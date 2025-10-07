יום שלישי, 07.10.2025 שעה 14:01
כדורגל ישראלי

ההתאחדות הנורבגית טוענת: שינו זוארץ שיקר

ליזי קלאבנס, יו"ר ההתאחדות הנורבגית, טענה שמקבילה העלים עין מהמכתבים ששלחה לו כתנחומים לאירועי 7.10: "שינו פירש את הדברים שלי בצורה מוטעית"

|
שינו זוארץ וליז קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)
שינו זוארץ וליז קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

ימים ספורים לפני המשחק בין נורבגיה לישראל במוקדמות מונדיאל 2026, מתפתחת סערה דיפלומטית-ספורטיבית בין ראשי שתי ההתאחדויות. ליזי קלאבנס, נשיאת ההתאחדות הנורבגית, תקפה בחריפות את יו״ר ההתאחדות הישראלית שינו זוארץ וטענה כי "שיקר" כשאמר שהיא לא הביעה הזדהות או תנחומים בעקבות הטבח ב-7 באוקטובר.

קלאבנס, ששיחקה בעבר 74 משחקים במדי נבחרת נורבגיה ונחשבת לקול בולט בזירה האירופית, התבטאה בעבר בעד הרחקת ישראל מהמפעלים הבין-לאומיים, עמדה שעוררה סערה. אך הפעם, לטענתה, מדובר בעיוות דבריה. "מר זוארץ טען שמעולם לא פניתי אליו אחרי מה שקרה בישראל", אמרה בראיון לעיתון Dagbladet, "אבל שלחתי לו שתי הודעות אישיות, האחת ביום שאחרי מתקפת הטרור, והשנייה ביום השנה לאירוע, ובשני המקרים הוא הגיב בחום ובנימוס. דבריי נכתבו מהלב, מתוך תחושת צער עמוק על מה שקרה".

בראיון הרחיבה קלאבנס על תחושותיה: "אני יודעת שזוארץ לא אוהב את דעותיי, אבל ניסיתי להיות זהירה ורגישה. בדקתי את עצמי שוב ושוב כי המצב רגיש במיוחד, אבל נראה שהוא פירש את הדברים בדרך מוטעית, אולי גם בשל הנסיבות הפוליטיות סביבו".

ליזי קלאבנס (ההתאחדות הנורבגית)ליזי קלאבנס (ההתאחדות הנורבגית)

ב-’Dagbladet’ הדגישו כי ההתנגשות בין הצדדים מוסיפה שכבה נוספת של מתח לקראת המשחק באוסלו בשבת הקרובה. בעיתון נכתב כי "ישראל עלולה לזרוע בהלה מוחלטת אם תנצח כאן", אך ציינו גם כי נורבגיה, שמוליכה את בית ט׳ עם מאזן מושלם, "מאמינה שתוכל להשלים את המשימה ולמעשה להבטיח את מקומה במונדיאל".

קלאבנס סיכמה את דבריה בנימה מפויסת יותר: "המצב של הכדורגל הישראלי יוצא דופן ורגיש מאוד. ההסכם המדיני שנדון בימים אלה הוא הזדמנות שכולנו צריכים לתת לה צ׳אנס. זה חורג מעבר לספורט, מדובר בתקווה לפיוס, להבנה ולשקט שאנחנו כולנו צריכים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */