יום שלישי, 07.10.2025 שעה 21:15
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"קללות? במציאות כיום ישראלים יצטרכו להתרגל"

לקראת המשחקים מול נורבגיה ואיטליה סולומון דיבר באימון הנבחרת על שחווה בסביליה. בן שמעון: "בזכות הלוחמים הגיבורים אנחנו יכולים להתאמן". צפו

|
הנבחרת בדקת דומיה לזכר הנרצחים (פרטי)
הנבחרת בדקת דומיה לזכר הנרצחים (פרטי)

כדורגל המועדונים פינה את מקומו לפגרת הנבחרות, כאשר נבחרת ישראל, בהובלתו של רן בן שמעון, תצא לצמד משחקים במוקדמות המונדיאל כשתפגוש את נורבגיה ואיטליה. הנבחרת הלאומית ערכה אימון לקראת משחקה הקרוב ביום שבת ב-19:00, שבו תפגוש את ארלינג הולאנד וחבריו. מי שלא לקחו חלק באימון הם עומרי גאנדלמן שזקוק למספר ימי מנוחה בגלל פציעה, ודור תורג’מן ששוחרר מסיבות אישיות.

לפני פתיחת האימון התקיימה דקת דומיה לזכר הנרצחים בשבעה באוקטובר. אחריה רן בן שמעון שיתף את השחקנים: “לא ידעתי אם לערוך היום אימון כי היום הזה יותר גדול מכדורגל. בזכות הלוחמים הגיבורים אנחנו יכולים להתאמן פה”. גם מנור סולומון דיבר לתקשורת באימון.

מנור, יום לא פשוט. איך הוא עבר עליך?
“כן היום לפני שנתיים החיים של כולנו השתנו לרעה. יום מאוד קשה, כשאתה נזכר בהכול, אנחנו באמת מקווים מאוד שהחטופים יחזרו הביתה בקרוב ומתפללים לזה”.

"גאה להיות ישראלי ולייצג את המדינה שלי"

כמה הדברים שיוצאים מנורבגיה נוגעים בכם?
“אנחנו רגילים לזה. אנחנו כאן בשביל כדורגל, מי שמנהל את המדינה שיתעסק בזה ואנחנו נתרכז בלשחק כדורגל”.

הבקעת שער נגד סביליה מול קהל שמקלל אותך בלי הפסקה…
“משהו שבמציאות של היום כל שחקן ישראלי צריך להתרגל אליו. ידעתי שאני יכול לחוות את זה במשחקי חוץ ואני לא מתייחס לזה”.

אתה חושב שניצחון על נורבגיה מעשי?
“זה הולך להיות משחק מאוד קשה נגד הנבחרת הכי טובה בבית, משימה מאוד לא פשוטה ואנחנו ניתן את הכול בתקווה לשמר את המומנטום החיובי שלנו”.

באופן אישי התחלת טוב מאוד עם שער ובישול, אתה רואה את עצמך הופך להיות שחקן הרכב בוויאריאל?
“ברור, זאת המטרה שלי, הגעתי לפני שלושה או ארבעה שבועות. להסתגל למדינה חדשה ולמקום חדש זה לא פשוט ולוקח זמן. אני מאמין שלאט לאט אכנס ואהיה עוד יותר טוב”.

הנבחרת בדקת דומיה לזכר הנרצחים (פרטי)הנבחרת בדקת דומיה לזכר הנרצחים (פרטי)
יור ההתאחדות שינו זוארץ מרכין ראש בדקת הדומיה (פרטי)יור ההתאחדות שינו זוארץ מרכין ראש בדקת הדומיה (פרטי)

כשאמרת אני יהודי וישראלי גאה, אתה מבין איך ריגשת אנשים?
“לא כל כך. מבחינתי זה מובן מאליו. אני גאה להיות ישראלי ויהודי שמייצג את המדינה שלו בימים לא פשוטים כאלה”.

קשה לך שם? עם המסביב שאפילו הטילו ספק למה אתה צם ביום כיפור.
“אנשים לא מבינים מה אנחנו חווים פה ואת יום כיפור. אני הסברתי למועדון והוא הבין וזה מה שחשוב לי. אוהדים שלא מבינים זו בעיה שלהם”.

חזרה לנבחרת. משחק קודם הפסדתם 5:4.
“זה משהו שאנחנו עובדים עליו עם הצוות המקצועי כדי להשתפר”.

אודגור לא יהיה, אבל עדיין יש הרבה שחקנים איכותיים.
“כן, יש להם שחקנים מדהימים. אנחנו מאמינים בעצמנו ויודעים שאנחנו יכולים להוציא משהו מהמשחק הזה”.

אבו פאני, חוזר לאימוני הנבחרת (פרטי)אבו פאני, חוזר לאימוני הנבחרת (פרטי)
