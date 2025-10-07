מאות השתתפו במירות ״רצים לתקווה״ בחיפה

החוף הדרומי של חיפה נצבע הבוקר (שלישי) בצבעי תקווה ואחדות, כשמאות רצים ורצות השתתפו במירוץ "רצים לתקווה" – אירוע ספורטיבי ומרגש ביוזמת עיריית חיפה ובשיתוף מטה המשפחות להשבת החטופים והנעדרים.

המירוץ, שכלל מקצים של 2.5 ו-5 ק"מ, חיבר בין ספורטאים, משפחות החטופים, תושבים מכל הגילאים וראשי העיר, שבאו להזדהות ולשלוח מסר של עמידה איתנה ואופטימיות.

לפני הזינוק התקיים טקס מרגש בהנחיית ד"ר דניאלה מזור, מנהלת מטה חיפה של משפחות החטופים והנעדרים. בין הנואמים: ראש עיריית חיפה יונה יהב, רישל צרפתי, אמו של אופיר צרפתי ז"ל, שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בעזה, סנדרה אלון – אמו של סמל תומר קרן ז"ל, שנפל בקרבות מול חיזבאללה וגדי עמיחי – אחיינם של עודד ליפשיץ ז"ל ויוכבד ליפשיץ, שנחטפו לעזה.

מירוץ רצים לתקווה (ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה.)

יונה יהב אמר בטקס: ״בשבעה באוקטובר חווינו טראומה שלא דמיינו שנעבור. עד היום אני בשוק מאופן ניהול האירועים באותו יום ומהשאלה אם דבר כזה יכול לקרות שוב. ובכל זאת אני מאוד גאה בעם הזה שהתאחד, שילב ידיים ויצא בהמוניו. זה מחזק ומעודד. אני מתפלל שהחטופים ישובו במהרה״.

סנדרה אלון שיתפה בכאב: ״האובדן של בני תומר היה רגע שבו נשברו לי כל הכלים. הוא היה ילד מואר, כזה שידע להפיץ אור גם כשהיה קשה. היום אני מבינה שחלק ממנו ממשיך לחיות בי. הצחוק, האמונה והאופטימיות שלו הם הכוח שמרים אותי בכל פעם שאני מרגישה שאין לי כוח לנשום״.

מירוץ רוצים לתקווה (ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה.)

רישל צרפתי הוסיפה: ״שנתיים עברו, והכאב לא פחת לרגע. אופיר יצא לחגוג את יום הולדתו ה־27 בפסטיבל נובה, חגיגה של חיים ואהבה, שהפכה לסמל של אובדן. אופיר היה אור גדול, ואני רוצה שיזכרו אותו ככה, כאדם שאהב, שהקשיב, שנתן בלי גבול״

גדי עמיחי נזכר בבוקר הנורא: ״דיברנו עם עודד באותו בוקר. הוא שמע ירי וערבית, אבל לא פחד, הוא היה בטוח שצה"ל בדרך. חברי כיתת הכוננות של קיבוץ ניר עוז נהרגו שם בגבורה, סמל לאומץ של אזרחים וחיילים ביום ההוא. הזיכרון הזה ילווה אותנו עוד שנים ארוכות״.

מירוץ רוצים לתקווה (ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה.)