"התרגשות שיא": אוהדי הפועל ת"א כבר בסופיה

אירוע היסטורי בקנה מידה בין הגדולים שיש בספורט הישראלי יקרה מחר (רביעי, 21:05), כששתי קבוצות ישראליות ייפגשו בבמה הכי יוקרתית שיש בכדורסל – ביורוליג. הפועל תל אביב “תארח” את מכבי תל אביב לדרבי אדיר בבירת בולגריה, סופיה, ובינתיים ההתרגשות בצד האדום מורגשת מאוד, כשהקהל מתחיל להגיע לאט לאט למדינה.

כבר יממה לפני המשחק חלק מהקהל נחת בבירת בולגריה לקראת ההתמודדות המרגשת, כשהצפי הוא לכ-3,700 מושבים שיהיו תפוסים בדרבי הזה. ההערכות הן שיהיו כאלף אדומים וכ-200 צהובים. בנוסף וכמו במשחק נגד ברצלונה, בהפועל תל אביב מנסים לדאוג לכמה שיותר אנשים, ולכן גם שוב יביאו קהל בולגרי כדי לצפות, מה שצפוי להגיע בסופו לכ-3,700 צופים.

המהלך הזה היה מוצלח מאוד והייתה אווירה נאה בניצחון הבכורה ביורוליג, באותו 87:103 על ברצלונה, ושוב פעם צפויים להיות לא מעט בולגרים בסופיה ארנה. אגב, כל מי שהגיע לכאן התקבל על ידי קור רציני מאוד, ועבר מה-28 מעלות שיש בישראל ל-7 מעלות שיש בסופיה, כולל גשם שלא הפסיק מאתמול כבר. המקומיים טוענים שדווקא בתקופה האחרונה היה חם, והשבוע אלו סימנים ראשונים של חורף במדינה.

הקהל של הפועל ת"א בבולגריה (פרטי)

בהפועל תל אביב עושים כל מה שהם יכולים על מנת לעודד אנשים מקומיים לבוא לצפות במשחק, אבל נראה שגם המקומיים מנצלים את ההתמודדות והגעת לא מעט תיירים מישראל. בשדה התעופה חילקו לכל מי שנחת פליירים בהם מציעים הנחות מסוימות, למי שמראה את הכרטיס שלו לדרבי.

בסופיה משווקים (פרטי)

בינתיים, מי שהגיע כבר לסופיה הוא ריי עדן, אחד האוהדים הוותיקים והשרופים ביותר של הפועל תל אביב. בשיחה קצרה עם ONE הוא סיפר על התחושות: “מדברים על יחסי הכוחות, אבל בעצם אפשר לומר שדרבי זה דרבי ואני כבר מתרגש מאתמול, ויש חששות בלב בלי קשר ליחסי הכוחות, אנחנו תמיד לפני דרבים פוחדים. הקבוצה השנה זו קבוצה הצגה, כל משחק שלה הצגה, אני רוצה לומר שבלי קשר לשם הקבוצה, כל משחק צריך להיות סולד אאוט, בינתיים זו קבוצה עם שתי הצגות מדהימות”.

על כך שמכבי ת”א פתחה הפוך לגמרי את העונה אמר: “בגלל זה יש ציפיות מחר. על הנייר זה נראה טוב מאוד בהפועל תל אביב, אבל בספורט כל משחק מתחיל ב-0:0, מכבי באה עם ארבעה הפסדים רצופים וזה קצת אור אדום, אבל אני מאמין שהקבוצה שלנו צריכה לנצח, אין סצנה אחרת. הימור שלי? 20 הפרש פלוס להפועל תל אביב, התרגשות שיא למשחק”.