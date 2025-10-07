"ההתאחדות הנורבגית לא גינתה רצח ישראלים"

הסערה סביב ההתבטאויות בין נורבגיה לישראל ממשיכה להסעיר את עולם הכדורגל האירופי. ימים ספורים לפני המפגש הרשמי בין הנבחרות במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, חילופי ההאשמות בין שתי ההתאחדויות חוצים גבולות ומקבלים הד ציבורי רחב.

הסוגיה, שהחלה בהתבטאויותיה של נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס כלפי יו״ר ההתאחדות שינו זוארץ, קיבלה תפנית חריפה לאחר שטענה כי דבריו של זוארץ, לפיהם לא גינתה את מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, הם שקריים.

כעת, פחות מארבעה ימים לפני שריקת הפתיחה באוסלו, ההתאחדות הישראלית בחרה להגיב רשמית ולהבהיר את עמדתה. מדובר בעימות חריג בין גופי כדורגל בכירים, שבדרך כלל שומרים על טון דיפלומטי, אך הפעם נדמה כי הרקע הפוליטי והרגשי גובר על כל ניסיון לגשר על הפערים.

שינו זוארץ וקלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

ההתאחדות לכדורגל מסרה: ״ההתאחדות הנורבגית והעומדת בראשה לא מצאו לנכון עד היום, שנתיים לאחר הטבח המחריד של ה-7 באוקטובר, לגנות את רציחתם של אלפי ישראלים. זאת הייתה הטענה שלנו בכל אחת מתגובותינו בנושא ואנחנו כמובן עומדים מאחוריה. לעומת זאת, דרישה להשעות את ישראל מתחרויות ותרומת ההכנסות מהמשחק הקרוב בין הנבחרות לעזה, זה משהו שהם בהחלט נתנו לו ביטוי פומבי”.

“ללמדך שכאשר בהתאחדות הנורבגית רוצים להדגיש משהו, די קשה להחמיץ אותו. נגיע למשחק בנורבגיה גאים במה ובמי שאנחנו מייצגים, בתקווה שמי שהקפידו לחמם את האווירה גם יוודאו שהאירוע נשאר ספורטיבי ועובר על הצד הטוב ביותר״, הוסיפו.