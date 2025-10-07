יום שלישי, 07.10.2025 שעה 14:41
כדורגל ישראלי

"ההתאחדות הנורבגית לא גינתה רצח ישראלים"

לאחר הטענות של יו"ר ההתאחדות בנורבגיה ליזי קלאבנס כלפי שינו זוארץ, בהתאחדות לא נשארו חייבים: "נתנו ביטוי פומבי לדרישה להשעות אותנו מתחרויות"

|
שינו זוארץ (חגי מיכאלי)
שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

הסערה סביב ההתבטאויות בין נורבגיה לישראל ממשיכה להסעיר את עולם הכדורגל האירופי. ימים ספורים לפני המפגש הרשמי בין הנבחרות במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, חילופי ההאשמות בין שתי ההתאחדויות חוצים גבולות ומקבלים הד ציבורי רחב.

הסוגיה, שהחלה בהתבטאויותיה של נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס כלפי יו״ר ההתאחדות שינו זוארץ, קיבלה תפנית חריפה לאחר שטענה כי דבריו של זוארץ, לפיהם לא גינתה את מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, הם שקריים.

כעת, פחות מארבעה ימים לפני שריקת הפתיחה באוסלו, ההתאחדות הישראלית בחרה להגיב רשמית ולהבהיר את עמדתה. מדובר בעימות חריג בין גופי כדורגל בכירים, שבדרך כלל שומרים על טון דיפלומטי, אך הפעם נדמה כי הרקע הפוליטי והרגשי גובר על כל ניסיון לגשר על הפערים.

שינו זוארץ וקלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)שינו זוארץ וקלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

ההתאחדות לכדורגל מסרה: ״ההתאחדות הנורבגית והעומדת בראשה לא מצאו לנכון עד היום, שנתיים לאחר הטבח המחריד של ה-7 באוקטובר, לגנות את רציחתם של אלפי ישראלים. זאת הייתה הטענה שלנו בכל אחת מתגובותינו בנושא ואנחנו כמובן עומדים מאחוריה. לעומת זאת, דרישה להשעות את ישראל מתחרויות ותרומת ההכנסות מהמשחק הקרוב בין הנבחרות לעזה, זה משהו שהם בהחלט נתנו לו ביטוי פומבי”.

“ללמדך שכאשר בהתאחדות הנורבגית רוצים להדגיש משהו, די קשה להחמיץ אותו. נגיע למשחק בנורבגיה גאים במה ובמי שאנחנו מייצגים, בתקווה שמי שהקפידו לחמם את האווירה גם יוודאו שהאירוע נשאר ספורטיבי ועובר על הצד הטוב ביותר״, הוסיפו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */