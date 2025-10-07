יום חמישי, 09.10.2025 שעה 15:41
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

קראגר טוען: זה מועד הפיטורים של אמורים

אחרי פתיחת העונה המאכזבת, מאמן יונייטד בדרך החוצה והפרשן בטוח: "זה בלתי נמנע". סקולס: "הוא קיבל זמן רב מדי". וגם: הנתוך המביך של הפורטוגלי

|
רובן אמורים (רויטרס)
רובן אמורים (רויטרס)

רובן אמורים סומן בזמנו כמושיע של מנצ’סטר יונייטד, אבל גם הוא כבר מבין ששעון החול התהפך. ג’יימי קראגר טוען כי פיטוריו של המאמן מהשדים האדומים הם רק עניין של זמן, ואף מעריך מתי בדיוק ההנהלה תקבל את ההחלטה. על פי דבריו, "זה בלתי נמנע" - והסוף יגיע עוד לפני חג המולד.

המאמן הפורטוגלי בן ה-40 נמצא תחת לחץ כבד מאוד, לאחר פתיחת עונה מאכזבת נוספת, שהגיעה לאחר עונת 2024/25 בה סיימה יונייטד במקום ה-15 בלבד, חרף השקעה כבדה בקיץ האחרון. אמנם השדים האדומים הצליחו לנצח את סנדרלנד 0:2 ולצאת לפגרה במעט אופטימיות, אך קראגר לא מתרשם.

למרות הניצחון, יונייטד מדורגת רק במקום העשירי בפרמייר ליג, עם שלושה ניצחונות, תיקו אחד ושלושה הפסדים – קצב צבירת נקודות שלא עומד בסטנדרטים שהמועדון שואף לחזור אליהם. קראגר תקף את אמורם כבר בשבוע שעבר, כינה את הקדנציה שלו "אסון", והבהיר: "התקופה של אמורם חייבת להסתיים - כמה שיותר מהר. ההנהלה עדיין לא פיטרה אותו כי היא לא רוצה להודות בטעות".

גג'יימי קראגר (רויטרס)

בדבריו בתוכנית ‘The Overlap Fan Debate’, הציג קראגר נתון חריג: "למאמן של יונייטד יש 50 משחקים – והקבוצה הבקיעה רק שני שערים יותר ממה שספגה. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. אני לא אוהב לומר שמאמן צריך להיות מפוטר - זה לא מכובד - אבל אנחנו כבר בנקודה שזה בלתי נמנע. אני חושב שהוא לא יישאר עד חג המולד".

גם אגדת יונייטד, פול סקולס, הסכים עם דברי קראגר, וטען שאמורם קיבל יותר מדי אשראי מההנהלה. "לא אוהבים לדבר כל הזמן על פיטורים, אבל אני מרגיש שהוא קיבל זמן רב מדי”, טען קשר העבר, “מול ברנטפורד, אחרי ההפסד 3:1, הבנתי שזה חורג מגבולות הסביר. זה רק עניין של זמן עד שזה ייגמר”.

למרות הניצחון על צ'לסי בחודש שעבר (1:2), חשוב לציין שהכחולים שיחקו עם עשרה שחקנים ברוב שלבי המשחק. במאזן הכללי בפרמייר ליג, אמורם רשם 34 משחקים – מתוכם ניצח 10, סיים ב-7 תוצאות תיקו והפסיד ב-17. מחצית מהניצחונות שלו הושגו מול קבוצות שעלו ליגה – סנדרלנד, ברנלי, וגם ניצחונות מול איפסוויץ’, לסטר וסאות’המפטון בעונה שעברה, שכולן ירדו חזרה לצ'מפיונשיפ.

פול סקולס (רויטרס)פול סקולס (רויטרס)

המשחק הבא של יונייטד צפוי להיות מבחן קשה במיוחד – מפגש חוץ מול ליברפול באנפילד ב-19 באוקטובר. סקולס לא נשמע אופטימי: "אני לא זוכר מתי הקבוצה הזאת ניצחה משחק גדול. התחושה היא שזה פשוט צפוי שהיא תפסיד באנפילד. לא מדובר בכלל על לנסות לנצח, אלא איך לא להפסיד”.

בינתיים, אמורם ממשיך להיאחז בתפקידו, אך לפי התחושות גם מהפרשנים וגם מהאוהדים - הספירה לאחור כבר החלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */