בנורבגיה חוששים: הפסד לישראל יוביל לבהלה

במדינה נערכים למפגש מול הנבחרת של בן שמעון ולא מזלזלים: "כל טעות יכולה להפוך את הבית". וגם: באיטליה מתעסקים בהיערכות הביטחונית בשל גל המחאות

נבחרת נורבגיה חוגגת (IMAGO)
נבחרת נורבגיה חוגגת (IMAGO)

מוקדמות המונדיאל ייכנסו לשלב קריטי בסוף השבוע, כשנבחרת ישראל תעמוד בפני שני מפגשים טעונים, תחילה מול נורבגיה החזקה באוסלו (שבת), ולאחר מכן מול איטליה באודינה. שתי היריבות מגיעות מצמרת הבית, וכל תוצאה עשויה לשנות לחלוטין את תמונת הסיכויים להעפלה.

נורבגיה, שמוליכה את בית ט׳ עם מאזן מושלם של 15 נקודות מתוך 15, יודעת שניצחון נוסף יקרב אותה מאוד להבטחת המקום הראשון והכרטיס הישיר למונדיאל. מנגד, ישראל של רן בן שמעון ניצבת במקום השלישי עם תשע נקודות, בדיוק כמו איטליה שלה משחק חסר, ומקווה להפתיע ולשמור על סיכויי הפלייאוף בחיים.

בתקשורת הנורבגית מתייחסים למשחק כנקודת מבחן אמיתית. "אם נפסיד לישראל, זה ייצור אצלנו בהלה מוחלטת", נכתב בעיתון DB. "זה משחק מפתח שיכול להכריע הכל. אנחנו קרובים, אבל שום דבר עוד לא מובטח. כל טעות יכולה להפוך את הבית הזה". מזכ"ל ההתאחדות הנורבגית, קארל פטר לוקן, הוסיף: "אנחנו כבר חושבים על המונדיאל, אבל קודם כל צריך לסיים את העבודה. העפלה לטורניר תהיה חלום שמתגשם עבור כל המדינה".

שחקני נורבגיה חוגגים עם הולאנד (IMAGO)שחקני נורבגיה חוגגים עם הולאנד (IMAGO)

הזיכרון מהמפגש הקודם בין הנבחרות עדיין טרי, אז ישראל נכנעה 4:2. הפעם מדובר במשחק קריטי במיוחד: הפסד נוסף עלול לסבך את הסיכוי להגיע לפלייאוף, בעוד ניצחון ישנה לחלוטין את מאזן הכוחות בבית ויפתח מחדש את המאבק על המקום השני.

אולם במקביל לאתגר המקצועי, נבחרת ישראל צפויה להתמודד עם מתיחות ביטחונית ופוליטית חריגה גם באיטליה. ראש עיריית אודינה, אלברטו פליצ'ה דה טוני, הביע חשש לקראת המשחק שייערך בעוד שבוע מול נבחרת איטליה באצטדיון פריולי. "בשל גל המחאות וההגבלות הביטחוניות, עלול להיווצר מצב שבו יהיו יותר מפגינים מחוץ לאצטדיון מאשר צופים בפנים", הזהיר דה טוני. "אישית הייתי מעדיף משחק ללא קהל, כדי לא להוסיף דלק למדורה".

בעירייה ובכוחות הביטחון נערכים בכוננות גבוהה, לאחר שבאיטליה נרשמו הפגנות המוניות ושביתות על רקע הלחימה בעזה. קבוצות וארגונים שונים קראו להחרים את המשחק ולמנוע את כניסתה של הנבחרת הישראלית למדינה, אך פיפ"א ואופ"א דחו את הקריאות והבהירו כי המשחק יתקיים כמתוכנן.

למרות המתח, דה טוני ניסה לסיים בנימה מפויסת: "הלוואי שיום אחד אודינה תוכל לארח משחק ידידות בין ישראל לפלסטין. זה יהיה הסמל לכך שיש שתי מדינות ושלום אמיתי".

