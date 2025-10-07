"ואן דייק צריך לומר לסלאח: 'אתה חייב לעזור'"

כוכב העבר של מנצ’סטר יונייטד, וויין רוני, טוען שמוחמד סלאח לא עובד קשה מספיק בעוד ליברפול נמצאת במשבר עמוק. האנגלי אף האשים את כוכב נבחרת מצרים בכך שהוא נותן לאגו שלו לעמוד בפני טובת הקבוצה של ארנה סלוט.

במהלך תוכניתו "The Wayne Rooney Show", אמר רוני: "לשחקנים מהטופ יש אגו, וסלאח אחד השחקנים הטובים בליגה כבר הרבה זמן. אבל השבוע האחרון הראה משהו אחר. כשהכול הולך טוב, ואתה מבקיע שערים ומנצח - הקבוצה תבליג. אבל השבוע הייתי מערער על מוסר העבודה שלו.

"אנחנו יודעים שהוא לא תמיד חוזר אחורה להגן, אבל במשחק מול צ’לסי, המגן שלו קיבל בראש - והוא פשוט עמד והסתכל. הוא לא חזר אחורה לעזור, ושחקנים כמו ואן דייק ומנהיגים אחרים בחדר ההלבשה צריכים להגיד לו, ‘אתה חייב לעזור’. זה מדאיג – והוא נראה אבוד בשבוע האחרון”.

וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

רוני גם ביקר סלוט וטען כי הפגרה הבינלאומית מגיעה בזמן טוב עבורו. לדבריו, "המנג'רים הגדולים מבצעים התאמות. סלוט אולי היה צריך להבין שצ’לסי עושה לו בעיות באגף. תזיז את סלאח לאמצע, תשים את וירץ בצד, תשאיר את סלאח במקום שהוא עדיין יכול להבקיע – אבל תדאג שתהיה שם גם עבודה הגנתית. זה הזמן של ליברפול להסתכל פנימה, לחשוב מחדש. סלוט כבר עשה שינויים טקטיים, וזו הזדמנות עבורו לעצור ולנתח את הדברים”.

הדברים הללו מגיעים אחרי שליברפול איבדה את המקום הראשון בפרמייר ליג לטובת ארסנל, לאחר שני הפסדים לצ’לסי ולקריסטל פאלאס, והפסד נוסף בליגת האלופות לגלאטסראיי. המשחק הבא של המייטי רדס יגיע אחרי הפגרה מול היריבה המושבעת, מנצ’סטר יונייטד.