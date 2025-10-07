"משימת חיינו, אנחנו כאן למען הילדים והנערים"

שנתיים בדיוק חלפו מאז בוקר השבעה באוקטובר, שנתן את האות לאירועי הזוועות הקשים ביותר שחוותה מדינת ישראל. האזור שנפגע בצורה הכי קשה ואכזרית באותו יום קשה הוא אזור עוטף עזה, בו קיפחו את חייהם מספר ארבע ספרתי של אנשים - שנרצחו באכזריות, עוד אלפים נפצעו, במה שנתן את האות לפתיחת מלחמת "חרבות ברזל”, שטרם הסתיימה וגבתה מחירים כבדים מאוד בגוף ובנפש מחיילים ואזרחים.



מועדון הכדורגל של הפועל בארי אשכול - המועדון הגדול ביותר ביישובי העוטף, מאגד בתוכו מאות ילדים וילדות, שסוחבים עמם טראומות קשות הכרוכות בחרדות מהמצב הביטחוני ואובדן בני משפחה וחברים. שני כדורגלנים ילידי 2009 מקרב שחקני המועדון נרצחו יחד עם בני משפחותיהם באכזריות: עידו אבן ז"ל (בארי) ושגיא זק (כיסופים).

כמו כן, נרצח באותו יום ארור בכפר עזה בוגר המועדון, נטע אפשטיין ז”ל (יליד 2002), שוער עבר בקבוצות הילדים והנוער, ששיחק שלוש עונות בקבוצות הנערים של הפועל באר שבע. באותה שבת נחטף מביתו איתן יהלומי, אז כדורגלן קבוצת ילדים א', שנחטף לבדו מביתו בניר עוז ושב בפעימה הראשונה של עסקת השבוים כעבור כחודשיים וחצי, אך מאז לא חזר לשחק כדורגל. אביו, אוהד ז"ל, נרצח בשבי החמאס בעזה.

עידו אבן ז"ל ושגיא זק ז"ל (באדיבות המשפחות)

הפועל בארי אשכול החלה את העונה האחרונה עם חמש קבוצות ליגה: טרום א', ילדים ג', ילדים ב', נערים ג' ונוער. למועדון שתי נציגות בשלב הבא של גביע המדינה, שתיהן מודרכות ע"י גידי חיימי: קבוצת ילדים ב' שניצחה 0:2 את א.ס רמת אליהו, וקבוצת נערים ג' שניצחה 2:4 את צפרירים חולון. בסופ"ש האחרון ניצחה 0:4 את הפועל ירוחם במשחק ליגה, שבו כבש אביב וולז'ני ארבעה שערים.



אלון יופה, המנהל המקצועי של המחלקה, שבע רצון מקצב התקומה של המועדון: "אני לא יודע, אם זו כמות הקבוצות התחרותיות הגדולה ביותר שהייתה אי פעם במחלקה, אבל בהחלט אפשר להגיד שאנחנו בצמיחה מחודשת. קבוצת הנוער שלנו חזרה לפעילות אחרי שנים שלא היה לנו ייצוג בשנתון הזה. שתי קבוצות שלנו העפילו לשלב הבא של גביע המדינה, בהחלט כבוד גדול עבורנו. הרבה ילדים חוזרים לאזור. ואנחנו מרגישים את הגדילה והצמיחה, גם בקבוצות הליגה וגם בבית הספר לכדורגל. כמובן שמרגישים מאוד את ההתרגשות והגעגוע לבית ולכדורגל. אנחנו מתקבלים בהרבה מגרשים עם המון חום אהבה וסימפטיה - ואנחנו באמת מודים על כך. זה עושה הרגשה טובה לשחקנים ולמאמנים".

נטע אפשטיין ז"ל (באדיבות המשפחה)

לצד המסרים המעודדים, אלון יופה שם פרופורציות לתמונת המצב של המועדון: "לצערי, אירועי השבעה באוקטובר הם חלק מחיינו. כך זה יישאר תמיד. חשוב לזכור שאנחנו עדיין בתוך המלחמה, עדיין במרכז העניינים. לצד כל זה אנחנו משתדלים להתרכז בכדורגל. בסופו של דבר כשאתה מתרכז בפעילות ספורטיבית, אתה פחות חושב על המסביב. אנחנו כמועדון במשימת חיינו ואנחנו כאן למען הילדים והנערים".

הפועל בארי אשכול (באדיבות המועדון)

אלון יופה אופטימי בנוגע לעתיד המחלקה. בשלב זה יעדים תחרותיים הם לא בראש סדר העדיפויות מטבע הדברים: "אני צופה למחלקה בעונה הזו המון רגעים טובים ומרגשים. אני מאחל לכולנו לצלוח את כל האתגרים שנפגוש. הכדורגל יכול לגרום לכולם דברים מדהימים. בסופו של דבר מה שחשוב זה שהילדים והנערים נמצאים במסגרת, שהם עושים את מה שהם אוהבים. מבחינתו המטרה להעניק להם את כל התנאים והמעטפת להם הם זקוקים.

הפועל בארי אשכול (באדיבות המועדון)

"עתיד הכדורגל באשכול יהיה טוב ופורח. יש כאן את כל התנאים הטובים ביותר שאפשר להעניק לילדי אשכול.יש לנו תמיכה גבית יוצאת דופן, צוות מאמנים איכותי ומרגש וכולנו מבינים שאנחנו נמצאים במשימת חיינו וזו זכות גדולה שלנו. בהזדמנות זו אני מתפלל ומייחל לשובם של כל החטופים לביתם במהרה, לשלומם של החיילים הגיבורים שלנו ולימים טובים יותר במדינה. בשורות טובות לכולנו".