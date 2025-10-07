"קללות? במציאות כיום ישראלים יצטרכו להתרגל"

כדורגל המועדונים פינה את מקומו לפגרת הנבחרות, כאשר נבחרת ישראל, בהובלתו של רן בן שמעון, תצא לצמד משחקים במוקדמות המונדיאל כשתפגוש את נורבגיה ואיטליה. הנבחרת הלאומית ערכה אימון לקראת משחקה הקרוב ביום שבת ב-19:00, שבו תפגוש את ארלינג הולאנד וחבריו. מי שלא לקחו חלק באימון הם עומרי גאנדלמן שזקוק למספר ימי מנוחה בגלל פציעה, ודור תורג’מן ששוחרר מסיבות אישיות.

לפני פתיחת האימון התקיימה דקת דומיה לזכר הנרצחים בשבעה באוקטובר. אחריה רן בן שמעון שיתף את השחקנים: “לא ידעתי אם לערוך היום אימון כי היום הזה יותר גדול מכדורגל. בזכות הלוחמים הגיבורים אנחנו יכולים להתאמן פה”. גם מנור סולומון דיבר לתקשורת באימון.

מנור, יום לא פשוט. איך הוא עבר עליך?

“כן היום לפני שנתיים החיים של כולנו השתנו לרעה. יום מאוד קשה, כשאתה נזכר בהכול, אנחנו באמת מקווים מאוד שהחטופים יחזרו הביתה בקרוב ומתפללים לזה”.

"גאה להיות ישראלי ולייצג את המדינה שלי"

כמה הדברים שיוצאים מנורבגיה נוגעים בכם?

“אנחנו רגילים לזה. אנחנו כאן בשביל כדורגל, מי שמנהל את המדינה שיתעסק בזה ואנחנו נתרכז בלשחק כדורגל”.

הבקעת שער נגד סביליה מול קהל שמקלל אותך בלי הפסקה…

“משהו שבמציאות של היום כל שחקן ישראלי צריך להתרגל אליו. ידעתי שאני יכול לחוות את זה במשחקי חוץ ואני לא מתייחס לזה”.

אתה חושב שניצחון על נורבגיה מעשי?

“זה הולך להיות משחק מאוד קשה נגד הנבחרת הכי טובה בבית, משימה מאוד לא פשוטה ואנחנו ניתן את הכול בתקווה לשמר את המומנטום החיובי שלנו”.

באופן אישי התחלת טוב מאוד עם שער ובישול, אתה רואה את עצמך הופך להיות שחקן הרכב בוויאריאל?

“ברור, זאת המטרה שלי, הגעתי לפני שלושה או ארבעה שבועות. להסתגל למדינה חדשה ולמקום חדש זה לא פשוט ולוקח זמן. אני מאמין שלאט לאט אכנס ואהיה עוד יותר טוב”.

הנבחרת בדקת דומיה לזכר הנרצחים (פרטי)

יור ההתאחדות שינו זוארץ מרכין ראש בדקת הדומיה (פרטי)

כשאמרת אני יהודי וישראלי גאה, אתה מבין איך ריגשת אנשים?

“לא כל כך. מבחינתי זה מובן מאליו. אני גאה להיות ישראלי ויהודי שמייצג את המדינה שלו בימים לא פשוטים כאלה”.

קשה לך שם? עם המסביב שאפילו הטילו ספק למה אתה צם ביום כיפור.

“אנשים לא מבינים מה אנחנו חווים פה ואת יום כיפור. אני הסברתי למועדון והוא הבין וזה מה שחשוב לי. אוהדים שלא מבינים זו בעיה שלהם”.

חזרה לנבחרת. משחק קודם הפסדתם 5:4.

“זה משהו שאנחנו עובדים עליו עם הצוות המקצועי כדי להשתפר”.

אודגור לא יהיה, אבל עדיין יש הרבה שחקנים איכותיים.

“כן, יש להם שחקנים מדהימים. אנחנו מאמינים בעצמנו ויודעים שאנחנו יכולים להוציא משהו מהמשחק הזה”.