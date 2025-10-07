רודריגו: חייבים לנצח בקלאסיקו, לא משנה מה

רודריגו נמצא עם נבחרת ברזיל בסיאול, ומתאחד שוב עם קרלו אנצ'לוטי, האיש שהוא "אסיר תודה לו לכל החיים". בראיון גלוי, הכוכב של ריאל מדריד דיבר על הסלסאו, על הילדות עם חולצה לבנה במידה של ילד, על הכמעט-חתימה בברצלונה, על לילות הצ’מפיונס המטורפים, ועל החובה לנצח בקלאסיקו הקרוב בברנבאו.

"האתגר הגדול של הנבחרת העונה הוא המונדיאל. לא יצא לנו לדבר הרבה כי החמצתי כמה זימונים, אבל עכשיו אנחנו שוב יחד, וכיף לעבוד איתו", מספר רודריגו על החיבור מחדש עם אנצ'לוטי בנבחרת.

על הדרך שבה המהלך נרקם מאחורי הקלעים בזמן שאנצ’לוטי עדיין היה מאמן ריאל: "דיברנו, אבל הוא תמיד הדגיש את הכבוד שלו לריאל בזמן שהיה בתפקיד ולא רצה לעשות דבר שיערער את המועדון. כשההתאחדות בברזיל, ריאל והוא הגיעו להסכמה, הוא הביע את השמחה שלו לקחת את האתגר. הוא מאוד נרגש, וגם אנחנו איתו".

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

על האם קרלו מסוגל להחזיר את ברזיל לפסגה העולמית אחרי עשור של אכזבות: "ברור שהוא מסוגל. המטרה היא להחזיר את האוהדים לצידנו. הוא תמיד אמר שאימן שחקנים ברזילאים רבים ושכיף לו לעבוד עם הפרופיל שלנו. להחזיר לקהל את השמחה מצפייה במשחקים שלנו, אני בטוח שהכול ילך טוב".

על חולצת מספר 10 האגדית: "זו הרבה אחריות בגלל האגדות שלבשו את החולצה. אני רק בתחילת הדרך. תמיד הדגשתי שהחולצה הזו עדיין של ניימאר. לבשתי אותה בגלל הפציעות שלו. אבל בכל משחק שבו אתבקש לשחק עם 10, או עם כל מספר אחר, אני מוכן לתת הכל בשביל ברזיל".

לגבי הסיכוי לזכות במונדיאל בארצות הברית: "בגלל שאנחנו ברזיל ובגלל ההיסטוריה שלנו, תמיד אפשר לחלום. הרווחנו את הכבוד של היריבות. יש לנו שחקנים מצוינים בקבוצות הכי גדולות. חסר לנו משהו קטן כדי שנהיה באותו עמוד והכל יתחבר במגרש. עם המאמן זה ילך טוב יותר, ואני מקווה שנהיה חדים לקראת המונדיאל כדי להתמודד על התואר".

ויניסיוס ג'וניור ורודריגו (IMAGO)

אחר כך חוזרים לשורשים. עוד לפני שהפך לכוכב בברנבאו, בבית במדריד שמורה לו חולצת ריאל במידת ילד, מאז שהיה בן שש. "אבא שלי הביא לי אותה אחרי נסיעה לגרמניה. משם הזדהיתי עם המועדון וההישגים שלו. היו להם הרבה ברזילאים, ואז הגיע כריסטיאנו רונאלדו. טרפתי את המשחקים של ריאל רק כדי לראות אותו. בברזיל אני אוהד סנטוס, אבל תמיד אהבתי את ריאל מילדות. זה היה החלום שלי כשאגיע לאירופה".

החלום כמעט התפצל לדרך אחרת. "לפני שחתמתי בריאל מדריד הכל כבר היה סגור בברצלונה, זה נכון. אבל אבא אמר לי שריאל התקשרה ושאני צריך לבחור. היה לי קל. ידעתי מה אני רוצה ומה החלום שלי. לא היססתי לרגע, והנה אני כאן". הוא מחייך כשנזכרים שבלי הטלפון מאבא, היה יכול להיות שחקן בארסה: "הייתי בסנטוס והתחלתי לשחק טוב. ברצלונה באה, זה מועדון גדול ואני מכבד אותו. אבל ריאל הייתה החלום, וההחלטה הייתה קלה. לא יכולתי לחכות יותר".

על הסגנון הכישרון: "רואים במשחק שלי שבאתי מכדורגל אולמות. אהבתי לשחק על פרקט. מול בלוקים נמוכים, כשהכל צפוף, הפתרון הכי טוב הוא דריבל או מסירה קצרה. זה משהו שאתה לומד באולמות. כל המאמנים ביקשו ממני לעשות את זה מול יריבות שמצטופפות, היום זה כמעט הפתרון היחיד לשבור הגנות כאלה. לשחק רק במעברים זה קשה, ואני אוהב לעזור עם התכונות האלה".

רודריגו (IMAGO)

הדרך לבוגרים לא הייתה עקומה בעיניו, גם אם התחילה בקבוצת המילואים. "להיפך. במשחק הראשון עם קאסטייה כבשתי שער נהדר ואז הורחקתי על החגיגה, מטורף". הוא צוחק, "ידעתי שיהיה קשה לשחק מיד בבוגרים, והתחלה בקסטיליה כדי להיכנס לכושר ולהכיר את הבסיס של המועדון הייתה פתרון טוב מאוד".

הבכורה בברנבאו בלה ליגה נשארה חרוטה: "זה היה מיוחד. זידאן קרא לי ואמר שאני משחק. לא דמיינתי שזה יקרה כל כך מהר. קאסמירו מסר לי, השתלטתי, עברתי, והכדור נכנס. פתיחה מושלמת". ומיד אחר כך בימת ליגת האלופות: "מול גלאטסראיי בברנבאו כבשתי שלושער מושלם, ימין, שמאל ונגיחה. רק ראול היה צעיר ממני כשעשה את זה. הבנתי שיהיה לי חיבור מיוחד עם המפעל".

על זידאן: "הוא אדם רגיל, אבל הרשים אותי. הסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, 'זידאן מדבר אליי'". ועל אנצ'לוטי והדרך לגביע ה־14: "בשלב הבתים הפסדנו בבית לשריף וזה פגע לנו בביטחון. ואז התחילה הטירוף. בפאריס שיחקנו רע והפסדנו 1:0 וקיליאן כבש בדקה האחרונה. חזרנו מתוחים, אבל האמון נבנה, נאחזנו בברנבאו והאמנו. ובמחצית השנייה זו הייתה טירוף עם השלושער של בנזמה".

זינדין זידאן עם רודריגו (La Liga)

על רבע הגמר מול צ’לסי: "הם הובילו 0:3 והיו טובים מאיתנו. לא ראיתי סיכוי. קרלו קרא לי ואמר לנסות לעשות נס. ואז מודריץ' נתן את המסירה המיוחדת שלו, לא יודע איך הוא מצא אותי. בעיטה מצוינת ושער גדול. עוד לילה מיוחד".

החצי מול מנצ’סטר סיטי של גווארדיולה היה פסגת הקריירה עד כה. "זה היה הכי קשה. היום הכי טוב בחיי. אוהדים רבים עדיין כותבים לי תודה על שני השערים בשתי דקות. הכרוז הודיע על שש דקות תוספת זמן וזה היה כמו גול בשבילנו. הברנבאו התפוצץ, חשבתי 'אני יכול לכבוש עוד אחד', ונגחתי. יכולתי להשלים שלושער לפני ההארכה, אדרסון לקח. ערב קודם אמרתי לאבא שאני הולך לכבוש שלושה, באמת חשבתי את זה".

הקשר הרגשי עם הברנבאו לא ניתן להסבר מבחינתו: "אי אפשר להסביר. רק מי שנמצא שם, שחקנים ואוהדים, מרגיש. אנחנו תמיד מאמינים שאפשר לחזור עד השריקה. ואז קורים דברים קסומים שקורים רק בברנבאו". וכך גם בגביע המלך 2023 מול אוססונה: "הרגשתי חשוב. לראות ששני שערים שלך מביאים תואר זו תחושה אדירה".

"אי אפשר להסביר את הקשר עם הקהל בברנבאו". רודריגו (רויטרס)

אבל לא הכל היה מושלם. עונת 2024/25 הייתה קשה. "עברתי תקופה קשה אישית. זמן רב לא דיברתי עם אף אחד, אף אחד לא ידע. לא הייתי טוב, לא פיזית ולא מנטלית. אלוהים, המשפחה, ואנצ'לוטי עזרו לי לעבור את זה. הוא ראה יום יום שאני לא כשיר לשחק ושאני לא יכול לעזור לקבוצה. אין זמן להתאושש כשמשחקים כל שלושה ימים. הוא אמר לי, 'תישאר רגוע, אתה לא כשיר עכשיו'. הודיתי לו וביקשתי לשחק, אבל הוא ידע שצריך להחזיר את האדם לפני השחקן. היום עברתי את הכול, אני שמח ומלא מוטיבציה לעונה גדולה. אני מודה לקרלו, לדוידה הצמוד ולצוות, וכמובן למשפחה".

הבשלות החדשה גם שינתה את נקודת המבט: "אני אדם אחר. יוצא עם חשיבה אחרת, התלהבות אחרת, יותר בגרות. מרגיש נהדר, בטוח שהעונה תהיה טובה לכולנו". ועל שמועות הקיץ: "כל קיץ שואלים אם אני עוזב. ברור שתמיד יש הצעות, לא אשקר. אבל תמיד הבהרתי למועדון שאני רוצה להמשיך ולהצליח כאן עוד. זכיתי כבר בשתי אליפויות אירופה בגיל הזה, ועכשיו אני רוצה עוד. תמיד אמרתי, 'כל עוד ריאל מדריד רוצה אותי, אני פה'. אם יום אחד יגידו לי לחפש קבוצה, אגיד 'בסדר'. זה לא קרה. תמיד אמרו לי שסופרים עליי. הייתי רגוע, והנה אני כאן בעונה שביעית".

על התפקידים תחת המאמן הנוכחי אלונסו: "כשהוא הגיע, הוא אמר לי שהוא יודע שאני אוהב לשחק משמאל, אבל יצטרך אותי גם בעמדות אחרות. אמרתי שאני כאן כדי לעזור. כולם יודעים שאני עדיף משמאל, אבל אני זמין גם לימין וגם כחלוץ. כרגע הוא שם אותי משמאל ואני מרוצה מדקות המשחק, למרות שתמיד רוצה יותר. אני בתהליך התקדמות ומרגיש טוב".

צ'אבי אלונסו ורודריגו (ריאל מדריד)

עכשיו הפוקוס בנבחרת לשני משחקים מול דרום קוריאה ויפן, אבל המחשבות כבר בברנבאו. "הכי טוב לשכוח את העונה שעברה. לא היינו מספיק טובים, במיוחד בקלאסיקו. להם יש ביטחון וקבוצה טובה יותר, אבל גם לנו יש קבוצה נהדרת. זה יהיה משחק קשה, אבל בברנבאו מול האוהדים אנחנו חייבים להראות מי אנחנו, לתכנן הכול כדי לנצח אותם לא משנה מה. אנחנו בבית".

האם הוא מדמיין שער ניצחון בקלאסיקו ב־26 בחודש? "כל מי שחותם בריאל חושב על ניצחון בצ'מפיונס ועל שער מכריע מול ברצלונה. אני מקווה". על הדרבי הכואב במטרופוליטנו: "כולנו מסכימים, זה לא יכול לחזור, וזה לא יקרה. זה היה יום נוראי בשבילנו, הפסדנו 5:2, אין מה להגיד".

ואי אפשר בלי קיליאן אמבפה: "אנחנו משתלבים מצוין, והוא באמת אדיר. אני אוהב לשחק איתו. המהירות שלו מטורפת, הוא משתפר כל יום גם בסיום. תופעה. תענוג שהוא אצלנו". ומה עם כדור הזהב 2026? "כמובן שהוא יכול, אם ימשיך ככה ויכבוש כל כך הרבה. ותארים צריכים להיות חשובים. לפעמים הקריטריונים לא ברורים".

קיליאן אמבפה ורודריגו (La Liga)

לוקה מודריץ', "האבא" המקצועי, אף הוא מקבל מחווה: "הגישה של לוקה מטורפת. השנים איתו היו מדהימות בשבילי, ללמוד ממנו וליהנות מהאיכות שלו. הוא עושה הכול טוב. בן 40 ועדיין ברמה הגבוהה ביותר, באמת לא ייאמן". ומה החלומות ל־2026? רודריגו מסכם: "אני רוצה לזכות שוב בהכל עם ריאל. עוד צ'מפיונס יהיה מדהים. וכמובן, אני חולם על מונדיאל עם ברזיל".