יום שלישי, 07.10.2025 שעה 17:33
ג'וקוביץ' גבר על מונאר בדרך לרבע ושבר עוד שיא

הסרבי ניצח בשלב שמינית הגמר של טורניר שנגחאי את הספרדי, ויתמודד כבר מחר ברבע הגמר נגד זיזו ברגס, כשהוא יהיה המבוגר ביותר אי פעם לעשות זאת

נובאק ג׳וקוביץ׳ (IMAGO)
נובאק ג׳וקוביץ׳ (IMAGO)

שלב שמינית גמר טורניר שנגחאי המשיך היום, כשנובאק ג’וקוביץ’ הצליח לנצח את חאומה מונאר ולהתקדם לרבע הגמר, בו יפגוש את זיזו ברגס, שגבר מוקדם יותר על גבריאל דיאלו.

הסט הראשון נגמר ב-3:6 לטובת הסרבי הוותיק, כשהסט השני כבר היה צמוד וקשה יותר עבורו, כשהספרדי ניצח שם 5:7. בסט השלישי גדול הטניסאים בכל הזמנים כבר הצליח לגמור את העבודה, כשעשה 2:6, בדרך לשלב הבא של טורניר המאסטרס בסין.

עכשיו כאמור, מה שנותר לסרבי הוותיק הם שלושה שלבים, כאשר כבר מחר הוא יפגוש את זיזו ברגס ברבע הגמר. ג’וקוביץ’ שבר עוד שיא ענק, כשבגיל 38 וארבעה חודשים הוא יהיה הטניסאי המבוגר ביותר להופיע בשלב הזה.

