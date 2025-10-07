יום שלישי, 07.10.2025 שעה 19:32
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

כמו מסי ורונאלדו: המהלך החדש של קול פאלמר

הכוכב האנגלי ביצע מהלך עסקי דומה לשני הגדולים, כשרשם את הכינוי 'קולד פאלמר' כסימן מסחרי. מה המשמעויות לצ'לסי ולמותגים האחרים איתם עובד הקשר?

|
קול פאלמר חוגג (IMAGO)
קול פאלמר חוגג (IMAGO)

כוכב צ׳לסי, קול פאלמר, הצליח לרשום כסימן מסחרי את הכינוי הידוע שהאוהדים אוהבים להשתמש בו, במיוחד לאור חגיגות השערים שלו. מהיום ‘קולד פאלמר’, שייך לאינטרסים של השחקן וסוכניו, שרוצים בין היתר למתג את הכינוי בשלל מוצרים. מה תהיה המשמעות על צ’לסי?

קודם כל, נתייחס לרווח הברור של האנגלי מהמהלך. מעכשיו כוכב הבלוז מחזיק בזכויות המשפטיות על השימוש בכינוי ‘קולד פאלמר’, ובעצם יכול להשתמש בו לקידום מוצרים ואת המותג האישי שלו. הצעד הזה בעצם נותן לכוכב הגנה רחבה מול אנשים המנסים להשתמש בשמו על מוצרים או קמפיינים ללא הסכמתו.

הקשר הגיש בנוסף בקשה לרישום כסימן מסחרי את חגיגת ה-’קופא מקור’ שלו. על פי מומחים זה לא ימנע מאנשים לחקות את החגיגה, אבל כן ימנע מאנשים שימוש בה למטרות פרסומיות. פאלמר כבר אמר פעם על האופן בו הוא חוגג: “זה מצחיק ומתאים לשמי, כולם יודעים שהחגיגה שייכת לי, הרבה אנשים עושים אותה, אבל ברור שהיא שלי”. 

קולר פאלמר חוגג (IMAGO)קולר פאלמר חוגג (IMAGO)

הגענו לחלק המעניין באמת, מה ההשפעה של כך על היכולת של צ’לסי להשתמש בפאלמר כשיווק? מעכשיו הבלוז ככל הנראה יצטרכו לקבל רישיון מיוחד כדי להשתמש בכינוי הזה במוצריה או אפילו ברשתות החברתיות. בעיקרון, המועדון הלונדוני יידרש להסכמתו של השחקן או להשיג ממנו הסכם. זה נכון גם לספונסרים האחרים שלו, כמו נייקי ו-’EAFC’ למשל.

ישנן מספר דוגמאות לשחקנים שעשו מהלך דומה בעבר, כמו דיוויד בקהאם, שרשם את שמו כסימן מסחר, או כריסטיאנו רונאלדו שרשם את ראשי התיבות CR7, ואת חגיגת ה-’Siuuu’ שלו. ליאו מסי עשה זאת עם שמו הפרטי, לאחר אתגר בו נתקל כשניסה לרשום גם את שם משפחתו, וגם קיליאן אמבפה, ארלינג הולאנד ומרקוס רשפורד הם דוגמאות לשחקנים שביצעו מהלך דומה. 

מסי ורונאלדו. ביצעו מהלך דומה (IMAGO)מסי ורונאלדו. ביצעו מהלך דומה (IMAGO)
