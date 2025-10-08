רחוק מהבית, קרוב לחלום: מעבר הפועל לסופיה

כשהפועל תל אביב זכתה ביורוקאפ ורשמה העפלה היסטורית ליורוליג, היה די ברור שהמועדון לא יארח את המשחקים בארץ, כשלא הייתה הרגשה של התקרבות לסיום המלחמה. במועדון החליטו לפעול, ולבצע מהלך חריג ביותר: להעביר את בסיס הקבוצה לסופיה. במקום לגור בישראל ולטוס למשחקים באירופה, האדומים עושים את ההיפך, גרים בסופיה וטסים למשחקים בישראל.

ההחלטה היא לא פשוטה, לא כלכלית, לא ציונית, לא נפשית. בכל זאת יש ישראלים עם ילדים ונשואים, יש עניין של לאומיות, ויש מרחק רב מהקהל. כמובן שיש יתרונות, וכנראה שבישיבות של הבכירים במועדון בנושא, היתרונות גברו על החסרונות, והוחלט ללכת על זה. הרבה אוהדים לא אהבו את זה, ואפילו קוראים לקבוצה “הפועל סופיה”, או כשבוגדן מלאדנוב הבולגרי חתם רשמו: “סוף סוף שחקן מקומי”.

אבל ההחלטה התקבלה בהנהלה, וזה לא שהפועל תל אביב גרה בבולגריה במלונות, ממש לא, היא ממש גרה בסופיה. כלומר, לכל שחקן יש דירה, לכל שחקן יש רכב, והחיים מתנהלים שם. האדומים ניצחו את אנדולו וחזרו לסופיה, אם שחקן נפצע הוא חוזר לסופיה, הכל בסופיה.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

בולגריה לא הייתה האופציה הראשונה של המועדון, כשנבדקו גם אפשרויות כמו קפריסין, יוון ורומניה, אך לבסוף סופיה נבחרה והאדומים דאגו שהיא תרגיש הכי קרוב שיש לבית. הפועל תל אביב הקימה חתיכת אופרציה כאן, וזה הזמן לתת מבט בדיוק לאיך הכל קרה ומה עשו במועדון.

הסופיה ארנה

הקבוצה הגיעה לאולם המקומי, שמכיל כ-15,000 מקומות. בעת ההגעה למתחם, לא היה כלום. עד כמה כלום? לא סלים, לא חדר למסיבת עיתונאים, לא מתקנים, לא כלום, ממש כלום. היום? שטיחים בחדרים, מיקרופונים, מכון כושר שאת כל המתקנים המועדון הביא, חדר VIP, מטבח, שלטים, אפילו לחשמל ו-WIFI דאגו. רצו משרדים? קרה. הצוות המקצועי רצה להרחיב את חדר ההלבשה? קרה. הכל כדי שכולם יתרכזו בכדורסל, ובינתיים התוצאות כראוי.

מעבר לזה יש את עניין הקהל. בהפועל תל אביב החליטו לחשוב מחוץ לקופסה, וראו בקהל הבולגרי פוטנציאל גדול מאוד. יש לציין שכדורסל הוא ממש לא הספורט המוביל במדינה, אבל המועדון הזמין בתי ספר, אנשים, ילדים, נערים, ואלפים הגיעו כדי לצפות בהופעת הבכורה של הפועל תל אביב ביורוליג, בניצחון על ברצלונה, ואלפים מקומיים יגיעו גם לדרבי נגד מכבי תל אביב.

שחקני הפועל תל אביב באימון (ראובן שוורץ)

אנשי המועדון הגיעו לבולגריה בקיץ ימים אחר ימים, ובילו כאן את רוב הזמן על מנת להכין את האולם. בקושי שיחקו במקום כדורסל, כאשר משחק הכדורסל האחרון באולם היה אי שם ב-2011, והוא בשום צורה לא היה מוכן לארח מפגש, בטח לא יורוליג, ולכן במועדון דאגו לכך עם המון שעות נוספות והמון מאמץ. אגב, לא רק הפועל נרתמה למהלך, כאשר גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר התגייס למטרה, ומשרד התרבות והספורט תרם חלק מהכסף לפרויקט הזה.

גם בשגרה יש לא מעט עבודה. לצורך העניין, לאחר המשחק נגד ברצלונה הייתה הופעה באולם, וכל דברי הפועל תל אביב הוסרו, ולכן היה צורך לבוא שוב, להקים מחדש, וכך זה ימשיך לקרות כמידי שבוע. המטרה הייתה לתת לשחקנים ולקהל את כל התנאים הכי טובים, כדי שהם יתרכזו בכדורסל ויצליחו לעמוד במטרות של הקבוצה העונה. בדרבי למשל יהיה רגיל: דגלים מחוץ לאולם, חנות, אפילו יש מתחם VIP לנשות השחקנים, עם ספות וכיבוד.

גינת: דרבי ראשון ביורוליג זה אירוע מרגש מאוד

מעבר בסיס הקבוצה

זה לא נגמר באולם רק. כזכור, חשפנו כאן בקיץ ב-ONE שהתקבלה החלטה בהפועל תל אביב להעביר את בסיס הקבוצה לסופיה. המטרה הייתה להוריד בשעות הטיסה, ובמקום לגור בישראל ולטוס כל שבוע למשחקים באירופה, אז לגור באירופה וכשיש משחקים בישראל לטוס לארץ. כזכור, היורוליג גדלה השנה וגם התווספו משחקים ללו”ז, ויש יותר משחקים במפעל האירופי מאשר בישראל.

אז מה עשו במועדון? דירה לכל שחקן, כאשר כולם פלוס מינוס באותו האזור, ואם שחקן רוצה לבקר שחקן אחר המרחק הוא די קצר. לא פחות מ-30 דירות הושכרו למועדון, מהשחקנים, לאנשי הצוות וכולם, ולא פחות מ-30 רכבים הושכרו. הרבה שחקנים גרים בבולגריה עם המשפחות והילדים, ובהפועל דאגו לכל הנושאים מבחינת רפואה וגנים, כשלמשל לילדים של הזרים יש בית ספר אמריקאי.