25 שבה הקבוצה ירדה ליגה, כשהוא ערך במדיה 22 הופעות וסיים עם שער אחד.

ב-2023/24 שיחק בסאביל האזרית, שם שיתף פעולה עם שני שחקנים ישראלים: ידין לוגסי וניר ברדע. בשנים שלפני כן שיחק גם בהונגריה וברומניה.

בצעירותו הגיע בגיל 18 לוולבס האנגלית, שם בעיקר זכה להופעות בקבוצת המילואים, לצד הופעות בודדות בקבוצת הבוגרים שהייתה בזמנו בליגה השנייה.

