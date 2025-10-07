יום שלישי, 07.10.2025 שעה 20:17
ספורט אחר

700 אלף דולר לחובבן שייקח נקודה מאלקראס

טורניר יוצא דופן ייערך באוסטרליה בינואר, בו טניסאים חובבנים יצטרכו לקחת נקודה אחת בלבד מול כוכב העל ושחקנים נוספים מהסבב, כשהפרס יוצא דופן

|
קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

קרלוס אלקראס יעמוד במרכזו של אירוע טניס חדשני שישוחק במסגרת אליפות אוסטרליה הפתוחה, “One Point Slam” – תחרות שתהפוך את כל המשחק לנקודה אחת בלבד. כן כן חובבי הטניס, שמעתם נכון: נקודה אחת שווה הכול.

לפי הודעת המארגנים, 10 שחקני חובבים יתמודדו מול 22 טניסאים מקצוענים – ביניהם כמובן אלקראס, שינסה להוסיף לעצמו עוד חוויה יוצאת דופן לקראת פתיחת העונה. המנצח הגדול יזכה בפרס של 700 אלף דולר, סכום בהחלט יוצא דופן.

האירוע יתקיים בסוף השבוע הראשון של האליפות בחודש ינואר הקרוב, ויוצב כאירוע ראווה שנועד למשוך קהל צעיר ורענן. באוסטרליה מנסים להמשיך את הקו האטרקטיבי של ה־US Open, שהרחיב לאחרונה את תחרות הזוגות המעורבים כדי להגדיל את העניין סביב המשחק. 

קרלוס אלקראס (IMAGO)קרלוס אלקראס (IMAGO)

ב-“One Point Slam” כל משחק יוכרע על נקודה אחת בלבד, כלומר: בלי מערכות, בלי שוברי שוויון ובלי הזדמנות לתקן. מי שינצח במשחק “אבן, נייר, מספריים” יקבל את הזכות להגיש, ומשם הכול על חבטה אחת.

