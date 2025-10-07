יום שלישי, 07.10.2025 שעה 16:05
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%171-1832ולנסיה1
100%168-1902הפועל ת"א2
100%165-1732ז'לגיריס3
50%185-1792אולימפיאקוס4
50%165-1662אנדולו אפס5
50%170-1872מונאקו6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%161-1772פנרבחצ'ה10
50%175-1792ליון וילרבאן11
50%182-1832פנאתינייקוס12
50%190-1782פאריס13
50%167-1562פרטיזן בלגרד14
50%151-1572ריאל מדריד15
50%171-1682וירטוס בולוניה16
50%179-1702 דובאי17
0%204-1912באסקוניה18
0%189-1702הכוכב האדום19
0%186-1722מכבי ת"א20

"בעונה שעברה היינו עדיפים וחטפנו 18 הפרש"

דריכות שיא בהפועל לקראת מכבי ת"א מחר ב-21:05: "חלום לפתוח עם 0:3 ואחרי דרבי, אבל הם יבואו להילחם". ים וברונו בחוץ. ריף גרוס, שליח ONE לסופיה

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

התרגשות שיא, אין מילה אחרת לתאר זאת. הכדורסל הישראלי יהיה על המפה מחר (רביעי, 21:05) כשהפועל תל אביב תפגוש את מכבי תל אביב ביורוליג. כן, שתי ישראליות, על הבמה הכי גדולה שיש בכדורסל האירופי, בהתמודדות שהיא לא פחות מהיסטורית בסך הכל, ותתקיים לצערנו ולצער כל האוהדים בסופיה בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

יש מועדון אחד שהוא פייבוריט במשחק הזה ואין ספק שאלו האדומים, שמגיעים עם מאזן של 0:2 בעונת הבכורה שלהם ביורוליג אחרי ניצחונות מרשימים על ברצלונה ואנדולו. הצהובים עשו בדיוק ההפך, כשהפסידו לפאריס ואנדולו, ובנוסף לכך פתחו עונה בצורה רעה מאוד עם הפסד להפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר ועוד הפסד ליונתן אלון וחניכיו בסופרקאפ.

מי שלא ייקחו חלק ברגע השיא הזה בצד האדום הם ים מדר, שנשאר בישראל ועדיין לא יכול לטוס בעקבות אותו ניתוח שעשה על מנת להסיר את התוספתן, שם הייתה לו דלקת, וברונו קבוקלו. הברזילאי עם כאבי גב ולא יכול היה גם הוא להמריא למונטנגרו לניצחון על הטורקים, והוא עדיין לא כשיר כדי לשחק במפגש.

ים מדר וברונו קאבוקלו (ראובן שוורץ)ים מדר וברונו קאבוקלו (ראובן שוורץ)

חוץ מזה לדימיטריס איטודיס יעמוד סגל מלא מתוך 15 השחקנים שבחר לרשום למפעל לבינתיים. סנדי כהן, יפתח זיו, עוז בלייזר ואיתי שגב לא בין השמות, וכמובן שהמאמן היווני יכול לבצע שינויים ברישום, אך אם לא יהיו הפתעות הוא לא יעשה זאת, ובעקבות ההיעדרות של ברונו וים, הוא יצטרך לבחור מי האחרון שנרשם ב-12 השחקנים שיש בטופס. במשחק הראשון היה זה גיא פלטין שנרשם, בשני בר טימור, כששניהם לא שיחקו בכל מקרה.

מחזיקת היורוקאפ עשתה בסופיה, שכזכור הפכה להיות הבית של המועדון, את החג, כאשר היום בערב היא תערוך את האימון המסכם שלה לקראת המפגש נגד מכבי תל אביב. הצהובים אגב בחרו שלא לעשות אימון מסכם בבולגריה, אלא בישראל, והם יגיעו לסופיה היום בערב גם כן, יעבירו את הלילה וישובו לאחר תום המפגש.

בהפועל תל אביב מתרגשים: “מבינים שאנחנו פייבוריטים, ואי אפשר לבקש תסריט טוב יותר מלפתוח את היורוליג עם מאזן של 0:3 וניצחון בדרבי, שמוריד את מכבי למאזן שלילי של 3:0, אבל הקלישאה נכונה ולדרבי חוקים משלו. מכבי תבוא להילחם על הכבוד שלה ואסור לזלזל לרגע, זה מפגש פתוח לחלוטין. גם שנה שעברה בדרבי הראשון כולם סימנו אותנו כפייבוריטים ברורים והם חגגו עלינו עם ניצחון ב-18 הפרש”.

