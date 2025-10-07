ויאריאל וברצלונה יעשו היסטוריה, אך לא בהכרח כזו שכל המעורבים רוצים לזכור. לאחר שאופ”א נתנה את האור הירוק לקיום המשחק ביניהן בדצמבר במיאמי, התגובות מספרד לא איחרו להגיע, ממאמן הצוללת הצהובה מרסלינו, דרך הקפטנים הזועמים ועד לארגון האוהדים שמתלבט בין תמיכה לכעס.

מאמן ויאריאל, מרסלינו, הגיב לראשונה על ההחלטה במהלך השתתפותו בכנס מאמנים בוולנסיה. לדבריו, "אם יאמרו לנו לשחק שם, נשחק. אם הרשויות המתאימות יחליטו שעלינו לטוס למיאמי, נתמודד עם החוויה החדשה הזו מול קבוצה נהדרת ונקווה לנצח. זו תהיה דרך ארוכה, אבל נסתגל למה שהתחרות תקבע". המאמן הוותיק הדגיש כי מבחינתו "הכדורגל הוא אותו כדורגל בכל מקום בעולם", אך גם הודה כי מדובר במבחן חדש לכל המעורבים.

עם זאת, בעוד הנהלת ויאריאל מכינה את עצמה למסע האמריקאי, שחקני הליגה הספרדית רחוקים מלהסכים. ארגון השחקנים בספרד הודיע כי יכנס בדחיפות את קפטני הקבוצות, לאחר שהתברר כי לא נערכה כל התייעצות עימם לפני ההחלטה. "מעולם לא פנו אלינו, לא מלה ליגה, לא מההתאחדות הספרדית, וגם לא מאופ”א", מסרו בארגון. לטענת הנשיא דויד אגאנזו, "מדובר בחוסר כבוד מוחלט כלפי השחקנים. טבאס חייב להסתיר משהו אם הוא לא חושף את פרטי המשחק".

לדברי ארגון השחקנים, כמה קפטנים בכירים כבר יצרו קשר עם הארגון בדרישה לכנס מיידי כדי לגבש עמדה משותפת. חלקם אף איימו כי יחרימו את ההתמודדות אם לא ייערך דיון מחודש על תנאיה. בישיבה האחרונה בנושא תיארו השחקנים את המהלך כ"זלזול וחוסר שקיפות", וטענו כי הוא פוגע בעקרונות הבסיסיים של התחרות.

בתוך כך, גם בקרב אוהדי ויאריאל התעורר ויכוח פנימי. איגוד חוגי האוהדים הרשמי של המועדון הודיע כי יכנס ישיבה מיוחדת היום כדי לדון בעמדת האוהדים מול המשחק במיאמי. בהצהרה שפרסם הארגון נכתב: "אנו מכבדים את כל הדעות השונות של 38 המועדונים ו־19,500 החברים שלנו. הרוב סבורים שאם מדובר במהלך טוב לצמיחת המועדון ולחיזוק מעמדו באירופה, יש לתמוך בהחלטה, גם אם לא כולם מסכימים".

יחד עם זאת, בארגון הדגישו כי דליפת מכתב תמיכה פנימי למועדון "עיוותה את התמונה ויצרה רושם מוטעה בציבור". הארגון הוסיף כי בכוונתו לשפר את התקשורת עם הנהלת המועדון כדי למנוע הישנות מצבים כאלה בעתיד. "כולנו רוצים את הטוב ביותר עבור ויאריאל, וחשוב לשמור על אחדות, בדיוק כפי שהיה במשחק הצ’מפיונס מול יובנטוס, שבו הקהל דחף את הקבוצה לתיקו חשוב", נכתב בהודעה.

למרות המחלוקות, במועדון מנסים לשמור על פרופיל מאוזן. "הקבוצה בכושר טוב, למרות לוח משחקים קשה מאוד. אם זה מה שהתחרות דורשת, נסתגל ונעשה את המיטב", סיכם מרסלינו.

בינתיים, ברצלונה שומרת על שתיקה פומבית בנושא, אך ברור שהמחלוקת הזו עוד תמשיך להכות גלים, בין חדרי ההלבשה, במסדרונות אופ”א ובקרב אלפי האוהדים שיצטרכו להחליט אם הם תומכים במהלך ההיסטורי או מתנגדים ל"ייצוא" של הליגה הספרדית לארצות הברית.