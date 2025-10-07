יום שלישי, 07.10.2025 שעה 10:16
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

עיסאת צפוי לפתוח בהרכב רומניה מול מולדובה

בלם מכבי חיפה התקבל בחמימות בהתכנסות הנבחרת הרומנית בבוקרשט, דייגו פלורס שוקד על מציאת פתרון לפערי היכולת בקבוצה בין המחציות הראשונות לשניות

|
ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

בלם מכבי חיפה ליסב עיסאת שקיבל החלטה לא פשוטה לשחק בנבחרת הבוגרת של רומניה, דבר שימנע בעדו לשחק בעתיד בנבחרות ישראל, צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בהרכב הנבחרת הרומנית כבר במשחק הידידות מול מולדובה ביום חמישי הקרוב.

עיסאת צפוי להיות בסגל גם במשחק מוקדמות המונדיאל מול אוסטריה ביום ראשון הבא באצטדיון הלאומי בבוקרשט, אבל כרגע לפחות לא ברור אם יפתח. עיסאת נמצא היום בבוקרשט בהתכנסות של הנבחרת הרומנית והתקבל בחמימות גדולה.

הבלם, שעד לפני שנתיים שימש כקפטן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, עשה קפיצת מדרגה גדולה כאשר בעונה הקודמת היה זה חיים סילבס שנתן לעיסאת את הבמה בהפועל חדרה, והשנה כאשר חזר למכבי חיפה הפך להיות בלם ראשון לצידו של עבדולאי סק ועל חשבון בלם מנוסה כמו שון גולדברג, שלא רואה דקות משחק במשחקים האחרונים.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

מאמן מכבי חיפה דייגו פלורס שהכין היטב את הקבוצה למשחק האחרון מול מכבי תל אביב שוקד בימים אלה על מציאת פתרון בנוגע לקיצוניות שיש בין שתי המחציות במשחקים האחרונים. מכבי חיפה פותחת היטב את המשחקים עם משחק לחץ גבוה שמביך את ההגנות של היריבות, דבר שגורם לשחקני הקבוצה להגיע ללא מעט מצבים, אבל במחצית השנייה חלה ירידה משמעותית ביכולת, דבר שמנוצל על ידי היריבות.

"לאורך שלושת המשחקים האחרונים, בדרבי, מול ב"ש ומול מכבי ת"א, פתחנו מצוין, אבל במחצית השנייה חלה אצלנו ירידה ופלורס מודע לכך שאנחנו חייבים לשים דגש על הנושא לקראת המשך המשחקים", אמרו במכבי חיפה. 

דייגו פלורס (רדאד גדייגו פלורס (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה נרשמה אנחת רווחה מעצם הידיעה שהמגן פייר קורנו לא סובל משבר בבוהן ויכול לחזור לאימונים ולהיות כשיר למשחק הליגה הבא מול מכבי נתניה. הקבוצה מהכרמל, לפחות כרגע, נמצאת במקום לא מחמיא בטבלה עם שתי נקודות בלבד מעל בני סכנין שבמקום העשירי ותהיה חייבת להתחיל לאסוף נקודות כדי לחזור לדבוקת קבוצות הצמרת בליגה.

