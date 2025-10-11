העמק רוצה חצי גמר, גם הרצליה מכוונת גבוה

מטבע הדברים, את מירב העניין בליגת העל מרכזות ארבע הקבוצות הגדולות: מכבי והפועל ת''א, הפועל ירושלים והפועל חולון. אבל גם עשר הקבוצות האחרות בליגת העל פותחות את העונה ביום ראשון הקרוב וזה הזמן לסכם את הקיץ שעבר עליהן, הציפיות ולמי כדאי לשים לב.

הדבר הבולט, שלא אופייני בדרך כלל לכדורסל הישראלי, הוא ההמשכיות על הקווים: כל עשרת המאמנים ממשיכים בקבוצותיהם. מה שכן אופייני לכדורסל הישראלי הוא שרוב הסגל בקבוצות האלה התחלף בקיץ. יוצאים לדרך עם חלק א’ של חמש הקבוצות הצפוניות יותר - שתיים מהן רוצות ושואפות למעלה, שלוש האחרות ישמחו להישאר בליגה.

הפועל גליל עליון

סגל השחקנים: אייזיאה בראון (28, 1.87), ג'יילן בלייקס (25, 1.87), סם אלג'יקי (22, 2.00), דיאנדרה גולסטון (25, 1.93), סיריל לנגווין (27, 2.03), רז אדם, נועם אביבי (26, 2.05), יהל מלמד (24, 1.99), שחר עמיר (26, 1.86), שחר דורון (20, 1.95), רון בן דר (18, 2.05), בן אלטשולר (19, 1.87), אורי גורדון (18, 1.90), בריילי אלברט (24, 1.96), יואב אלמישלי (18, 1.90), אור חן (20, 1.92) ואיתי פלדמן (17, 1.90).

שחר דורון (רועי כפיר)

הקבוצה: בעונה שעברה, בגלל המלחמה והמצב ביישובי הגליל העליון, הקבוצה פתחה את העונה כשהיא מארחת בהיכל אנרבוקס בחדרה, בזמן שהשחקנים גרו במלון בזכרון יעקב. בחודש פברואר גליל חזרה לארח בכפר בלום וההתלהבות של הקהל הביתי סייעה לכך שתפסיד רק פעם אחת נוספת בבית עד סוף העונה ותשחק בפליי אין. אז העונה גליל תארח בבית מההתחלה, אבל אליה וקוץ בה, כמו שאומר הפתגם: השחקנים, שהיו בקבוצה בעונה שעברה, לא רצו להתגורר בצפון הרחוק, גם מהסיבות הביטחוניות וגם מהסיבות של הריחוק ממרכז הארץ.

הקבוצה נאלצה לבנות הכל מחדש, כמעט מאפס מוחלט, כאשר רק הצוות המקצועי נשאר. יחד עם תקציב מהנמוכים בליגה, זה הקשה מאוד. הישראלים שהגיעו: כמו רז אדם, שכמעט לא שיחק בעונה שעברה, נועם אביבי ויהל מלמד, הם הימורים. כאלה שמסוגלים לפרוח בחממה כמו הגליל, אבל אם הקבוצה תסתבך בתחתית, הם עלולים לקרוס תחת הלחץ. אם לשפוט לפי משחקי גביע ווינר, גליל נראית כרגע כמו הקבוצה החלשה בליגה והיא הפסידה בכל משחקיה, למעט אחד, כולל תבוסה מהדהדת לעולה החדשה מרעננה. יש לציין שעד היום (שבת) בערב יש לקבוצה להעביר לבקרה ערבות לתקציב כדי להבטיח שאכן הקבוצה תשחק בליגת העל. בקבוצה ציינו כי יעשו זאת בצאת השבת.

ממשיכים מהעונה שעברה: המאמן, גוני יזרעאלי ועוזרו אבישי גורדון. אף לא אחד מהשחקנים.

יעשה את ההבדל: רז אדם. לפני שנתיים הוא היה נהדר והיה גורם משמעותי בקבוצה המפתיעה של קריית אתא, שהגיעה, כזכור, לחצי גמר פלייאוף. בעונה שעברה הוא נפצע בחודש נובמבר במפשעה, עבר ניתוח ולא חזר לשחק. אדם החלים בקיץ לחלוטין וטוען שהוא מרגיש מאה אחוז. אדם בריא, ואם יציג את אותה יכולת מהעונה שעברה, הוא יכול יחד עם ג'יילן בלייקס, לתת לגליל קו אחורי מצוין, שעשוי להרחיק אותה מהתחתית.

רז אדם מול נועם יעקב (רועי כפיר)

מועמד לפריצה: שחר דורון. הכישרון הצעיר (20) שגדל בנוער של מכבי ת''א, הספיק לשחק באליצור שומרון ובעונה שעברה באליצור נתניה, בה קיבל 11 דקות בממוצע לערב ותרם 4.3 נקודות, עם פחות מחצי אסיסט. דורון הגיע לגליל כדי לשחק יותר ולהפיק מעצמו יותר.

מאמן: גוני יזרעאלי ממשיך לעונה שנייה, עם עוזרו, אבישי גורדון. גליל עליון זו קבוצתו הראשונה כמאמן ראשי, לאחר שהיה עוזר מאמן בגלבוע, חולון והפועל ירושלים. הוא יודע לתת ביטחון לשחקנים צעירים ובזה מתאים מאוד למקום. בעונה שעברה עמד בציפיות, אבל העונה האתגר שלו קשה בהרבה.

אולם: כפר בלום. 1,500 מקומות. מנויים: 550.

מחיר מנוי: 690 עד 880 ש"ח.

בעלים: עמותה הנתמכת על ידי המועצה האזורית גליל עליון.

התחזית: על הנייר וגם לפי משחקי ההכנה, מהקבוצות החלשות בליגה. המטרה היא חד משמעית הישארות. מקומות 12-14.

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

הפועל העמק

סגל השחקנים: רועי נציה (27, 1.91), עדי רינסקי (18, 1.93), יובל כוכבי (23, 1.83), יונתן מלול (18, 1.89), שחר ארז, רפי מנקו (31, 2.00), גיל נויוביץ' (24, 1.81), ניב משגב (30, 1.81), לוקאס גולדנברג (32, 1.96), זיו וייסמן (21, 1.92), יובל כוכבי (23, 1.83), אלייז'ה צ'יילדס (26, 2.01), קיילר אדוארדס (26, 1.93), קמרון הנרי (27, 1.98), ארון וויילר (27, 2.05) וקיידן שדריק (24, 2.11).

הקבוצה: אחרי שהפועל גלבוע/גליל התאחדה עם הפועל עפולה, או למעשה קיבלה את התמיכה הכספית של עיריית עפולה ליצירת הקבוצה המאוחדת של הפועל העמק, התקציב גבוה יותר מהעונה שעברה בכשלושה מיליון שקלים, דבר ההופך אותו לחמישי בגודלו בליגה והציפיות בהתאם.

הסגל שנבנה בגן-נר מכוון לחצי גמר פלייאוף. הקבוצה מעמידה חמישה זרים מרשימים, לצד סגל ישראלי מנוסה וחכם, עם ניב משגב שממשיך ורפי מנקו שהגיע ממכבי ת''א ומחליף בקבוצה את גור לביא. האחרון עשה את הדרך ההפוכה ומנקו אמור להביא ניסיון מהרמות הגבוהות ביותר. קיילר אדוארדס יספק נקודות וחדירות, אלייז'ה צ'יילדס, ארון וויילר וקיידן שדריק יצטרכו לשלוט בצבע ורועי נציה ולוקאס גולדנברג יהיו האקס פקטורים, שיכולים פתאום להתפוצץ בערב נתון.

ממשיכים מהעונה שעברה: אלייז'ה צ'יילדס, ניב משגב והקפטן רועי נציה. גם צוות האימון בראשות שרון אברהמי ממשיך.

ניב משגב מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)

יעשה את ההבדל: ניב משגב. הוא הראה בשנים האחרונות שהוא בהחלט מסוגל להנהיג קבוצות ולקחת על עצמו. הילד כבר בן 30. עוד עליית מדרגה שלו העונה, או לכל הפחות שמירה על המספרים מהעונה שעברה (8.5 נקודות, 7.4 אסיסטים), תביא את העמק לאן שהיא רוצה.

מועמד לפריצה: גיל נויוביץ'. לא בדיוק ילד ולא בדיוק יפרוץ במספרים, אלא יקנה את הדקות שלו ואת אהבת הקהל דרך מה שהוא תמיד נותן בכל רגע שהוא על הפרקט: אנרגיות בלתי נגמרות. בעונה שעברה בהפועל חיפה, נויוביץ' הראה שהוא יכול בהחלט לשחק בליגת העל, אבל הקבוצה שלו ירדה ליגה. אם הוא יתרום את אותה תרומה ויקבל דקות משמעותיות בקבוצה מהחלק העליון של הטבלה - זוהי בהחלט פריצה קדימה.

המאמן: שרון אברהמי שממשיך לעונה שנייה. אברהמי הגיע לאחר שעשה עבודה אדירה בקריית אתא. בגיל 51 אברהמי הוא מהוותיקים והמנוסים במאמני הכדורסל בישראל, עם 18 שנים כמאמן ראשי מאחוריו. הוא מאמן גם את נבחרת הנוער. במהלך העונה שעברה העמק (אז עוד גלבוע/גליל) נקלעה לרצף הפסדים ומעמדו של אברהמי היה בסכנה. הקבוצה והמאמן הצליחו להתאושש והגיעו, בסופו של דבר, לפלייאוף, מהמקום השביעי. העונה, כאמור, מצפים ממנו לקצת יותר.

שרון אברהמי (לילך וויס-רוזנברג)

אולם: גן נר. 2,057 מושבים. מנויים: כ-500.

מחיר מנוי: 200 שקלים לילד, 750-850 למבוגר וגם מנוי משפחתי ב-1250 ש''ח (שני הורים ועוד עד ארבעה ילדים).

הבעלים: אחרי פטירתו של חיים אוחיון ב-2022, קבוצת גבעסול, בבעלות גדעון ידין, הפכה לבעלת השליטה העיקרית, בשיתוף עם המועצה האזורית גלבוע.

תקציב: יחד עם התוספת מעיריית עפולה, סביב 17 מיליון שקלים. כאמור, החמישי בליגה.

התחזית: העמק תהיה בפלייאוף. השאלה מה משם? מקומות 4-6.

אוהדי הפועל העמק (חגי מיכאלי)

עירוני קריית אתא

סגל השחקנים: נואה לוק (26, 1.91), מאליק הול (25, 2.03), דריוס האנה (23, 2.06), בודי יום (26, 1.98), ג'מיה ניל (23, 1.96), גל בייטנר (22, 1.85), יובל הוכשטטר (21, 1.98), אילי דולינסקי (20, 2.04), תומר אסייג (26, 1.92), רון דנדיקר (18, 1.88), איתי מובסוביץ' (18, 2.02), אדם שירבקוב (22, 1.93), דור ענבי (24, 2.03) ואיתי זלוטולוב (16, 1.94).

הקבוצה: קריית אתא מעמידה, יחד עם הפועל גליל עליון ואליצור נתניה, את התקציב הנמוך בליגה. הציפיות הן בגדול להשאר בליגה ואם אפשר, בניגוד לעונה שעברה, לא להגיע עד המחזור האחרון של הבית התחתון עם החרב על הצוואר, מה טוב. אלא שהיכולת הטובה של הקבוצה בגביע ווינר, בו הגיעה לרבע הגמר וגם שם נכנעה למכבי ת״א רק אחרי קרב עיקש ועל חודו של סל (93:91), אולי העלו קצת את הציפיות בקבוצה וביום בהיר גם חולמים שם על כניסה לפליי אין.

ממשיכים מהעונה שעברה: רק הקפטן גל בייטנר וכמובן המאמן אלדד בנטוב.

יעשה את ההבדל: ג'מייה ניל. נראה במשחקי ההכנה כמו המנהיג של הקבוצה.

אלדד בנטוב (חגי מיכאלי)

מועמד לפריצה: איליי דולינסקי ו/או יובל הוכשטטר. שניהם צעירים מוכשרים שמדברים עליהם הרבה. שניהם יקבלו השנה מקום מרכזי בקבוצה של אלדד בנטוב כדי להראות שהם מסוגלים. דולינסקי בן ה-20 ששייך להפועל ת''א, יודע שזאת העונה להראות לאדומים ששווה להם להחזיר אותו. הוכשטטר בן ה-21 הראה בלאומית שיש משחקים שהוא היה מסוגל לככב בהם וגם זכה אשתקד בתואר "תגלית העונה", וכעת ינסה להראות זאת גם בליגת העל. בגביע ווינר הוא כבר בהחלט הראה ניצוצות לכך.

הבעלים: עיריית קריית אתא. יושב ראש הקבוצה הוא נפתלי בנטוב, אביו של המאמן אלדד בנטוב.

תקציב: 8 מיליון שקל (תקציב המינימום).

המאמן: אלדד בנטוב. עונה שנייה כמאמן ראשי, לפני כן עוזרו של שרון אברהמי בקבוצה. כבנו של יושב ראש הקבוצה, בנטוב מכיר היטב את המועדון ומן הסתם מקבל יותר קרדיט ממאמן ישראלי ממוצע, כדי לעבוד בשקט. נחשב כמאמן שהשחקנים מאוד אוהבים, שיודע להגיע ללב שלהם. לא ממש רס"ר משמעת.

אילי דולינסקי (פיב"א)

אולם: רמז בקריית אתא, 1,000 מקומות. מנויים: 200.

מחיר מנוי: 460 ש''ח לילד, 600 למבוגר.

התחזית: כאמור, אם קריית אתא תמשיך להיראות כמו בהכנה, גם פליי אין הוא לא מילה גסה, אבל הסגל, בעיקר הישראלי שלה, קצר, התקציב ואיתו היכולת לשדרג משמעותית אם דברים לא יילכו טוב, נמוכים ולכן אם זה פחות יתחבר היא עלולה גם לרדת ליגה. מקומות 10-12.

אליצור נתניה

סגל שחקנים: דורי סהר (24, 1.95), אור קורנליוס (29, 1.99), איתן ינאי (21, 2.02), מקסים פילוננקו (19, 2.08), אריאל סלע (19, 1.95), עידו שבת (26, 1.82), גל שטרנברג (26, 2.06), ניתאי רוזנברג (23, 1.98), אביב הנקין (19, 1.97), בוריס בוגוסלבסקי (26, 1.85), ניקי רפפורט (17, 1.82), שגיב דביר (18, 1.88), ניסים תורג'מן (18, 1.90) טריי קלווין (24, 1.83), אוטיס פרייז'ר (24, 1.98), לירוי "שאק" ביוקנן (28, 1.91), קיילב בון (24, 2.02) וסמאג' קריסטון (32, 1.91).

אור קורנליוס (אורן בן חקון)

הקבוצה: נתניה נדדה כל הקיץ בין ליגת העל ללאומית, באדיבות בית הדין של האיגוד, לאחר שלמעשה ירדה ללאומית בעונה שחלפה והוחזרה לליגה, בעקבות האיחוד בין גלבוע ועפולה להפועל העמק. אחרי כל זה, נתניה הייתה צריכה לבנות קבוצה לליגת העל בזמן קצר מאוד והקבוצה בהתאם. הרבה הימורים בסגל וסגל ישראלי שרובו נע בין תחתית ליגת העל לצמרת לאומית.

הצירוף של אור קורנליוס שינה קצת את המשוואה, אבל הוא יצטרך להראות שהוא מסוגל להיות ישראלי מוביל. הציפייה בנתניה היא רק להצליח להשאר בליגה וגם העונה היא צפויה לסיים את העונה הסדירה במקומות 11-14, המובילים לבית התחתון ולהיאבק על החיים.

נשאר מהעונה שעברה: בוריס בוגוסלבסקי בלבד. אחת הבעיות של נתניה, בכך שחיה זמן רב בלימבו בין ליגת העל ללאומית הוא שהשחקנים לא ידעו איפה תשחק ולכן לא הסכימו להשאר.

המאמן: עידן אבשלום ממשיך, אך שותפו לקווים (היו מתחלפים בעמדת המאמן) רובן נייברגר, עזב להפועל חיפה.

עידן אבשלום (משמאל) לצד עידו קוז'יקרו (מערכת ONE)

השחקן שיעשה את ההבדל: אוטיס פרייז'ר. הסווינגמן, שהוחתם בכלל כשנתניה עוד חשבה שתשחק בלאומית, מרשים בינתיים במשחקי ההכנה וגביע ווינר ותורם בכל אספקט במגרש. אם ימשיך את היכולת הזאת גם בליגת העל, נתניה תוכל להשאר.

מועמד לפרוץ: מקסים פילוננקו. בנו של שחקן העבר, פאבל פילוננקו, נהנה מנתונים פיזיים שאין להרבה ישראלים וכבר מגיל צעיר סומן כגבוה העתיד של הכדורסל הישראלי. אחרי קיץ נהדר (9.2 נקודות, 5.8 ריבאונדים, 2 חסימות) עם נבחרת העתודה, נראה שהוא בשל לקפוץ מדרגה.

המאמן: עידן אבשלום. לאחר שנים בהם הוא היה המנהל המקצועי בקבוצה ונתן לאחרים את הטייטל של המאמן, גם אם הוא בפועל הדריך במשחקים, אבשלום החל בעונה שעברה את תפקד כמאמן גם בתואר וגם בפועל. אבשלום הוא בעלי חברת "שחקן אמיתי" , שמתמחה בפיתוח שחקנים צעירים. בעונה שעברה לא הצליח למנוע ירידת ליגה ולמרות זאת החליטו במועדון להמשיך איתו בעונה הקרובה ואז הגיע גלגל ההצלה בדמות האיחוד של הפועל העמק ואבשלום יקבל עוד הזדמנות להשאיר את נתניה בליגה.

אולם: ארנה נתניה, 2,500 מקומות. מנויים: כרגע נמכרו כ-250. בעונה שעברה הקבוצה מכרה כ-500. בקבוצה מאמינים שבגלל חוסר הוודאות באיזו ליגה תשחק הקבוצה, קנו עד כה פחות מאשתקד ומצפים שכעת הנתון יתיישר עם העונה שעברה.

מקסים פילוננקו (פיב"א)

מחיר מנוי: בין 600 ל-900 ש''ח.

הבעלים: עמותת המצטיינים בכדורסל נתניה.

תקציב: המינימום. כלומר 8 מיליון שקלים. מתוכם 6 מיליון לשכר ברוטו של השחקנים.

התחזית: מקומות 12-14. או הישרדות בשיניים או שוב ירידת ליגה, שהפעם כנראה שגם תמומש.

בני הרצליה

סגל השחקנים: ג'ורדון ורנאדו (28, 2.02), דנבר ג'ונס (24, 1.93), דשון פרנסיס (29, 1.93), נועם שוורץ (18, 1.99), עומר שדה (24, 2.00), נועם שדה (24, 2.03), קאי אובזילר (18, 1.98), שלו לוגשי (24, 1.95), מקס היידגר (28, 1.91), מוריאל לוטטי (16, 1.83), ירדן לזר (18, 1.93) צ'ינאנו אונואקו (28, 2.06), ניתאי שלם (19, 2.00), נואה קרטר (24, 1.98), אלייז'ה סטיוארט ( 29, 1.96) ושון דאוסון (1.98, 31).

ממשיכים מהעונה שעברה: פרנסיס, אונוואקו וסטיוארט. גם המאמן יהוא אורלנד ממשיך.

יהוא אורלנד (אורן בן חקון)

הקבוצה: הרצליה נמצאת כבר שנים באותו הסטטוס - בדרג השני של קבוצות ליגת העל, מתחת לשלוש הגדולות. בעונה שעברה סיימה את הליגה הסדירה במקום הרביעי והודחה ברבע הגמר מול הפועל חולון. הקרב שלה על המקום הרביעי היה מול חולון ומכבי רמת גן היה צמוד ועד סוף הליגה. גם העונה הרצליה תכוון לאותה נקודה, כאשר הקרב הפעם צפוי להיות מול הפועל העמק ואותה חולון.

הזרים של הרצליה טובים ושלושה מהם ממשיכים מהעונה שעברה. סימן השאלה הגדול הוא הסגל הישראלי, שכרגע לא נראה מספיק טוב. הרבה יהיה תלוי ביכולת של שון דאוסון לשחזר את ימי השיא שלו, של מקס היידגר להצליח להיות מנהיג ושל שלו לוגשי להמשיך את היכולת מהעונה שעברה. בשורה התחתונה, הרצליה תרצה להיות שוב באותן המקומות, להיות זאת שתעקוץ מדי פעם את שלוש הגדולות, לסיים במקומות 4-5 והפעם כן להגיע לחצי הגמר.

השחקן שיעשה את ההבדל: צ'ינאנו אונואקו. מה שהוא יכול לתת שהוא בשיא אנחנו יודעים. בעונה שעברה לקח לו זמן להכנס לעניינים והוא זה שצריך להיות האיש המרכזי של הכחולים.

מועמד לפרוץ: עומר שדה. בלאומית הוא ידע לתת משחקים בהם הוא פשוט התפוצץ. אם יעשה את זה מדי פעם גם בליגת העל, הרצליה הרוויחה אקס פקטור.

צ'ינאנו אונואקו (ראובן שוורץ)

המאמן: יהוא אורלנד, שממשיך לעונה שנייה. לפני הרצליה הניסיון של אורלנד כמאמן היה בלאומית ולמרות שלא רשם שם הצלחות כבירות ואף ירד ליגה, בעונת 21/22, עם חבל מודיעין, אורלנד בן ה-44 קיבל את המושכות מבעלי הקבוצה והחזיר בעונה טובה, בה סיימה הקבוצה במקום הרביעי.

אולם: היובל בהרצליה, 1,500 מקומות. מנויים: 550.

מחיר מנוי: 550-800 שקלים ליחיד. 930-1100 ש''ח להורה וילד.

הבעלים: לני רקנאטי ובנו, טל.

התקציב: כ-15 מיליון ש''ח.

התחזית: בעונה שעברה הרצליה סיימה, כאמור, רביעית, אך למרות יתרון הביתיות, הודחה ברבע הגמר על ידי הפועל חולון. העונה הרצליה גם כן מכוונת לפלייאוף. הקבוצה היא השישית בליגה מבחינת תקציב ולאיזור הזה היא מכוונת. מקומות 5-7.