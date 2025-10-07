יום שלישי, 07.10.2025 שעה 17:19
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"זו חובתנו לשחק, אי אפשר לספוג הפסד טכני"

גאטוזו דיבר לפני ישראל על הרעש הצפוי באודינה ("הייתי מעדיף להגיע אחרת, האווירה תהיה קשה") והוסיף לגבי ישראל: "שובר את ליבי לראות ילדים מתים"

|
ג'נארו גאטוזו (IMAGO)
ג'נארו גאטוזו (IMAGO)

נבחרת ישראל תתחיל את חלון הנבחרות שלה במוקדמות מונדיאל 2026 מול נורבגיה בשבת, ולאחר מכן תפגוש ביום שלישי, עוד כשבוע, את נבחרת איטליה במשחק באודינה, שם יש התנגדות נרחבת לישראל וצפויות מחאות מסביב לאצטדיון.

מאמן איטליה, ג’נארו גאטוזו התייחס לרעש מסביב: “הייתי מעדיף להגיע למשחק כל כך חשוב באווירה אחרת. בברגאמו הייתה לנו התלהבות, אבל באודינה האווירה תהיה קשה. יהיו 5,000 אנשים באצטדיון, ו-10,000 אנשים בחוץ, אני מבין את זה”.

בנוגע למצב בישראל הוסיף: “שובר את ליבי לראות כל כך הרבה אנשים וילדים חפים מפשע מתים. למרות זאת, אנחנו צריכים לצאת ולשחק כי זו החובה שלנו, אי אפשר לספוג הפסד טכני. אני מקווה שהבחורים יצליחו לא לתת לזה להשפיע עליהם, ושהם יהיו מרוכזים במטרה”.

גג'נארו גאטוזו, "שובר את ליבי לראות כל כך הרבה חפים מפשע מתים" (IMAGO)

לקראת המשך המוקדמות ומצב הנבחרת הוסיף: “המצב הפיזי של הנבחרת טוב יותר מבחודש שעבר, נצטרך לבוא בגישה טובה יותר מזו שהייתה בספטמבר. אין ספק שנשחק את המשחק באסטוניה ובאודינה בצורה שונה”.

המאמן נשאל על חסרונם של זקאני ופוליטאנו, והאופציה לשנות למערך של שלושה בלמים: “אני לא אוהב את זה, אבל כרגע אני צריך לשים את האגו בצד ולחשוב על פתרון שיעזור לנו”.

