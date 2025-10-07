"זו חובתנו לשחק, אי אפשר לספוג הפסד טכני"

נבחרת ישראל תתחיל את חלון הנבחרות שלה במוקדמות מונדיאל 2026 מול נורבגיה בשבת, ולאחר מכן תפגוש ביום שלישי, עוד כשבוע, את נבחרת איטליה במשחק באודינה, שם יש התנגדות נרחבת לישראל וצפויות מחאות מסביב לאצטדיון.

מאמן איטליה, ג’נארו גאטוזו התייחס לרעש מסביב: “הייתי מעדיף להגיע למשחק כל כך חשוב באווירה אחרת. בברגאמו הייתה לנו התלהבות, אבל באודינה האווירה תהיה קשה. יהיו 5,000 אנשים באצטדיון, ו-10,000 אנשים בחוץ, אני מבין את זה”.

בנוגע למצב בישראל הוסיף: “שובר את ליבי לראות כל כך הרבה אנשים וילדים חפים מפשע מתים. למרות זאת, אנחנו צריכים לצאת ולשחק כי זו החובה שלנו, אי אפשר לספוג הפסד טכני. אני מקווה שהבחורים יצליחו לא לתת לזה להשפיע עליהם, ושהם יהיו מרוכזים במטרה”.

ג'נארו גאטוזו, "שובר את ליבי לראות כל כך הרבה חפים מפשע מתים" (IMAGO)

לקראת המשך המוקדמות ומצב הנבחרת הוסיף: “המצב הפיזי של הנבחרת טוב יותר מבחודש שעבר, נצטרך לבוא בגישה טובה יותר מזו שהייתה בספטמבר. אין ספק שנשחק את המשחק באסטוניה ובאודינה בצורה שונה”.

המאמן נשאל על חסרונם של זקאני ופוליטאנו, והאופציה לשנות למערך של שלושה בלמים: “אני לא אוהב את זה, אבל כרגע אני צריך לשים את האגו בצד ולחשוב על פתרון שיעזור לנו”.