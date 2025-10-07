יום רביעי, 08.10.2025 שעה 01:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"קראנקה הבין את המצב הרגיש עם לאמין ימאל"

המנהל המקצועי של ברצלונה, דקו, דיבר על שחרור הכוכב מסגל הנבחרת ("הוא חשוב לבארסה, אבל גם לעולם"), וגם על השיח עם אקס הצהובים ("היה פשוט")

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

אחרי המחלוקת שנוצרה בין ברצלונה להתאחדות הספרדית סביב הזימון של לאמין ימאל לפגרת הנבחרות הנוכחית, מנהלה הספורטיבי של הקבוצה הקטלונית, דקו, הסביר כיצד התרחש התהליך בו הוחלט לגרוע את הכוכב מהנבחרת לקראת המשחקים הקרובים בעקבות פציעתו.

“לאמין ימאל סבל אחרי המשחק נגד פאריס סן ז’רמן. החלטנו שהוא לא ישחק נגד סביליה כי היה צורך בהחלמה אינטנסיבית. דיברנו על כך בתוך המועדון ולאחר מכן שלחנו את הדו”ח שההתאחדות הספרדית קיבלה. זה טבעי שהשחקן ידבר עם המאמן הלאומי. דה לה פואנטה דיבר גם עם גאבי כדי להתעניין בפציעה שלו”. אמר המנהל הספורטיבי.

על השיחה שקיים עם אייטור קראנקה, המאמן לשעבר של מכבי תל אביב, שהיום עובד בהתאחדות הספרדית, סיפר דקו: “כן, דיברנו איתו וזה היה נושא פשוט מאוד, הוא הבין את המצב הרגיש. רק צריך לנסות לראות את הדברים משני הצדדים. אם לאמין ימאל חוזר מהנבחרת והוא לא יכול לשחק, זה טבעי שהאנזי פליק לא יאהב את זה”. 

אייטור קראנקה ולאמין ימאל (IMAGO)אייטור קראנקה ולאמין ימאל (IMAGO)

הדרך בה הם מנהלים את הכוכב: “אנחנו דואגים לכלל השחקנים. לכל אחד יש את העולם הייחודי שלו. אנחנו שמחים שיש לנו את לאמין. הוא חשוב לברצלונה, אבל גם לעולם הכדורגל. מתייחסים אליו כמו לשחקן מקצוען שיש לו אחריות גדולה ומחויבות. הוא הראה בגרות יוצאת דופן, אבל חשוב לזכור שהוא רק בן 18”.

