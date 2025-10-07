דראפיץ' לא העביר את האימון, טרם הושג סיכום

אחרי שלא הגיעו להסדר על גובה הפיצוי, מאמן בני ריינה סלובדאן דראפיץ' לא הגיע הבוקר לאימון הקבוצה בטענה למחלה ומי שממלא את מקומו הוא עוזרו וויסאם ח'לילה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מיד עם סיום המשחק של ריינה באשדוד התקבלה החלטה עקרונית להיפרד מהמאמן אחרי שבמאזנה של הקבוצה יש נקודה אחת מתוך 18 אפשריות.

ההפסד לאשדוד היה הקש ששבר את גב הגמל בדרך למהלך לנסות ולסיים את תפקידו של המאמן. לאורך כל הימים האחרונים דראפיץ' הבין וקרא את המפה שהוא שייאלץ לעזוב את תפקידו. דראפיץ', באמצעות סוכנו צחי שלטי, ניהלו מו"מ מול סעיד בסול לגבי גובה הפיצוי, אבל הדברים לא ממש הסתדרו דבר שמעכב נכון לעכשיו את ההודעה הרשמית על סיום דרכו של המאמן.

גם השחקנים לא התאמנו בראשון ושני וקיבלו הודעה שעליהם להתייצב הבוקר בשעה 09:30. דראפיץ' עובר בשנים האחרונות חוויות לא נעימות בלשון המעטה כמאמן. זה קרה לו בעירוני קריית שמונה, בסכנין בעונה הקודמת ועכשיו בבני ריינה.

סלובודן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

בקבוצה הצפונית היו משוכנעים שדראפיץ' יצליח להוביל את הקבוצה למקומות הרבה יותר טובים, אבל בניית הסגל המאוחרת, שיטת המשחק ובחירת חלק מהשחקנים לא צלחה והקבוצה הלכה מדחי לדחי ונמצאת במעמקי הטבלה עם נקודה אחת בלבד.

אחד המועמדים לאימון הקבוצה הוא מנחם קורצקי שהיה בסיטואציה דומה בעונה הקודמת כאשר החליף את דראפיץ' בסכנין והצליח להשאיר את סכנין בליגת העל, אבל נאלץ לשמוע בסופה של אותה אינו שאינו נכלל בתוכניות של סכנין ומי שהחליף אותו היה שרון מימר שהגיע מבני ריינה.