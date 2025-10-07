"יום היסטורי? יותר להפועל, מכבי ביורוליג שנים"

לאחר שסיימה את ההכנות לדרבי הראשון בהיסטוריה במסגרת היורוליג שייערך מחר (רביעי) ב-21:05, מכבי תל אביב הגיעה היום לשדה התעופה בן גוריון ויוצאת לסופיה, שם ייערך המשחק. עודד קטש, רומן סורקין וג’ון דיברתולומאו דיברו לפני ההמראה על המשחק, וכמובן על התאריך הקשה של היום, השבעה באוקטובר.

עודד קטש פתח את דבריו בהתייחסות לתאריך: “יום קשה מאוד, באמת עצוב מאוד. אני בדרך כלל לא חובב של תאריכים ספציפיים, המספרים לא עושים לי את זה, אבל היום היה ממש קשה, אפילו יותר ממש שציפיתי. על הבוקר לראות את הדיבורים והכתבות, עצם המחשבה שעברו שנתיים ויש שם עוד אנשים, והמצב שאנחנו נמצאים, זה קצת מכניס לפרופורציות. עצוב, אני חושב שיש שביב של תקווה שהדבר הזה יסתיים בקרוב, אז אמן. שיחזרו כל החטופים, מספיק עם זה, זה הרבה יותר מדי. רק אז נוכל להתחיל בתהליך שיקום עצמי שאנחנו צריכים לעבור”.

כשנשאל על הדרבי ההיסטורי ביורוליג, אמר: “זה יותר יום היסטורי להפועל תל אביב מאשר למכבי תל אביב. אמנם נפגשות שתי קבוצות ישראליות, אבל מכבי תל אביב נמצאת ביורוליג הרבה שנים, להפועל זה יהיה יותר חגיגי ואנחנו נצטרך להתאים את המוכנות שלנו לאירוע”.

על הפתיחה המאכזבת עם שני הפסדים: “תמיד כיף לנצח ולא להפסיד, אנחנו באים אחרי הפסד שכאב לנו בגלל שמבחינת ניסיון ואגרסיביות לא היינו ושם הפסדנו את המשחק. זה משחק יורוליג, זה חשוב בתחילת העונה ועד עכשיו לא הוכחנו שאנחנו משחקים כדורסל גדול. נצטרך לבוא עם יותר אגרסיביות ומחויבות. אנחנו משחקים מול קבוצה מאוד איכותית, לא סתם היא ניצחה שתי קבוצות טובות, אבל נצטרך לבוא עם אנרגיות ולעשות את האקסטרה. אנחנו יודעים כמה הדרבי חשוב לקהל שלנו”.

עודד קטש, "יודעים כמה הדרבי חשוב לקהל שלנו" (רדאד ג'בארה)

רומן סורקין: “מנסים להסביר לחבר’ה החדשים מה זה דרבי, זה לא עוד משחק”

רומן סורקין אמר: “זה יום מאוד עצוב בשבילנו כמדינה וכחברה, ועם האור בקצה המנהרה שאנחנו קצת רואים שאולי יהיה משהו יותר טוב עם רגיעה וכולם יחזרו, הלוואי שזה יקרה. הלב שלי ואני בטוח של כולנו עם משפחות החטופים, כל מי שקשור לאירוע הזה – אנחנו איתו. זה יום מאוד חשוב עבורנו, עברו ‘רק’ שנתיים, צריך לכבד את היום הזה. זה מעבר לכדורסל ולהכל. הלב שלנו עם כולם, אמן שנראה ימים יותר שקטים ונתעסק רק בכדורסל”.

מקצועית הסנטר אמר על הפועל ת”א: “על הנייר יש להם שחקנים מאוד מוכשרים, זו קבוצה טובה מאוד, אי אפשר להתכחש לזה, אבל בסוף גם אנחנו הסיפור. אנחנו באים לכל משחק לנסות לנצח, כמה שזה קלישאתי – אנחנו מסתכלים על עצמנו ורוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים. זה עוד מוקדם בעונה, דברים ייראו הרבה יותר טוב, אנחנו משחקים חודש ביחד סך הכל, יש פה אנשים שפעם ראשונה באירופה, אנחנו מאמינים במה שקיים”.

סורקין הוסיף: “אנחנו נראה כמו קבוצה ששיחקה כמה משחקים, ממשחק למשחק אנחנו נראים יותר טוב. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אנשים משתלבים יותר טוב. גם אם התוצאות לא היו הכי טובות, הדרך שלנו חשובה בגלל שזו קבוצה חדשה. אנחנו מנסים להסביר לחבר’ה החדשים מה זה דרבי, זה לא עוד משחק בשבילנו, תמיד אנחנו רוצים לנצח. זה בבולגריה, זה משהו שונה, זה דרבי היסטורי. מה אמרתי לשחקנים? הם יודעים מה החשיבות”.

רומן סורקין, "ממשחק למשחק אנחנו נראים יותר טוב" (רדאד ג'בארה)

ג’ון דיברתולומאו: “מרגש להיות חלק מהיסטוריה כזו”

“לפני שמתחילים, זה שנתיים ל-7.10 וליום שבו המדינה והרבה משפחות חוו היפוך של עולמן. אני יודע שהיום סוכות אבל זה יום קשה. זה חשוב שאנחנו זוכרים את החטופים והמשפחות שלהם תמיד, אבל במיוחד היום ביום השנתיים”.

על כך שהוא ותיק במכבי תל אביב ומה אמר לחבריו החדשים: “אני מאמין שהם מבינים. אחרי המשחק בפאריס הם התחילו לשמוע דברים לקראת הדרבי. השבוע היו הרבה תזכורות. מבחוץ ומבפנים. הם מבינים שזה הדרבי הראשון ביורוליג אי פעם ואנחנו מנסים לתרגם למילים את המשמעות של זה, אבל אני מאמין שהם מוכנים לכך ולאתגר וזה מרגש להיות חלק מהיסטוריה כזו”.

בנוגע לעניין שזה יום היסטורי לספורט הישראלי אמר: “כמו שאמרתי, אני מסתכל על זה בצורה חיובית, זה משחק חשוב בספורט הישראלי. זו זכות וכך אנחנו צריכים להתייחס לכך. במקום לחץ, לבוא למשחק עם התרגשות. אני חושב שזה יעזור לנו במהלך המשחק. עברנו רק שבוע אחד וברור שאנחנו רוצים להתחיל טוב יותר. אם היינו במאזן 20:0 והם היו במאזן הפוך והיה דרבי אז שום דבר אחר לא היה משנה, וזה אותו המצב עכשיו. אנחנו מפוקסים למשחק וזה הדבר שחשוב”.

על האווירה עם הקבוצה לאחר שני ההפסדים בפתיחה: “מומנטום זה דבר גדול בכדורסל והיינו רוצים לבוא במומנטום חיובי. יחד עם זאת, שני המשחקים בשבוע שעבר נתנו לנו אגרוף בפרצוף ולפעמים זה כל מה שאנחנו צריכים”.