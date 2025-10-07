יום שלישי, 07.10.2025 שעה 17:21
כדורגל לנשמה במחלקת הנוער של מ.כ אופקים

העיר הדרומית שילמה מחיר דמים כבד בשביעי לאוקטובר 23. בהיעדר קבוצת כדורגל ייצוגית, קבוצות מחלקת הנוער מהוות שגרירות של עיר, שעדיין בטראומה

|
הנערים של מ.כ אופקים (באדיבות מ.כ אופקים)
הנערים של מ.כ אופקים (באדיבות מ.כ אופקים)

שנתיים חלפו מאז שמתקפה עצומה וחסרת תקדים של טרוריסטים על יישובים, מוצבי צה"ל ותחנות משטרה בדרום הארץ, הביאו לתוצאות הרות אסון, עמן החברה הישראלית מתמודדת גם בימים אלה, בהם מלחמת חרבות ברזל עדיין מתנהלת.

העיר אופקים הייתה לאחת מזירות הטבח והקרב המרכזיות באותה שבת עצובה. 27 אזרחים נרצחו במסע הטבח של מחבלי החמאס, שהרגו עוד שישה שוטרים בקרבות. עשרות תושבים נפצעו בדרגות שונות ואין ספק שעוד אלפים רבים ואולי אף רבבות נותרו מצולקים בנפשם מאירועי הזוועות שעברה העיר.

בעוד שרבים מהנרצחים וההרוגים זכו למחוות הנצחה במשחקים מרכזיים בליגות הבוגרים והליגות הצעירות, בעיר אופקים המצב שונה. לעיר אין קבוצת בוגרים ייצוגית בענפי הכדור, מה שמציב בשלוש העונות האחרונות את שתי קבוצות הייצוג של מחלקת הנוער כשגרירות של עיר שלמה. 

הנערים של מ.כ אופקים ((באדיבות מ.כ אופקים)

כל אחד ואחד משחקני ומאמני הקבוצות מכיר אנשים שקיפחו את חייהם באותה שבת ומרגיש מחויבות גדולה לייצג לא רק את קבוצתו ואת המועדון, אלא את העיר כולה, שמונה כ-40,500 תושבים.

את מועדון הכדורגל של מ.כ אופקים מייצגות קבוצות "צו פיוס" בשנתוני נערים ב' וילדים א'. רוב שחקני קבוצת נערים ב' ייצגו בקיץ 2024 את העיר במשחקי מכבי העולמיים, שנערכו בלונדון.

במחזור האחרון של משחקי ליגות דרום ניצחו הקבוצות את יריבותיהן: קבוצת נערים ב', המודרכת ע"י דניאל אדרי, הפכה פיגור 1:0 לניצחון 1:2 במשחק החוץ מול מ.כ ערד. שליו טיבגה כבש את צמד שערי המהפך במחצית השנייה של המשחק. קבוצת ילדים א', המודרכת ע"י יגאל אלזם, זכתה בניצחון 1:2 במשחק החוץ מול מ.ס דימונה בזכות שערים שכבשו: אוהד בן טובים ורם אדרי. 

מ.כ אופקים. מחווה מרגשת ((באדיבות מ.כ אופקים)

אריאל גולד, מנהל מחלקת הנוער של מ.כ אופקים, משתף בתמונת המצב העדכנית של ההשפעות של אירועי הזוועות על העיר ובפרט על המועדון: "העיר ספגה מכה קשה, ההתמודדות לא פשוטה. זכרון האירועים עדיין תופסים אותך בכל מיני סיטואציות. כשאתה רואה את הגלעדים ופינות ההנצחה, אתה חוזר לרגעים הקשים. זה פגע בכל אחד ואחת מאיתנו בצורה כזו או אחרת”.

במועדון שלנו שחקנים לא איבדו בני משפחה מדרגה ראשונה, אבל מדובר בעיר קטנה ובאזור קטן, כך שאין מי שזה עבר לידו ולא מכיר אנשים קרובים, שאיבדו בני משפחה וחברים. היו"ר שלנו, דודו דראי, איבד את גיסו, השוטר רוני אבוהרון ז"ל, שלחם בגבורה ברחבי העיר והציל חיים רבים. זה אירוע גדול ואכזרי מאוד, שלא יכול לעבור מתחת לרדאר".

אריאל גולד זוקף לכדורגל מקום מרכזי בתהליך הריפוי של השחקנים: "אנחנו כמועדון נותנים מענה לכל קושי מצד השחקנים, אם יש צורך, מפנים לאנשי מקצוע. המאמנים ואני בקשר עם כל ההורים. הכדורגל נתן להרבה ילדים מנוף להתעלות בפן הנפשי והמנטלי.  אנחנו כמועדון מרגישים שליחות לייצג את העיר ולכבד את זכרם של הנרצחים".

על תחילת העונה המוצלחת של שתי הקבוצות, הוסיף אריאל גולד: "התחלנו את ההכנות לעונה הזו בשלב מוקדם, בהשוואה לעונות קודמות, במטרה להגיע ברמת מוכנות טובה. עשינו משחקי אימון מול קבוצות מהסביבה, השחקנים משקיעים באימונים, וזה בא לידי ביטוי בתוצאות. שתי הקבוצות התחילו בצורה טובה את העונה ואנחנו מאמינים, שכך זה ימשיך. אנחנו שואפים שקבוצת נערים ב' תצליח להשיג כרטיס עליה לליגה הארצית בעונה הבאה”. 

הנערים של מ.כ אופקים ((באדיבות מ.כ אופקים)

אנחנו שמחים שגם בפרק הזמן של שתי העונות הקשות הקודמות הצלחנו לקדם שחקנים לקבוצות בליגות בכירות, כולל לקבוצות הנערים של הפועל באר שבע. אנחנו שואפים לגדול וגם לקדם שחקנים למועדונים שלהם קבוצות בוגרים וקבוצות צעירות בליגות הבכירות ביותר". 

אריאל גולד צופה גדילה והתפתחות למועדון: "כרגע יש לנו שתי קבוצות ליגה, אך בעונה הבאה עתידה להצטרף לפחות קבוצה אחת נוספת. יש לנו קבוצה מבית הספר לכדורגל, פעילים בה ילדים מכיתות ו'-ז', הקבוצה משחקת בליגה האזורית של באר שבע, פלטפורמה מצוינת כהכנה לליגה. בית הספר לכדורגל בגדילה והתפתחות וזה יעזור לנו להגדיל בעתיד את מספר קבוצות הליגה”.

קבוצת נערים ב' זו קבוצת הדגל שלנו, אנחנו רואים בה הקבוצה שתייצג את העיר בעתיד בליגות הנוער ובליגות הבוגרים. זה המקום להודות ליו"ר, דודו דראי, שנותן את כל התנאים להצלחה תחת הנהלת המתנ"ס חברת אופקטיבי. אנו מאחלים חג שמח לעם ישראל, חג שבו ישובו כל החטופים ונחזור למסלול חיים טובים יותר במדינה".

