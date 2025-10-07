יום שלישי, 07.10.2025 שעה 14:01
ליגה הולנדית 25-26
226-188פיינורד1
1911-258פ.ס.וו. איינדהובן2
1610-178אייאקס3
1512-178אלקמאר4
1511-148כרונינגן5
1314-228ניימיכן6
1311-148טוונטה אנסחדה7
1312-138פורטונה סיטארד8
1010-158אוטרכט9
1014-148גו אהד איגלס10
1022-118ספרטה רוטרדם11
913-128הירנביין12
713-98וולנדם13
715-108טלסטאר14
714-88נאק ברדה15
715-78זוולה16
617-78אקסלסיור רוטרדם17
320-78הראקלס אלמלו18

ואן באסטן: עכשיו יש באייאקס גמדים וליצנים

כוכב העבר בביקורת חריפה על האנשים המנהלים את המועדון שבו משחק גלוך: "כל האנשים עם הבנה בכדורגל כבר לא שם". וגם: איש המקצוע שעזב ו-ואן חאל

|
אוסקר גלוך וקנת טיילור (IMAGO)
אוסקר גלוך וקנת טיילור (IMAGO)

מרקו ואן באסטן, אחד מגדולי שחקני אייאקס בכל הזמנים, ביקר בחריפות את המועדון לנוכח המשבר שלו והביע תסכול עמוק ממה שהוא תופס כהידרדרות מתמשכת. "כל האנשים עם הבנה אמיתית כבר לא שם, עכשיו יש שם גמדים וליצנים", תקף חלוץ העבר במהלך הופעתו בתוכנית ‘רונדו’ בטלוויזיה ההולנדית, “זה לא עובד. אם זה המצב כבר חמש שנים, אז באמת יש בעיה”.

אייאקס נראית רע ממפתיחת העונה תחת המאמן ג’ון הייטינחה ויש לה ניצחון בודד בחמשת המשחקים האחרונים, ובמחזור האחרון אוסקר גלוך הציל אותו מהפסד עם שער שוויון דרמטי ב-3:3 מול ספרטה רוטרדאם בדקה ה-97.

זו לא הפעם הראשונה שוואן באסטן מבקר את אייאקס, אבל זו הביקורת החריפה ביותר שלו כלפי המועדון – והיא הופנתה בעיקר כלפי המנהל הטכני, אלכס קרוס. "הוא התחיל לפני שנתיים", אמר ואן באסטן, "חשבתי שמישהו שהיה סוכן שחקנים בטח מבין איך הדברים עובדים. אבל עד עכשיו הוא לא מראה שום דבר. ואן באסטן. גם עוזר מאמן ויטסה, תיאו יאנסן, לא התרשם מהתפקוד של קרוס ואמר בפאנל בטלוויזיה ההולנדית: "אני חושב שתמיד צריך לידו מישהו שבאמת מבין כדורגל”.

בפאנל התארח גם ג'ון ואנט סחיפ, מאמן אייאקס לשעבר, שאקס הפועל ת"א, מייקל ולקאניס, שימש כעוזרו במועדון ההולנדי. "כשזה עבד, זה היה עם אוברמארס, ואן דר סאר וטן האח - שלישייה שעשתה עבודה מדהימה. אז כן, זה מה שצריך", אמר ואנט סחיפ.

היו ימים. ואן דר סאר ואוברמארס (רויטרס)היו ימים. ואן דר סאר ואוברמארס (רויטרס)

למעשה, ואנט סחיפ היה אמור להישאר באייאקס בתפקיד מקצועי, אך בסופו של דבר זה לא יצא לפועל. "בשלב מסוים התפקיד כבר לא היה קיים", הוא סיפר, "חתמתי על ההסכם, הייתי אמור להיות איש מקצוע ליד מוריס סטיין (המאמן לשעבר), לתמוך בקלווין דה לאנג ובהונטלאר, לשמש כחוליה מקשרת. אחר כך הוצע לי תפקיד אחר שפחות עניין אותי, והחלטנו להיפרד בהסכמה”.

ואן באסטן לא הסתיר את אכזבתו מכך שוואנט סחיפ לא נשאר. "הוא יודע איך הדברים עובדים באייאקס, איך מתנהלים בטופ, ואז שולחים אותו הביתה”, אמר ואן באסטן. ואנט סחיפ הדגיש בתגובה: "לא שלחו אותי, פשוט לא הסכמתי לתפקיד השני שהוצע לי".

מייקל ולקאניס וגמייקל ולקאניס וג'ון ואנט סחיפ (האתר הרשמי של אייאקס)
נבחר למצטיין המשחק: עוד שער לאוסקר גלוך

רוד חוליט הציע את שמו של הנק טן קאטה, עוזרו לשעבר של פרנק רייקארד, כמי שיכול לתרום מהידע שלו. "הוא יכול להיות יועץ טוב, אני חושב שהוא אפילו ירצה”, אמר חוליט. לעומת זאת, ואן באסטן הבהיר כי הוא עצמו לא מתכוון לעזור. "לא, אני לא אעשה את זה", קבע. לואי ואן חאל דווקא כן מעורב, אך המשתתפים בשולחן הודו כי אין להם מושג מה בדיוק תפקידו של מאמן העבר, ומה ההשפעה האמיתית שלו על המועדון שנמצא בניסיון התאוששות מתמשך.

