"בעונה שעברה היינו עדיפים וחטפנו 18 הפרש"

התרגשות שיא, אין מילה אחרת לתאר זאת. הכדורסל הישראלי יהיה על המפה מחר (רביעי, 21:05) כשהפועל תל אביב תפגוש את מכבי תל אביב ביורוליג. כן, שתי ישראליות, על הבמה הכי גדולה שיש בכדורסל האירופי, בהתמודדות שהיא לא פחות מהיסטורית בסך הכל, ותתקיים לצערנו ולצער כל האוהדים בסופיה בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

יש מועדון אחד שהוא פייבוריט במשחק הזה ואין ספק שאלו האדומים, שמגיעים עם מאזן של 0:2 בעונת הבכורה שלהם ביורוליג אחרי ניצחונות מרשימים על ברצלונה ואנדולו. הצהובים עשו בדיוק ההפך, כשהפסידו לפאריס ואנדולו, ובנוסף לכך פתחו עונה בצורה רעה מאוד עם הפסד להפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר ועוד הפסד ליונתן אלון וחניכיו בסופרקאפ.

מי שלא ייקחו חלק ברגע השיא הזה בצד האדום הם ים מדר, שנשאר בישראל ועדיין לא יכול לטוס בעקבות אותו ניתוח שעשה על מנת להסיר את התוספתן, שם הייתה לו דלקת, וברונו קבוקלו. הברזילאי עם כאבי גב ולא יכול היה גם הוא להמריא למונטנגרו לניצחון על הטורקים, והוא עדיין לא כשיר כדי לשחק במפגש.

ים מדר וברונו קאבוקלו (ראובן שוורץ)

חוץ מזה לדימיטריס איטודיס יעמוד סגל מלא מתוך 15 השחקנים שבחר לרשום למפעל לבינתיים. סנדי כהן, יפתח זיו, עוז בלייזר ואיתי שגב לא בין השמות, וכמובן שהמאמן היווני יכול לבצע שינויים ברישום, אך אם לא יהיו הפתעות הוא לא יעשה זאת, ובעקבות ההיעדרות של ברונו וים, הוא יצטרך לבחור מי האחרון שנרשם ב-12 השחקנים שיש בטופס. במשחק הראשון היה זה גיא פלטין שנרשם, בשני בר טימור, כששניהם לא שיחקו בכל מקרה.

מחזיקת היורוקאפ עשתה בסופיה, שכזכור הפכה להיות הבית של המועדון, את החג, כאשר היום בערב היא תערוך את האימון המסכם שלה לקראת המפגש נגד מכבי תל אביב. הצהובים אגב בחרו שלא לעשות אימון מסכם בבולגריה, אלא בישראל, והם יגיעו לסופיה היום בערב גם כן, יעבירו את הלילה וישובו לאחר תום המפגש.

בהפועל תל אביב מתרגשים: “מבינים שאנחנו פייבוריטים, ואי אפשר לבקש תסריט טוב יותר מלפתוח את היורוליג עם מאזן של 0:3 וניצחון בדרבי, שמוריד את מכבי למאזן שלילי של 3:0, אבל הקלישאה נכונה ולדרבי חוקים משלו. מכבי תבוא להילחם על הכבוד שלה ואסור לזלזל לרגע, זה מפגש פתוח לחלוטין. גם שנה שעברה בדרבי הראשון כולם סימנו אותנו כפייבוריטים ברורים והם חגגו עלינו עם ניצחון ב-18 הפרש”.