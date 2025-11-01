המועמד המפתיע לבארסה פתח את העונה בסערה

אחרי המפגש בין לבאנטה לריאל מדריד מוקדם יותר העונה, התחבק קארל אטה איונג עם קיליאן אמבפה. כוכב סגנית האלופה הפציץ פעמיים והפייבוריטית ניצחה 1:4, אבל הסקורר בן ה-21 של הצפרדעים היה גאה מאוד בכיבוש משלו, ושמח להחליף חולצות עם היריב המפורסם. "הצגתי את עצמי ואמרתי שאנחנו באים מאותה העיר - דואלה", סיפר הקמרוני על הרגש המרגש.

בפועל, זה לא ממש מדויק. אמבפה הוא צרפתי שנולד בפאריס, ורק אבא שלו היגר מדואלה, בעוד אימו ממוצא אלג'יראי. אטה איונג אכן צמח בעיר החשובה ביותר של קמרון, ואם רוצים לעשות השוואות לכוכב על שגדל בדואלה, לא צריך ללכת רחוק. סמואל אטו גדל אף הוא בדואלה, ואם להאמין לתקשורת הקטלונית, ההקבלה הזו עשויה להיות מוחשית הרבה יותר בעתיד. ברצלונה, איתה כה מזוהה גדול הכדורגלנים הקמרונים בכל הזמנים, מעוניינת לפי הדיווחים להחתים בשנה הבאה את החלוץ העולה החדש של הליגה הספרדית, ויש הגורסים שניתן אפילו לראות בו את יורשו של רוברט לבנדובסקי.

מובן שמוקדם מאוד לקפוץ למסקנות כה מוגזמות. אטה איונג רחוק שנות אור מאטו ומלבנדובסקי בשלב זה של חייו, אבל דבר אחד בטוח - את העונה הנוכחית הוא התחיל בתנופה מדהימה. השחקן עליו מעטים שמעו עד לפני חודשיים, הספיק לתרום 6 שערים ו-3 בישולים ב-10 מחזורים במדי שתי קבוצות שונות. רק אמבפה ו-ויניסיוס היו מעורבים במספר רב יותר של כיבושים, והפריחה הזו מושכת תשומת לב. לא רק בארסה - גם מנצ'סטר יונייטד וטוטנהאם הוזכרו כמועמדות להיאבק על החתמתו בחלון ההעברות בינואר או בקיץ הבא.

שחקני לבאנטה חוגגים עם אטה איונג (IMAGO)

כי זו באמת תקופה חלומית עבור החלוץ הצעיר. הוא נגח את השער הראשון של ויאריאל העונה בניצחון 0:2 על אוביידו. הוא בישל במתפרצת של השער של טייג'ון ביוקנן כאשר הצוללת הצהובה הביסה את ג'ירונה 0:5. הוא סיפק במסירה כפולה מושלמת ומרהיבה את הבישול לניקולה פפה בתיקו 1:1 מול סלטה ויגו. מיד לאחר מכן, הוא נמכר ללבאנטה, ורק הגביר את הקצב.

10 דקות בלבד לקח לו בבכורה במדים החדשים כדי לשים כדור עוצמתי בחיבורים ב-2:2 מול בטיס. ג'ירונה האומללה נאלצה להתמודד מולו שוב, וזה נגמר בתבוסה נוספת, הפעם 0:4. תרומתו של אטה איונג הגיעה בדמות שער יתרון נאה בנגיחה ובישול בכדור רוחב מדוד לאיבן רומרו. המפגש הביתי מול ריאל נגמר אמנם רע, אבל הקמרוני היה במקום הנכון כדי להכניע את טיבו קורטואה מקרוב, והראה עד כמה החושים שלו ברחבה מפותחים. החושים האלה עזרו לו גם לדחוק פנימה מטווח אפס את הכדור לרשת אוביידו בניצחון 0:2 במחזור האחרון. הוא מהיר, חד, מגוון, מסוגל לכבוש מכל מצב, והביטחון העצמי שלו רק הולך ומאמיר.

אז מאיפה הגיע הבחור האלמוני הזה כדי לעשות כל כך הרבה כותרות? המסלול של אטה איונג היה מפותל יותר מזה של אטו, והוריו כיוונו אותו לענף ספורט אחר לגמרי. אימו הצטיינה בטניס, ולכן גם קארל הקטן קיבל את המחבט ונשלח לתחרויות ילדים בדואלה. הוא לא הרגיש נוח עם זה כלל. לימים, הוא נזכר ברגע טראומטי במיוחד אחרי ההפסד בגמר טורניר כלשהו. "בטניס אתה לבד, והיה לי קשה מאוד לעמוד בלחץ", הוא סיפר, "אחרי ההפסד, הלכתי הביתה והבנתי שאני ממש לא רוצה לעסוק בזה יותר. דודה שלי המליצה לנסות כדורגל, ושם לא הרגשתי לחץ כלשהו. בכדורגל יש לך חברים, אפשר לשתף איתם פעולה, ולכולם יש אחריות לתוצאה”.

אטה איונג במדי לבאנטה (IMAGO)

את אטו גילו הסקאוטים של ריאל מדריד, אך אטה איונג הוגדר בכלל כקשר ונאלץ "להסתפק" בקאדיס הקטנה, וגם לה המתין עד גיל 18. אחרי המעבר לעיר הנמל האנדלוסית היפה, הוא היה שחקן מחליף בקבוצת המילואים בליגה החמישית, עד שעבר הסבה הדרגתית לעמדה קדמית יותר והחל לכבוש בקצב מרשים. הדבר שיכנע את ראשי קאדיס לנסות אותו בסגל הבכיר בתחילת 2024, אך הקבוצה בדיוק ירדה והייתה זקוקה לכסף. היא הצליחה לשווק את הקמרוני לוויאריאל תמורת מיליון אירו, והייתה מרוצה מכך - במיוחד כי השאירה לעצמה 50 אחוזים ממכירה עתידית.

את העונה שעברה בילה אטה איונג בקבוצת המילואים של הצוללת הצהובה בליגה השלישית, הבקיע 19 שערים ב-30 הופעות והיה סגנו של גונסאלו גארסיה מהמילואים של ריאל מדריד בדירוג הכובשים. לקראת סיום העונה, שוכנע המאמן מרסלינו לצרף אותו לאימונים עם הסגל הראשון, נתן לו הזדמנויות בליגה הראשונה - וקיבל מיד שער ניצחון על ג'ירונה שסייע לוויאריאל להעפיל לליגת האלופות. כך נסללה דרכו למעמד של שחקן לגיטימי, הוא פתח בהרכב במחזורים הראשונים של העונה החדשה, והתוצאות הרשימו אפילו את המעריצים האופטימיים ביותר.

ברצלונה גיששה לפי הדיווחים אודותיו כבר באוגוסט, אך הוחלט שהעסקה אינה אפשרית במסגרת האילוצים הכלכליים. ריינג'רס הייתה רצינית יותר, אך נרתעה בסופו של דבר מסעיף השחרור שעמד על 10 מיליון אירו. בסופו של דבר, נמכר אטה איונג ללבאנטה תמורת 3 מיליון אירו בלבד, ולמתבונן מהצד המהלך הזה עלול להיראות אבסורדי. בפועל, הוא דווקא הגיוני מאוד ואפילו מבריק, והנהלת ויאריאל צפויה להרוויח מכך בגדול.

אטה איונג חוגג במדי ויאריאל (IMAGO)

כאמור, הכניסה קאדיס בחוזה המכירה לפני שנה סעיף לפיו היא אמורה לקבל מחצית מדמי ההעברה העתידיים. לכן, לו היה נמכר הקמרוני תמורת 10 מיליון אירו שהופיעו בסעיף השחרור שלו, הייתה ויאריאל מקבלת מתוכם רק 5 מיליון, ובכך זה היה נגמר. לבאנטה הייתה זקוקה מאוד לחלוץ פורה, אך התקציב שלה מוגבל, וממש אין לה יכולת לשלם 10 מיליון. לפיכך, הציעה לה ויאריאל את הסקורר המבטיח במחיר מבצע, אך על הדרך הכניסה בעצמה סעיף שמעניק לה 50 אחוזים ממכירה עתידית, וגם זכות להשוות כל הצעה שתבוא. סעיף השחרור החדש של אטה איונג בלבאנטה נקבע על 30 מיליון אירו.

פירוש הדבר הוא כי ויאריאל הרוויחה כעת 1.5 מיליון. קאדיס קיבלה 1.5 מיליון, אך היא יצאה לגמרי מהתמונה. כעת, כאשר יעשה הקמרוני את הצעד הבא בקריירה בהפעלת סעיף שחרור של 30 מיליון, תקבל ויאריאל אוטומטית 15 מיליון - הרבה יותר ממה שאפשר היה להרוויח הקיץ. זאת ועוד – היא יכולה להיכנס בעצמה לתחרות כי יש לה זכות לקבל כל הצעה. לצורך העניין, אם ברצלונה תציע 30 מיליון ביוני, תוכל ויאריאל להשוות את ההצעה ולאלץ את הקטלונים להעלות אותה מעבר לסעיף השחרור. אם יימכר בסופו של דבר אטה איונג תמורת 40 מיליון, תקבל ויאריאל 20 מיליון.

היורש שלו? סמואל אטו (רויטרס)

אטה איונג כובש מול אוביידו

כעת כולם מאושרים כאשר הכוכב החדש מפציץ על בסיס שבועי. לבאנטה מקווה כי הוא יעזור לה להישאר בליגה, ויאריאל מעוניינת שמחירו יצמח ככל הניתן, ובינתיים המועדונים הגדולים עוקבים בדריכות ושולחים סקאוטים לכל משחק של הצפרדעים. "אטה איונג הולך בדרכו של סמואל אטו", נכתב השבוע בעיתון ‘אל מונדו דפורטיבו’. האמנם? רק העתיד יגיד, אבל לפי הרושם הראשוני מדובר בפוטנציאל משמעותי ביותר.