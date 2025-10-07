יום שלישי, 07.10.2025 שעה 11:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"ברצלונה חייבת לשנות סגנון אחרי הדקה ה-75"

טוני קרוס רואה את הקטלונים כפגיעים וניתח את הקבוצה של פליק: "ביום רע של פדרי ולאמין ימאל כל קבוצה יכולה לנצח את בארסה, זה לא יספיק באלופות"

|
פדרי, לאמין ימאל ודני אולמו (IMAGO)
פדרי, לאמין ימאל ודני אולמו (IMAGO)

טוני קרוס נתן את דעתו על ברצלונה של האנזי פליק. הקשר הגרמני לשעבר של ריאל מדריד טוען שמדובר באחת הקבוצות הכי מהנות לצפייה באירופה, אך מוסיף שהאובססיה שלה לשחק תמיד באותו סגנון הופכת אותה לפגיעה במיוחד בדקות הסיום, אחרי הדקה ה־75, כאשר השחקנים סובלים מעייפות מצטברת. לדבריו, הוא לא רואה את בארסה זוכה בליגת האלופות.

“לבארסה יש אחד הסגנונות הכי מושכים באירופה, אם לא המושך מכולם, אבל אני חושב שהם לוקחים יותר מדי סיכונים. ביום חלש של פדרי, לאמין ימאל או ראפיניה, כל יריבה יכולה לפגוע בהם ולנצח. בעונה שעברה זה קרה להם מול אינטר, והשנה, אם זה בשמינית, ברבע, בחצי או בגמר, בשלב מסוים הם ייתקלו ביריבה כזו שתוציא אותם. זה יקרה להם בליגת האלופות, אבל לא בליגה, כי שם הם דומיננטיים מדי”, ניתח קרוס.

הגרמני סבור שקבוצתו של פליק חייבת לדעת לשנות סגנון משחק ברגעים המכריעים: “מהדקה ה־75 ואילך רואים שהשחקנים עייפים יותר, ושאין שינוי טקטי בסגנון, אין ניסיון לסגור שטחים בצורה אחרת. כשאתה עייף ולא משנה את אופן המשחק שלך, זה נהיה בולט מאוד עד כמה אתה חשוף”.

טוני קרוס ופדרי (רויטרס)טוני קרוס ופדרי (רויטרס)

קרוס התייחס לדבריו במסגרת הפודקאסט Einfach mal Luppen שבו דיבר על אירועים אקטואליים בעולם הספורט, ולא היסס להביע את דעתו על הסגנון הנוכחי של ברצלונה. הקשר לשעבר של ריאל מדריד לא פגש את בארסה באף משחק בעידן פליק החדש, אך לדבריו, ״גם מבחוץ רואים שקבוצה כזו חייבת לדעת מתי לשנות קצב כדי להישאר תחרותית באמת״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */