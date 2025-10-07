יום שלישי, 07.10.2025 שעה 20:14
100%171-1832ולנסיה1
100%168-1902הפועל ת"א2
100%165-1732ז'לגיריס3
50%185-1792אולימפיאקוס4
50%165-1662אנדולו אפס5
50%170-1872מונאקו6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%161-1772פנרבחצ'ה10
50%175-1792ליון וילרבאן11
50%182-1832פנאתינייקוס12
50%190-1782פאריס13
50%167-1562פרטיזן בלגרד14
50%151-1572ריאל מדריד15
50%171-1682וירטוס בולוניה16
50%179-1702דובאי17
0%204-1912באסקוניה18
0%189-1702הכוכב האדום19
0%186-1722מכבי ת"א20

"אין פייבוריטית, אלא שתי קבוצות שיתנו הכל"

הפועל ת"א נערכת לדרבי ההיסטורי נגד מכבי, גינת דיבר: "חבל שמשחק כזה לא יהיה בארץ". איטודיס: "לא מופתע מאיך שפתחנו". ריף גרוס, שליח ONE לסופיה

|
הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)
הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)

אוטוטו זה קורה. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב יעלו על הפרקט בסופיה לדרבי שהוא ממש לא דרבי רגיל, אלא דרבי ראשון מסוגו והיסטורי. הצד האדום של תל אביב יפגוש את הצד הצהוב במפעל הכי בכיר שיש בכדורסל האירופי, ביורוליג, מחר (רביעי, 21:05) וההתרגשות בשיאה כבר.

האדומים עם מאזן של 0:2 אחרי ניצחונות על ברצלונה ואנדולו אפס, הצהובים עם מאזן הפוך לגמרי אחרי הפסדים לאותה אנדולו וגם לפאריס. חניכיו של דימיטריס איטודיס עלו מוקדם יותר לאימון המסכם לקראת ההתמודדות המרגשת, כאשר לאחר האימון יהיה נותר רק לבצע אימון קליעות מחר, תדריכי וידאו אחרונים, חימום אחרון ולעלות על הפרקט בבירת בולגריה.

רגע לפני האימון המסכם, איטודיס דיבר והתייחס לשבעה באוקטובר: “אני כאן בשביל הכדורסל, אבל זה יום עצוב לאנושות, אני מקווה לשלום. אנחנו פה בשביל כדורסל, זה היה רגע עצוב”.

"דרבי ראשון ביורוליג, אירוע גדול ומרגש"

איך הוא רואה את המשחק מחר: “משחק קשה מאוד כמו כל משחק, במיוחד שזו יריבה שלנו גם בליגת ווינר, אנחנו מכירים אחת את השנייה”. 

על השאלה איך הוא מחזיק את שחקניו על הקרקע השיב: “אני מחזיק אותם בדיוק כמו בליגה, אנחנו משחקים נגד יריבה חזקה, לא השגנו שום דבר. אנחנו בעמדה טובה אבל יש לנו עוד 36 משחקים לשחק“.

איטודיס הוסיף: “אני לא משחק נגד קטש, אני משחק נגד מכבי. קטש היה שחקן כדורסל טוב ממני, הוא שיחק ברמות הגבוהות. אני אימנתי אותו. זה משחק חשוב מאוד בשבילנו, לכל משחק יש את החשיבות שלו, וזה יותר כיוון וזה דרבי וזאת יריבה שלנו. זה משחק יורוליג וזה אומר הרבה”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

“אני לא מופתע מהפתיחה שלנו, וגם לא מהפתיחה הרעה של מכבי. אני לא במכבי, הם יודעים יותר טוב ממני מה מצבם. אני לא מופתע, אנחנו במצב טוב, שום דבר לא ניתן לנו. הייתה לנו פתיחה רעה נגד אנדולו אבל ידענו לשנות את עצמנו ולנצח את המשחק”.

גם תומר גינת דיבר: ״אנחנו ביום מאוד עצוב. מה אפשר להגיד? אמרו כבר הכל. מה שקרה לפני שנתיים במדינה שלנו זה משהו שנזכור אותו תמיד, אז בטח ביום כזה שאנחנו רואים את הסרטונים ונזכרים במה שקרה, זה מאוד קשה וכואב. שוב, כל בן אדם ישראלי זוכר איפה הוא היה באותו בוקר וזה יום עצוב ומיוחד עבור כולנו״.

שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)

״מחר יהיה דרבי היסטורי. דרבי ראשון ביורוליג, אירוע מאוד גדול ומאוד מרגש. אנחנו מתכוננים למשחק הזה בשיא הרצינות, הם קבוצה מצוינת ולא היו רחוקים לנצח באנדולו. נצטרך לעשות עבודה טובה, אנחנו יודעים שיהיה קשה ועם כל האמוציות והאקסטרה שמחוץ לכדורסל, אנחנו באים מוכנים״, המשיך גינת.

הפורוורד המשיך: ״אם אנחנו פייבורטים? כל שנה שואלים את זה ואני לא חושב שיש דבר כזה. יש פה שתי קבוצות מצוינות שמשחקות ביורוליג בתחילת העונה, כל אחת רוצה להוכיח ויהיה פה קרב גדול ואנחנו באים לנצח אותו״.

וסיליה מיציץ׳ (ראובן שוורץ)וסיליה מיציץ׳ (ראובן שוורץ)

״יש לנו סגל מאוד ארוך, קבוצה ארוכה. אנחנו עובדים קשה ואני בטוח שכל אחד ימצא את מקומו. זה מאכזב שהדרבי הזה קורה פה ולא בארץ, אירוע כזה מטורף, היה יכול להיות גדול פי כמה אם הוא היה קורה בארץ, אבל לצערי הנסיבות עדיין לא מאפשרות את זה״, אמר גינת.

״אנחנו צריכים את האוהדים איתנו. אנחנו משחקים דרבי ענק מחוץ לבית שלנו ומחות למדינה שלנו. אנחנו מחכים ליום שנחזור לתל אביב, אבל אנחנו נעשה את הטוב ביותר שלנו ונייצג את הפועל תל אביב גם מרחוק״, סיכם השחקן.

שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)
ג׳ונתן מוטלי (ראובן שוורץ)ג׳ונתן מוטלי (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב באימון (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב באימון (ראובן שוורץ)
סטפנוס דדאס ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)סטפנוס דדאס ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
אלייז׳ה ברייאנט (ראובן שוורץ)אלייז׳ה ברייאנט (ראובן שוורץ)
איש ויינרייט (ראובן שוורץ)איש ויינרייט (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)
