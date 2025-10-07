ההתאחדות הנורבגית טוענת: שינו זוארץ שיקר

ימים ספורים לפני המשחק בין נורבגיה לישראל במוקדמות מונדיאל 2026, מתפתחת סערה דיפלומטית-ספורטיבית בין ראשי שתי ההתאחדויות. ליזי קלאבנס, נשיאת ההתאחדות הנורבגית, תקפה בחריפות את יו״ר ההתאחדות הישראלית שינו זוארץ וטענה כי "שיקר" כשאמר שהיא לא הביעה הזדהות או תנחומים בעקבות הטבח ב-7 באוקטובר.

קלאבנס, ששיחקה בעבר 74 משחקים במדי נבחרת נורבגיה ונחשבת לקול בולט בזירה האירופית, התבטאה בעבר בעד הרחקת ישראל מהמפעלים הבין-לאומיים, עמדה שעוררה סערה. אך הפעם, לטענתה, מדובר בעיוות דבריה. "מר זוארץ טען שמעולם לא פניתי אליו אחרי מה שקרה בישראל", אמרה בראיון לעיתון Dagbladet, "אבל שלחתי לו שתי הודעות אישיות, האחת ביום שאחרי מתקפת הטרור, והשנייה ביום השנה לאירוע, ובשני המקרים הוא הגיב בחום ובנימוס. דבריי נכתבו מהלב, מתוך תחושת צער עמוק על מה שקרה".

בראיון הרחיבה קלאבנס על תחושותיה: "אני יודעת שזוארץ לא אוהב את דעותיי, אבל ניסיתי להיות זהירה ורגישה. בדקתי את עצמי שוב ושוב כי המצב רגיש במיוחד, אבל נראה שהוא פירש את הדברים בדרך מוטעית, אולי גם בשל הנסיבות הפוליטיות סביבו".

ליזי קלאבנס (ההתאחדות הנורבגית)

ב-’Dagbladet’ הדגישו כי ההתנגשות בין הצדדים מוסיפה שכבה נוספת של מתח לקראת המשחק באוסלו בשבת הקרובה. בעיתון נכתב כי "ישראל עלולה לזרוע בהלה מוחלטת אם תנצח כאן", אך ציינו גם כי נורבגיה, שמוליכה את בית ט׳ עם מאזן מושלם, "מאמינה שתוכל להשלים את המשימה ולמעשה להבטיח את מקומה במונדיאל".

קלאבנס סיכמה את דבריה בנימה מפויסת יותר: "המצב של הכדורגל הישראלי יוצא דופן ורגיש מאוד. ההסכם המדיני שנדון בימים אלה הוא הזדמנות שכולנו צריכים לתת לה צ׳אנס. זה חורג מעבר לספורט, מדובר בתקווה לפיוס, להבנה ולשקט שאנחנו כולנו צריכים".