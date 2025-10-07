יום שלישי, 07.10.2025 שעה 22:52
כדורסל ישראלי

הפועל י-ם לא תורשה להתאמן באולם של ברצלונה

הגישה האנטי ישראלית בספרד מתרחבת: ב'מארקה' מדווחים כי הקבוצה מהבירה ביקשה להתאמן באולם של הקטלונים ב-15 באוקטובר, אך אלה בחרו לסרב לבקשה

|
אולם פלאו בלאגרונה (IMAGO)
אולם פלאו בלאגרונה (IMAGO)

הגישה האנטי ישראלית שמתעצמת בתקופה האחרונה בספרד מורגשת גם אצל הקבוצות הישראליות, כשעל פי דיווח ב’מארקה’ ברצלונה לא הסכימה לבקשת הפועל ירושלים להתאמן באולם שלה.

הקבוצה מעיר הבירה ביקשה לערוך אימון באולם ‘פלאו בלאגרונה’ ב-15 באוקטובר, לפני המשחק שלה במסגרת היורוקאפ עם מאנרסה, אך כאמור היא תיאלץ למצוא מקום אחר.

המועדון מחפש מקום אחר מאולמה של מאנרסה, כשלפי הדיווח ירושלים לא צפויה לקבלת פנים טובה שם, עם מחאות רחבות ואווירה רעה סביב ישראל, ולכן כדאי לה להיות בעיר כמה שפחות זמן.

לאחרונה, ארגון האוהדים של יריבת ירושלים ביורוקאפ אף ארגן עצומה של האוהדים בדרישה לבטל את המשחק בטענה ש”הכדורסל לא יכול להתקיים בבועה, וזה בלתי מתקבל על הדעת שקבוצות ישראליות יגיעו לספרד בתקופה הזו”.

