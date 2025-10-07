פטריק ברג לפני ישראל: סיטואציה עצובה ומביכה

ארבעה ימים לפני המשחק מול נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, ערכה נבחרת נורבגיה מסיבת עיתונאים טעונה במיוחד. על רקע המתיחות הפוליטית והרגשית סביב יום השנה השני למתקפת 7 באוקטובר, שחקני הנבחרת ואנשי הצוות המקצועי התבקשו שוב ושוב להתייחס למצב, אך ניסו לשמור על קו ברור בין ספורט לפוליטיקה.

העוזר מאמן, ברדה האנגלנד, שהיה בעבר קפטן הנבחרת, התייחס לדילמה: “זו נקודת איזון קשה. בנורבגיה יש חופש ביטוי, אבל אין חובה להביע דעה. כל אחד רשאי להחליט לעצמו אם הוא רוצה לדבר או לשתוק”. הדברים נאמרו לאחר שהקשר פטריק ברג נשאל על המצב הפוליטי לקראת המשחק מול ישראל.

פטריק ברג, קפטן בודו/גלימט, אמר: “אי אפשר להתעלם מהרקע של המשחק הזה. זה דומה מאוד למה שהיה בפעם הקודמת ששיחקנו נגדם. כבר שיחקתי בעבר מול מכבי תל אביב, אז יש לי קצת ניסיון בסיטואציות כאלה”. הקשר הדגיש כי מדובר במצב “עצוב ומביך שמשפיע על רבים, גם אצלנו בנורבגיה. אנחנו מכבדים את זה, אבל כרגע חייבים להיות קצת אגואיסטים ולחשוב על הצד הספורטיבי בלבד”.

פטריק ברג (IMAGO)

ברג סיפר כי דובר הנבחרת, מורטן מוריסבאק סקיונסברג, ביקש ממנו להתייצב מול התקשורת משום שהוא מרגיש בנוח להתמודד עם שאלות “קשות ולא נעימות”: “זה יכול להיות מאתגר. אני חושב שהרבה שחקנים פוחדים לפגוש את התקשורת כי קשה לדעת מה נכון לומר בכל רגע. אני מקווה שתכבדו את זה. מי שרוצה לדבר, שידבר, מי שלא, לא חייב”.

כשנשאל על תפקידם הציבורי של שחקנים, השיב ברג בכנות: “זו שאלה טובה. קשה לדעת איפה עובר הגבול. אני לא חושב שכל שחקן חייב לשאת באחריות כזו, במיוחד הצעירים שלא מוכנים לזה עדיין. צריך להשאיר מקום למי שכן מרגיש בשל לדבר ולעמוד מאחורי דבריו”. עם זאת, הוסיף: “אני עצמי רוצה לקחת חלק מוביל, במיוחד בשביל הדור הצעיר. אם אוכל להוריד מהם קצת מהלחץ, במיוחד מול התקשורת, אעשה זאת”.

"אם אוכל לעזור בלהוריד לחץ מול התקשורת אעשה זאת". פטריק ברג (IMAGO)

נשיאת ההתאחדות הנורבגית, ליזי קלאבנס, נשאלה גם היא בנושא, יום לאחר הריאיון שעוררה סערה בישראל. “יכול להיות שיש מי שמצפה לכך ששחקנים יהיו דמויות ציבוריות ויענו לשאלות כאלה, אבל אמרתי כבר מה אני חושבת”, אמרה. “אני מקווה שתכבדו את זה שיש להם משחק חשוב מאוד. אפשר לשאול את השאלות האלה גם אחרי המשחק, לא בהכרח לפניו”.

קלאבנס והמנכ״ל קרל פטר לוקן התייחסו גם להיערכות הביטחונית לקראת המפגש הצפוי באוסלו: “אנחנו נוקטים את כל הצעדים הדרושים כדי לוודא שהאירוע יעבור בצורה בטוחה וספורטיבית”.