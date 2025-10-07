700 אלף דולר לחובבן שייקח נקודה מאלקראס

קרלוס אלקראס יעמוד במרכזו של אירוע טניס חדשני שישוחק במסגרת אליפות אוסטרליה הפתוחה, “One Point Slam” – תחרות שתהפוך את כל המשחק לנקודה אחת בלבד. כן כן חובבי הטניס, שמעתם נכון: נקודה אחת שווה הכול.

לפי הודעת המארגנים, 10 שחקני חובבים יתמודדו מול 22 טניסאים מקצוענים – ביניהם כמובן אלקראס, שינסה להוסיף לעצמו עוד חוויה יוצאת דופן לקראת פתיחת העונה. המנצח הגדול יזכה בפרס של 700 אלף דולר, סכום בהחלט יוצא דופן.

האירוע יתקיים בסוף השבוע הראשון של האליפות בחודש ינואר הקרוב, ויוצב כאירוע ראווה שנועד למשוך קהל צעיר ורענן. באוסטרליה מנסים להמשיך את הקו האטרקטיבי של ה־US Open, שהרחיב לאחרונה את תחרות הזוגות המעורבים כדי להגדיל את העניין סביב המשחק.

קרלוס אלקראס (IMAGO)

ב-“One Point Slam” כל משחק יוכרע על נקודה אחת בלבד, כלומר: בלי מערכות, בלי שוברי שוויון ובלי הזדמנות לתקן. מי שינצח במשחק “אבן, נייר, מספריים” יקבל את הזכות להגיש, ומשם הכול על חבטה אחת.